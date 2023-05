Scopri come attivare l'offerta per il TIM Bonus Famiglia per una connessione in fibra ottica fino a 2,5 Gbps in download con PC incluso a poco più di 21 euro al mese

Durante la pandemia di Covid-19 è emersa tutta l’importanza di disporre di una connessione Internet di qualità non solo per l’intrattenimento ma anche per lavorare in smart working o per studiare con la didattica a distanza. Per questo motivo il Governo nel 2021 ha introdotto il bonus PC e Internet per favorire la digitalizzazione delle famiglie meno abbienti. Il voucher fino a 500 euro permetteva l’acquisto di un’offerta Internet casa e di un dispositivo per la connettività come un PC o un tablet.

La gestione del bonus PC e Internet era stata affidata a Infratel, società che fa riferimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e si occupa anche della realizzazione del piano nazionale banda larga. Per questa iniziativa erano stati stanziati 204 milioni di euro. La richiesta del bonus PC e Internet andava effettuata direttamente all’operatore di rete fissa al momento dell’acquisto dell’offerta, che avrebbe integrato il voucher direttamente nella tariffa per almeno 12 mesi con la possibilità di disdetta anticipata senza penali o costi aggiuntivi.

Tra i primi operatori che hanno aderito all’iniziativa c’è anche TIM. Sebbene non sia più possibile richiedere il bonus PC e Internet dal novembre del 2021, oggi potete comunque accedere all’offerta fibra ottica per il TIM Bonus Famiglia e avere una connessione ad alte prestazioni a basso prezzo.

TIM Bonus Famiglia: come attivare l’offerta dedicata a maggio 2023

TIM WiFi Special Famiglia Cosa include? Navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta). E’ previsto l’acquisto contestuale del PC Quanto costa? 21,90 €/mese per la connessione + 8 €/mese per 36 rate per il PC Chi può attivarla? Chi ha un reddito ISEE inferiore a 20mila euro

L’offerta per usufruire del TIM Bonus Famiglia si chiama TIM WiFi Special Famiglia. Possono attivarla direttamente online tutti coloro che hanno un reddito ISEE inferiore ai 20mila euro e include:

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload sulla rete FTTH (Fiber to the Home) suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi in oltre 1.500 Comuni e con una latenza stimata di 6 ms. In alternativa si può accedere alla FTTE (Fiber to the Exchange) fino a 100/200 Mbps in download e 20 Mbps in upload in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale e ADSL fino a 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload

con scatti anticipati di 60 secondi PC ONDA Oliver Plus da 15.6″ a 288 euro o 8 euro al mese per 36 rate o seconda altra durata potendo scegliere tra le diverse opzioni disponibili

Il costo è di 21,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. L’attivazione è di 39,90 euro una tantum. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it. Al momento dell’acquisto vi verrà richiesta, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, una certificazione che attesti un reddito ISEE 2023 inferiore ai 20mila euro. In caso di recesso prima dei 24 mesi è previsto un costo di disattivazione di 5 euro per passaggio ad altro operatore o di 30 euro per la cessazione della linea.

L’opzione Voce per avere chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali costa 5 euro al mese e si può aggiungere un modem TIM HUB+ a 5 euro al mese per 48 rate.

Il PC ONDA Oliver Plus dispone di un processore Intel Celeron N3450 (2M Cache, fino a 2.2GHz) e di una camera integrata interna più Webcam Full HD 8MP esterna. Il sistema operativo pre-installato è Windows 10 Home.

Se attivate questa offerta ma siete già clienti di TIM per la telefonia mobile potete attivare TIM Unica Power e avere Giga illimitati ogni mese per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della rete fissa) a 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. La promozione prevede anche 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 30 mesi per le SIM e del 15% su una spesa di 90 euro sul negozio digitale di HP. Potete anche acquistare una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese.

Per confrontare le offerte mobile di TIM con quelle degli altri operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Grazie a questo strumento potrete trovare la promozione più economica in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo e attivarla poi comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito del gestore da cui completerete l’acquisto.

Altre offerte di TIM per la rete fissa a basso prezzo

TIM permette di scegliere anche tra altre offerte interessanti come Premium Base. La tariffa al prezzo di 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online include una connessione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete FTTH, chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta e attivazione. E’ possibile anche aggiungere un modem TIM Hub+ al costo di 240 euro da suddividere in rate da 12-24-36 o 48 mesi.

Se cercate un’offerta più completa allora potreste essere interessati a TIM WiFi Power Smart che rispetto a Premium Base aggiunge chiamate illimitate (solo se acquistata online), modem TIM Hub+ incluso e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete. Il costo è di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. L’attivazione è di 39,90 euro una tantum. Se avete attivato TIM Unica Power il prezzo di TIM WiFi Power Smart è invece di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

Chi ha meno di 30 anni può infine attivare TIM Wi-Fi Special Young che include una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in download 1 Gbps in upload sulla rete FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta) e attivazione. E’ previsto anche un tablet Samsung Galaxy Tab A8 LTE opzionale a 6 euro al mese per 30 mesi più 50 euro alla consegna. Per i nuovi clienti sono inclusi anche 6 mesi di Amazon Prime. Il prezzo è di 21,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. L’attivazione è di 39,90 euro una tantum. È possibile aggiungere anche un modem TIM HUB+ a 5 euro al mese per 48 mesi.

