Le offerte luce e gas più convenienti (e con i migliori benefit) a marzo 2020

Il mercato libero dell’energia a marzo 2020 offre diverse occasioni di risparmio per le famiglie italiane. Dare un taglio alle bollette di luce e gas è possibile e basta individuare le migliori tariffe a disposizione per poter registrare un risparmio netto ed immediato sulle forniture energetiche senza dover dare un taglio ai consumi.

Per una panoramica completa sulle tariffe disponibili è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per offerte luce e gas. Tramite il comparatore è possibile impostare il proprio consumo annuo di luce e gas (oppure stimarlo con un semplice tool) ed accedere immediatamente alle migliori tariffe energetiche per le proprie esigenze.

Per individuare le offerte luce e gas più convenienti di marzo 2020 fissiamo un profilo di “cliente tipo” di questo tipo:

consumo annuo di energia elettrica pari a 2700 kWh

consumo annuo di gas naturale di 1400 Smc

Di seguito, vedremo quali sono le offerte più interessati da attivare in questi giorni sfruttando una semplice e veloce procedura di attivazione online. Ricordiamo che per attivare online un’offerta luce o un’offerta gas è necessario avere a disposizione:

i dati anagrafici, il codice fiscale e un documento di identità dell’intestatario della fornitura energetica

il codice POD, per l’energia elettrica, e il codice PDR, per il gas naturale; tali codici consentono di individuare in modo univoco la propria fornitura

un IBAN per l’addebito delle bollette

Ecco, quindi, quali sono le offerte più convenienti di marzo 2020.

Offerte luce più convenienti di marzo 2020

Next Energy Luce di Sorgenia

Tra le migliori offerte luce del mese di marzo segnaliamo Next Energy Luce di Sorgenia. Si tratta di un’offerta decisamente conveniente che permette di minimizzare l’importo della bolletta dell’energia elettrica potendo, inoltre, sfruttare una serie di bonus aggiuntivi di sicuro interesse.

Next Energy Luce di Sorgenia è una tariffa monoraria. Si tratta, quindi, di una tariffa che presenta un prezzo della componente energia della bolletta che sarà totalmente indipendente dall’orario di utilizzo dell’elettricità in casa. In sostanza, scegliendo un’offerta monoraria non si avranno vincoli nell’orario di utilizzo dell’elettricità che potrà essere utilizzata in qualsiasi momento senza dover fare attenzione alla fascia oraria più conveniente.

Da notare, inoltre, che Next Energy Luce è anche un’offerta a prezzo bloccato per un anno. Il prezzo della componente energia della bolletta, pari a 0.03974 €/kWh, è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di fornitura. In questo modo, il cliente avrà la certezza di poter contare sullo stesso prezzo dell’elettricità per un periodo di tempo molto lungo. Solo al termine del periodo promozionale, con almeno un mese di anticipo, Sorgenia potrà proporre al cliente un nuovo prezzo per l’elettricità. Il cliente sarà libero di scegliere se accettare il nuovo prezzo oppure se passare ad un altro fornitore senza costi aggiuntivi.

Il “cliente tipo” che sceglie di attivare Next Energy Luce di Sorgenia a marzo 2020 registrerà una spesa di circa 38 Euro al mese con un risparmio annuale di quasi 90 Euro rispetto a quanto pagherebbe restando nel mercato tutelato, considerando le attuali condizioni del servizio di Maggior Tutela.

Per i clienti che scelgono Next Energy Luce e Next Energy Gas (tariffa monoraria per la fornitura di gas naturale di cui analizzeremo i vantaggi nel dettaglio nel paragrafo dedicato alle offerte gas) c’è un bonus di benvenuto davvero interessante. Attivando una doppia fornitura energetica con Sorgenia, infatti, il cliente riceverà un buono regalo Amazon da 70 Euro che potrà essere utilizzato liberamente per fare acquisti sul popolare store.

A rendere ancora più vantaggio il passaggio a Sorgenia troviamo la possibilità di sfruttare la promozione Porta un amico. Grazie a questa promozione, infatti, è possibile invitare amici e parenti a passare a Sorgenia. Per ogni amico invitato che attiva una fornitura con Sorgenia si riceveranno 30 Euro di buono sconto in bolletta. Tale sconto è disponibile anche per l’amico invitato. In caso di doppia attivazione, lo sconto sarà di 60 Euro.

