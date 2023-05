Per ridurre il costo dell'assicurazione auto è necessario affidarsi alla comparazione dei preventivi, in modo da poter individuare facilmente la polizza giusta da sottoscrivere per assicurare la propria vettura senza spendere troppo. Ecco, quindi, come scegliere l'assicurazione auto e quali sono le 3 assicurazioni più economiche di maggio 2023 in base ai risultati della comparazione dei preventivi tramite SOStariffe.it .

Le 3 polizze auto più convenienti di Maggio 2023

Grazie alla comparazione dei preventivi è possibile individuare con grande semplicità quali sono le assicurazioni auto più economiche da attivare a maggio 2023. La possibilità di mettere a confronto i preventivi, infatti, consente verificare vantaggi e svantaggi delle varie proposte presenti sul mercato, restringendo progressivamente il campo fino ad individuare la polizza più conveniente da attivare in questo momento.

Ricorrendo al confronto dei preventivi su SOStariffe.it è possibile effettuare un’analisi “su misura” andando ad inserire una sola volta i dati necessari per il calcolo dei preventivi. Questi dati, però, saranno utilizzati per calcolare numerosi preventivi con tutte le principali compagnie assicurative presenti in Italia. In questo modo, per l’utente ci sarà la possibilità di avere un’idea chiara e precise sulle opzioni disponibili.

La proposta più vantaggiosa, sia in termini economici che di contenuti inclusi, potrà poi essere attivata direttamente online, raggiungendo il sito della compagnia e seguendo la procedura di sottoscrizione. Da notare anche la possibilità di salvare il preventivo, per valutare con calma la sua convenienza prima di procedere all’attivazione, oltre che la possibilità di aggiungere garanzie accessorie (furto e incendio, kasko, assistenza stradale e altre ancora) per arricchire le coperture.

La comparazione dei preventivi tramite SOStariffe.it è accessibile direttamente dal link qui di sotto. Si tratta del sistema più semplice e veloce per scegliere l’assicurazione auto, andando ad individuare subito l’opzione più vantaggiosa dal punto di vista economico oltre che la più completa, in termini di coperture assicurative. Una volta cliccato sul link, vi basterà scegliere la polizza da attivare e inserire i dati per poter avviare subito il confronto.

La comparazione dei preventivi “su misura” dell’utente è fondamentale per poter individuare un’assicurazione auto realmente conveniente. In linea generale, infatti, è importante chiarire che non esiste una compagnia assicurativa più conveniente in assoluto e che il costo di una polizza dipende dalla combinazione di un gran numero di fattori che, in un modo o in un altro, vanno ad incidere sul premio richiesto dalla compagnia.

Tra gli elementi da considerare per determinare l’importo di una polizza auto troviamo:

la classe di merito

il valore commerciale dell’auto da assicurare

la provincia di residenza del proprietario del veicolo

A questi possono aggiungersi vari altri fattori. In più, ogni compagnia utilizza un sistema interno per valutare il “peso” di ogni fattore, andando poi a determinare l’importo complessivo della polizza. Per questo motivo, è necessario sempre calcolare un preventivo utilizzando i propri dati, in modo da poter verificare la convenienza di una determinata compagnia in base alle proprie esigenze.

A titolo d’esempio, di seguito, andremo a illustrare i risultati di una simulazione eseguita con il comparatore di SOStariffe.it andando a considerare il caso di un “automobilista tipo” così definito:

automobilista uomo di 40 anni e residente a Milano

prima classe di merito

il veicolo da assicurare è una Fiat Panda immatricolata a gennaio 2022 e con decorrenza della polizza dal 31 maggio 2023

Sulla base di questi dati, è possibile individuare una Top 3 delle assicurazioni più economiche di maggio 2023 in base ai risultati della comparazione dei preventivi su SOStariffe.it (e ai risultati di una simulazione effettuata l’8 maggio 2023). In tabella, qui di sotto, sono riepilogate le tre migliori assicurazioni disponibili in questo momento, per l’automobilista tipo, in base alla comparazione dei preventivi su SOStariffe.it.

POLIZZE AUTO MAGGIO 2023 COSTO ANNUO 1. ConTe.it Assicurazioni 263 euro 2. Zurich Connect 283 euro 3. Quixa 332 euro

1) ConTe.it Assicurazioni

Il primo risultato che emerge dai risultati della simulazione per l’automobilista tipo effettuata su SOStariffe.it è rappresentato da ConTe.it Assicurazioni che propone una polizza RC Auto con un prezzo di 263 euro. Da notare, inoltre, che la compagnia propone anche una seconda versione della sua polizza, questa volta con un costo di 299 euro, che include anche l’Assistenza stradale e la Protezione satellitare all’interno del pacchetto.

La polizza auto di ConTe.it Assicurazioni presenta un massimale di 10 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. In più, la copertura proposta dalla compagnia prevede la Guida Esperta, precludendo la possibilità per i giovani conducenti di mettersi alla guida del veicolo assicurato. È possibile, in ogni caso, passare alla Guida Libera, a fronte di un costo più alto della polizza, per eliminare questo limite.

