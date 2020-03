Offerte Iliad, le migliori tariffe di marzo 2020

Il 2019 è stato un anno decisamente positivo per Iliad. L’operatore di telefonia mobile francese ha visto crescere la sua utenza di altre 740mila unità solamente nel quarto trimestre. Nei precedenti 6 mesi gli italiani che hanno aderito alla sua rivoluzione sono stati ben 1.230.000. In totale oggi i clienti di Iliad sono ben 5,3 milioni e il fatturato è stato triplicato rispetto al 2018.

Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori offerte di Iliad oggi disponibili.

Le migliori offerte Iliad di marzo

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Iliad Voce

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (4 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Giga 50 di Iliad

3. Giga 40

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4G-4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente (3 GB). Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

A tutte le offerte di Iliad è possibile anche associare l’acquisto le ultime generazioni di iPhone. Ecco il prezzo a seconda del modello e del taglio di memoria:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 1.159 euro o 32 euro al mese per 30 mesi e 199 euro di anticipo

da – 1.159 euro o 32 euro al mese per 30 mesi e 199 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

I vantaggi di passare a Iliad

“La trasparenza nel rapporto con le persone che hanno scelto Iliad e la fiducia costruita in quasi due anni di attività, ci rendono orgogliosi e pronti ad affrontare i prossimi mesi con grande forza. In questo particolare momento per il Paese, iliad è impegnata ad assicurare un servizio di massima qualità per i propri utenti e la connettività utile per condurre le attività necessarie in queste circostanze”, ha affermato l’AD della divisione italiana dell’operatore, Benedetto Levi, in una nota.

Iliad infatti punta sulla massima trasparenza nei confronti dei clienti. Quest’ultimi possono contare su tariffe che non cambieranno nel tempo e non subiranno rimodulazione né ora né mai. In più, il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) non prevede vincoli o costi nascosti. E’ quindi possibile lasciare il gestore in ogni momento senza penali o spese per la disattivazione della linea.

Non è infatti un caso che, stando ad una ricerca Doxa, il 97% degli utenti raccomanderebbe Iliad ad amici e parenti. Il gestore inoltre garantisce ai suoi utenti tutti i servizi di base di cui necessitano come la Segreteria telefonica, possibilità di controllare il credito residuo dal sito, modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi, etc.

L’attivazione richiede meno di 3 minuti. I futuri clienti Iliad possono effettuare l’acquisto del piano desiderato online o utilizzando le oltre 700 Simbox presenti nei 14 Iliad Store e più di 200 corner presso GDO e centri commerciali sparsi per l’Italia.

Basta portare con sé un documento di identità, una carta per il pagamento e un indirizzo email. La voce guida gli fornirà tutte le informazioni per completare rapidamente e con successo l’attivazione della SIM. Per trovare il punto vendita più vicino si può utilizzare l’apposita mappa interattiva presente sul sito dell’operatore.

Iliad ha comunque anche qualche neo. Il primo è l’impossibilità di cambiare offerta per chi è già cliente. Il secondo è alcune lacune in termini di copertura. Il segnale 4G e 4G+ del gestore non arriva infatti in alcune zone del Sud Italia e Sardegna, località dell’arco alpino e Comuni sull’Appennino.

La copertura è comunque garantita su rete WindTre. La mancanza di un’app per la gestione della linea è comunque compensata dal fatto che attività come le ricariche online o la verifica di minuti, SMS e Gigabyte residui possono essere svolte dalla propria area personale sul sito del gestore.

Iliad ha comunque investito ben 369 milioni di euro per lo sviluppo della sua infrastruttura solo nel 2019. L’anno scorso sono stati 4mila i siti installati e oltre 2mila i siti radio attivi. L’obiettivo è arrivare entro la fine del 2020 a 5mila siti radio attivi e 10-12mila nei quattro anni successivi. In questo modo sarà possibile raggiungere un equilibrio in termini di EBITDA (margine operativo lordo) con meno del 10% di quota di mercato.