Per attivare Next Energy Luce di Sorgenia è sufficiente seguire una veloce procedura online, accessibile cliccando sul box qui di sotto.

Energia 3.0 Light di Engie

Tra le offerte luce da considerare per tagliare la bolletta, sia nel breve che nel lungo periodo, segnaliamo anche Energia 3.0 Light di Engie. Questa soluzione tariffaria ricalca, in buona parte, quanto già visto con Next Energy Luce di Sorgenia andando però ad arricchire la protezione contro i rincari per l’utente.

A differenza della maggior parte delle offerte luce del mercato libero, che hanno un prezzo bloccato per la componente energia della bolletta per 12 mesi, Energia 3.0 Light di Engie può contare su di un prezzo bloccato per l’elettricità per un totale di 24 mesi garantendo così una notevole protezione contro possibili aumenti futuri del costo dell’energia.

Per ben due anni, quindi, chi sceglie Energia 3.0 Light di Engie avrà la certezza di poter contare su di un prezzo basso dell’elettricità. Engie potrà modificare il prezzo dell’elettricità soltanto al termine del periodo promozionale, quindi dopo 2 anni, e soltanto fornendo un preavviso di almeno un mese al cliente che sarà libero di scegliere se accettare o meno tale modifica e potrà cambiare fornitore senza costi.

Energia 3.0 Light è disponibile in due versioni. La prima opzione è rappresentata dalla versione monoraria dell’offerta che presenta un prezzo dell’elettricità pari a 0,0360 €/kWh. In alternativa, c’è la possibilità di attivare la versione trioraria che prevede un prezzo dell’energia elettrica legate alla fascia oraria di utilizzo della stessa. Ecco i dettagli:

F1: 0,042 €/kWh (da lunedì al venerdì dalle 8 alle 19)

F2: 0,039 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23; il sabato dalle 7 alle 23)

F3: 0,028 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 7; il sabato dalle 23 alle 7, la domenica e tutti i giorni di festività nazionale)

Il “cliente tipo” che sceglie Energia 3.0 Light di Engie registrerà una spesa di 40 Euro al mese con un risparmio annuale di 73 Euro rispetto al mercato tutelato e con la certezza di poter contare su di un prezzo bloccato per l’energia per ben due anni. La convenienza dell’offerta trioraia dipenderà, invece, dalla suddivisione dei consumi energetici. Concentrando i consumi in fascia F3 sarà possibile minimizzare la spesa.

Da notare, inoltre, che i clienti che scelgono Engie possono contare sulla promozione Porta un amico che permette di ottenere un buono sconto da 30 Euro per ogni amico invitato che attiva una fornitura con Engie (in caso di attivazione di una doppia fornitura, il buono sarà di 60 Euro). Tale buono potrà essere riscattato come sconto in bolletta oppure come buono da utilizzare presso uno dei partner di Engie come Amazon o Netflix.

La promozione riservata a Energia 3.0 Light di Engie è attivabile, sino al prossimo 26 marzo 2020, tramite il sito di Engie, accessibile cliccando sul box qui di sotto.

SCELTASICURA di Eni Gas e Luce

Una terza tipologia di offerta luce da considerare a marzo 2020 è quella di Eni gas e luce che propone SCELTASICURA. A differenza delle due offerte viste in precedenza, questa soluzione proposta da Eni non include un prezzo fisso per la componente energia della bolletta (denominata dal fornitore come “corrispettivo luce”).

Chi attiva SCELTASICURA, infatti, potrà contare su di uno sconto fisso del 20% sul prezzo dell’elettricità applicato nel mercato tutelato. Lo sconto del 20% sarà valido sino alla fine del mercato tutelato, che cesserà di esistere il 31 dicembre del 2021. Successivamente, il cliente potrà contare su altri 6 mesi di prezzo bloccato in modo da avere tutto il tempo per poter individuare la soluzione più vantaggiosa per la propria fornitura energetica.

La possibilità di contare su di uno sconto fisso del 20% in sostituzione del prezzo bloccato garantisce al cliente la certezza di avere a disposizione una tariffa luce caratterizzata da un prezzo inferiore a quello del mercato tutelato. Ricordiamo che i prezzi del mercato tutelato vengono aggiornati ogni tre mesi e vengono stabiliti da ARERA in base a diversi fattori che regolano il mercato all’ingrosso.

