TIM Casa: le migliori offerte Telecom per ADSL e fibra a marzo 2020

Dal costo alla velocità di navigazione massima raggiungibile: ecco quali sono le caratteristiche delle offerte ADSL e fibra di TIM disponibili nel mese di marzo 2020 e le novità da conoscere in relazione all’emergenza coronavirus che ha reso gratuiti alcuni servizi presenti nel pacchetto Internet casa. Tra le novità più interessanti, c’è infatti la possibilità di poter avere accesso in tutta Italia e gratuitamente ai contenuti di TIMVision: si tratta di un’iniziativa messa in moto per far compagnia a tutti gli italiani costretti in casa a causa dell’emergenza sanitaria.

La proposta Internet casa di TIM è una soluzione che garantisce una connessione stabile su tutto il territorio nazionale: è disponibile nelle versioni ADSL, fibra Fiber to the Cabinet e Fiber to the Home, che rappresenta la più veloce in assoluto tra quelle disponibili.

Il costo mensile dell’abbonamento Internet è lo stesso a prescindere dalla tecnologia di rete ed è inferiore ai 30 euro al mese. Il costo di attivazione è incluso nel piano, mentre il costo dell’abbonamento è fisso, per tutta la durata della sottoscrizione.

Quali sono le particolarità dell’offerta Internet casa di TIM? Come si può capire se attivare una promozione ADSL o una in fibra ottica? Vediamo di seguito il dettaglio della proposta e le informazioni di base sulla copertura.

L’offerta ADSL di TIM

La promozione Internet casa di TIM di tipo ADSL si chiama Super ADSL: permette di navigare alla velocità di 20 Mega al secondo in download e di 1 Megabit al secondo in upload. In genere, chi è già cliente TIM paga un prezzo superiore rispetto a quello riservato ai nuovi clienti, che è pari a 29,90 euro al mese e include il modem.

La scelta del modem non è obbligatoria e si può eventualmente continuare a utilizzare quello che si possiede già. L’abbonamento mensile include:

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili italiani;

la gratuità del contributo di attivazione;

l’intrattenimento di TIMVision.

Scopri TIM Super ADSL

Super Fibra di TIM

L’offerta fibra di TIM può essere attivata:

con la rete FTTC, che permette di navigare alla velocità di 200 Megabit al secondo in download e di 20 Megabit al secondo in upload;

che permette di navigare alla velocità di 200 Megabit al secondo in download e di 20 Megabit al secondo in upload; con la rete FTTH, con la quale è possibile raggiungere la velocità massima di 1 Gigabit al secondo in download e di 100 Megabit al secondo in upload.

La promozione ha un costo fisso di 29,90 euro al mese e, oltre a Internet illimitato, include:

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili italiani;

la gratuità del contributo di attivazione;

l’intrattenimento di TIMVision;

il modem è invece facoltativo.

Scopri TIM Super Fibra

Come scegliere tra ADSL e fibra ottica

La decisione di attivare una promozione Internet casa di tipo ADSL o fibra, in realtà, dipende dalla copertura del luogo in cui si abita, ragion per cui prima di sottoscrivere un’offerta si consiglia di effettuare uno speed test. SOStariffe.it mette a disposizione uno strumento gratuito per la verifica della vostra copertura Internet casa: lo trovate qui in basso.

Quanto è veloce la tua ADSL? Speedtest

Per quanto riguarda la fibra FTTH, attualmente le città raggiunte sono le seguenti: Acerra, Afragola, Agropoli, Ancona, Angri, Ariano Irpino, Arzano, Aversa, Bari, Battipaglia, Bergamo, Bologna, Boscoreale, Brescia, Caivano, Capodrise, Cardito, Carinaro, Casal Di Principe, Casalecchio Di Reno, Casalnuovo Di Napoli, Casandrino, Casoria, Castellammare Di Stabia, Catania, Cava De’ Tirreni, Ceranesi, Corciano, Eboli, Ercolano, Firenze, Fisciano, Frattamaggiore, Genova, Gravina Di Catania, Gricignano Di Aversa, Grumo Nevano, Lusciano, Maddaloni, Marano Di Napoli, Marigliano, Martellago, Melito Di Napoli, Mercato San Severino, Messina, Milano, Misterbianco, Modena, Mondragone, Montesilvano, Monza, Napoli, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Noicattaro, Nola, Padova, Pagani, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Polla, Pomigliano D’Arco, Pompei, Portici, Prato, Quarto, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roccapiemonte, Roma, Salerno, San Cipriano D’Aversa, San Giorgio A Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Nicola La Strada, Sant’Antimo, Sant’Olcese, Santa Maria Capua Vetere, Sapri, Sarno, Scafati, Selvazzano Dentro, Sessa Aurunca, Siena, Solofra, Terzigno, Torino, Torre Annunziata, Trento, Trentola Ducenta, Trieste, Udine, Vallo Della Lucania, Venezia, Verona, Vicenza, Villaricca.

I servizi aggiuntivi

La promozione Internet casa di TIM può essere personalizzata con l’aggiunta di alcuni servizi, tra i quali ci sono:

Safe Web Plus, una piattaforma in grado di proteggere dalle principali minacce del web, come il phishing; l’assistenza dedicata, alla quale ci si può rivolgere per la configurazione e l’ottimizzazione della rete, per l’installazione TV, e la consulenza informatica in generale; Smart Home, con il quale si possono noleggiare 2 TIM Cam per tenere al sicuro la propria abitazione, grazie a sistemi di rilevazione dei movimenti, visione notturna con panoramica a 180°, risoluzione foto e video HD.

Cos’è TIMVision

Si tratta di una piattaforma per vedere contenuti on demand, che include film in prima visione, le migliori pellicole italiane, serie TV in esclusiva, cartoni animati, serie per gli adolescenti, il meglio della programmazione Mediaset della settimana, senza interruzioni pubblicitarie.

TIMVISION è disponibile su TV tramite il decoder TIM Box, ma anche Smart TV, smartphone, tablet, PC, Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Apple TV e Xbox One: i programmi possono essere visti con una semplice connessione Internet, non sono dunque necessarie antenne o parabole.

Il catalogo di TIMVision è davvero molto vasto e comprende più di 6000 titoli con sezioni dedicate:

al cinema, con una rassegna di film, anche in HD, che vanno dalla commedia italiana ai titoli internazionali;

alle serie TV;

ai bambini: sono infatti presenti grandi classici come L’albero Azzurro, Peppa Pig o le Winx;

ai documentari, dedicati ai generi più disparati;

ai programmi TV;

alla musica;

alla Free TV, con tanti contenuti disponibili nella sezione Replay TV e Web TV.

Una delle novità più belle che potrà sicuramente far piacere in un momento di grandi incertezze è che TIMVision offre attualmente i propri servizi in streaming gratuitamente in tutta Italia: si tratta di un’iniziativa da lodare perché pensata per dare a tutti i cittadini che devono stare in casa la possibilità di far passare il tempo in modo diverso dal solito.

Per avere accesso a questa promozione, che sarà disponibile su tutto il territorio nazionale fino al 15 aprile 2020, basterà andare sul sito della piattaforma TIMVision e inserire un indirizzo email: si riceverà, entro 24 ore di tempo, una password per poter usufruire di tutti i contenuti presenti online.