Il “cliente tipo” che sceglie SCELTASICURA di Eni gas e luce a marzo 2020 registrerà una spesa mensile di circa 42 Euro con un risparmio annuale di 45 Euro rispetto ai costi registrati da un cliente nel mercato tutelato. Da notare che la tariffa è disponibile anche in versione bioraria (con uno sconto fisso del 20% sui prezzi delle tariffe biorarie del mercato tutelato). In questo caso, la convenienza dell’offerta dipenderà dalla suddivisione dei consumi tra le due fasce orarie.

Per i nuovi clienti, Eni gas e luce propone anche un interessante bonus aggiuntivo rappresentato da uno sconto sui pacchetti Sky. Sino al 19 aprile, infatti, chi sceglie Eni potrà avere 2 mesi gratis di Sky TV + HD oppure Sky TV + HD + Cinema. Per i già clienti Sky è previsto uno sconto del 50% per 24 mesi per l’aggiunta di un pacchetto a scelta Cinema, Sport, Calcio e Famiglia.

Offerte gas più convenienti di marzo 2020

E.ON Valore Mercato Gas

Iniziamo la nostra panoramica sulle migliori offerte gas di marzo 2020 partendo da E.ON Valore Mercato Gas di E.ON. Quest’offerta presenta alcune caratteristiche davvero molto particolari in quanto permette di utilizzare il prezzo all’ingrosso del gas naturale offrendo così la possibilità di ottenere un risparmio notevolissimo in bolletta. Per accedere al prezzo all’ingrosso del gas è previsto un contributo mensile di 2 Euro.

E.ON Valore Mercato Gas non è una tariffa a prezzo fisso in quanto il prezzo all’ingrosso del gas naturale cambia costantemente. Per chi attiva questa tariffa, quindi, è previsto un aggiornamento mensile del prezzo del gas sulla baseo dell’indice del TTF (Title Tranfer Facility), ovvero il mercato all’ingrosso del gas in Olanda che rappresenta uno dei principali punti di riferimento per lo scambio di gas naturale a livello europeo.

Il “cliente tipo” che attiva E.ON Valore Mercato Gas registrerà una spesa mensile di circa 70 Euro per il gas naturale e potrà così ottenere un risparmio annuale di ben 176 Euro rispetto al costo che registrerebbe continuando a restare nel mercato tutelato. E’ importante sottolineare che il dato relativo alla spesa mensile è solo una stima in quanto il costo finale è soggetto alle variazioni (positive o negative) che potrà registrare il mercato all’ingtosso sulla base dell’indice TTF.

I clienti E.ON possono risparmiare ulteriormente sulla bolletta grazie alla promozione “Porta un amico“. Questa promozione offre la possibilità di sfruttare un buono sconto in bolletta di 30 Euro per ogni fornitura attivata da un amico inviato a passare ad E.ON. In caso di doppia fornitura, quindi, lo sconto che si otterrà sarà di 60 Euro. Anche l’amico invitato potrà ottenere tale sconto.

Per attivare E.ON Valore Mercato Gas è possibile seguire una procedura online tramite il sito E.ON, raggiunggibile cliccando sul box qui di sotto.

Next Energy Gas di Sorgenia

Per chi è in cerca di un’offerta gas a prezzo fisso, segnaliamo la possibilità di attivare Next Energy Gas di Sorgenia. Come abbiamo visto in precedenza, per chi sceglie Sorgenia sia per la fornitura di energia elettrica che per quella di gas naturale è previsto un buono Amazon da 70 Euro in regalo, un bonus di benvenuto di certo molto gradito.

Next Energy Gas è un’offerta a prezzo fisso per 12 mesi. Scegliendo questa tariffa, quindi, si potrà contare su di un prezzo del gas, pari a 0,1843 €/smc, che sarà fisso e bloccato per il primo anno di fornitura. Solo dopo un anno Sorgenia potrà proporre una modifica del prezzo ed il cliente sarà libero di scegliere se accettare o meno tale modifica.

Il “cliente tipo” che attiva Next Energy Gas di Sorgenia registrerà una spesa mensile di 77 Euro con un risparmio annuale di 100 Euro rispetto al mercato tutelato. Anche in questo caso, sarà possibile sfruttare la promozione “porta un amico” per ridurre ulteriormente la propria bolletta. Next Energy Gas è attivabile direttamente online.