Per chi sceglie ConTe.it Assicurazioni, inoltre, ci sono le seguenti estensioni della responsabilità civile:

i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi

i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico

i danni causati da figli minori alla guida del veicolo, all’insaputa dell’assicurato, fino ad un massimo di 500 euro

i danni causati a terzi da incendio, scoppio o esplosione del veicolo fino ad un massimo di 250.000 euro per annualità; quest’estensione non include, però, i danni dovuti a dolo o colpa grave

Da notare, inoltre, anche una limitazione della rivalsa prevista dalle condizioni contrattuali:

guida con patente scaduta: se al momento del sinistro, il conducente guida con patente scaduta, ConTe.it rinuncerà alla rivalsa purché l’automobilista provveda al rinnovo entro 3 mesi dalla data di sinistro

A completare le caratteristiche della polizza auto proposta da ConTe.it c’è la possibilità di sospensione, una clausola che consente di interrompere momentaneamente la validità della copertura assicurativa (in un periodo in cui si prevede di non utilizzare il veicolo) andando così a posticipare la data di scadenza.

2) Zurich Connect

Una seconda proposta su cui puntare, nel caso preso in esame dalla nostra simulazione, arriva da Zurich Connect. La compagnia propone una polizza RC Auto con un costo di 283 euro. La polizza presenta un massimale di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose.

In più, la copertura prevede la clausola della Guida Esperta che limita agli automobilisti con più di 25 anni la possibilità di mettersi alla guida del veicolo assicurato. Anche in questo caso, però, c’è la possibilità di passare alla Guida Libera, a fronte di un costo aggiuntivo, per poter eliminare questo limite.

La polizza RC Auto proposta da Zurich Connect prevede alcune estensioni della responsabilità civile:

i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi

i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico

i danni causati da figli minori alla guida del veicolo, all’insaputa dell’assicurato

i danni causati a terzi da incendio, scoppio o esplosione del veicolo fino ad un massimo di 150.000 euro per annualità per fatti non inerenti alla circolazione stradale

In più, la polizza prevede alcune limitazioni all’applicazione della rivalsa da parte della compagnia:

guida in stato di ebbrezza (per il primo sinistro): in questo caso, la compagnia limiterà la rivalsa nei confronti dell’assicurato, del proprietario e del conducente a 2.500 euro.

(per il primo sinistro): in questo caso, la compagnia limiterà la rivalsa nei confronti dell’assicurato, del proprietario e del conducente a 2.500 euro. guida con patente scaduta: se al momento del sinistro, il conducente guida con patente scaduta, la compagnia rinuncerà alla rivalsa ma l’automobilista dovrà impegnarsi a rinnovare il documento entro 90 giorni dalla data di sinistro

se al momento del sinistro, il conducente guida con patente scaduta, la compagnia rinuncerà alla rivalsa ma l’automobilista dovrà impegnarsi a rinnovare il documento entro 90 giorni dalla data di sinistro (solo nel caso di polizza con Guida Esperta) se al momento del sinistro si trovi alla guida un conducente non autorizzato, la compagnia limiterà la rivalsa a 2.500 euro

La polizza auto proposta da Zurich Connect prevede anche la clausola di sospensione.

3) Quixa

La terza assicurazione che emerge dalla simulazione su SOStariffe.it viene proposta da Quixa e presenta un costo di 332 euro. In questo caso, la polizza presenta un massimale di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose.

Anche per questa polizza c’è da considerare la limitazione applicata dalla Guida Esperta con un vincolo sull’età (22 anni) e sull’esperienza di guida (almeno 2 anni dal conseguimento della patente) che può essere eliminato passando alla Guida Libera ma a fronte di un costo aggiuntivo rispetto al premio indicato.

Quixa applica alcune estensioni della responsabilità civile andando a coprire:

danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi

i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico

In più, sono previste alcune limitazioni della rivalsa:

in caso di guida in stato di ebbrezza (ma solo per il primo sinistro) la rivalsa è limitata ad un massimo di 10.000 euro

in caso di Guida Esperta, se al momento del sinistro il conducente non rispetta i vincoli previsti dal contratto, la rivalsa viene limitata a 10.000 euro

in caso di guida con patente scaduta è prevista la rinuncia alla rivalsa ma solo se la patente non è scaduta da più di 180 giorni e nel caso in cui il rinnovo avvenga entro 90 giorni dalla data di sinistro

La polizza di Quixa non prevede possibilità di sospensione.

Cosa cambia con le garanzie accessorie: ecco le migliori polizze

Per arricchire ulteriormente la simulazione andiamo a considerare lo stesso caso dell’automobilista tipo ma, questa volta, invece di considerare solo la RC Auto (più eventuali coperture aggiuntive incluse gratuitamente) andiamo ad aggiungere le garanzie accessorie seguenti:

Infortuni al conducente

assistenza stradale

tutela legale

Incendio e Furto

Minikasko

Grazie al sistema di ricerca avanzata del comparatore di SOStariffe.it è possibile aggiungere facilmente le garanzie accessorie desiderate per andare a individuare la polizza auto più conveniente, tra quelle disponibili su SOStariffe.it, considerando un pacchetto più ampio di coperture.

Sulla base dei dati indicati, la nuova Top 3 delle polizze auto più convenienti diventa:

POLIZZE AUTO MAGGIO 2023 COSTO ANNUO 1. ConTe.it Assicurazioni 485euro 2. Zurich Connect 658 euro 3. Genertel 787euro

I prezzi indicati in tabella si riferiscono sempre al profilo di automobilista tipo indicato in precedenza. Modificando anche un solo parametro, i costi effettivi da sostenere per l’attivazione di una polizza cambieranno in modo completo.

Per scoprire le migliori soluzioni per la polizza RC Auto puoi utilizzare anche il sistema di comparazione di preventivi per le assicurazioni auto di Segugio.it, portale che fa parte del nostro stesso gruppo di siti di preventivazione online. Grazie alla comparazione online, sarà facile individuare le migliori proposte per risparmiare sulla polizza.

Individuare l’assicurazione più conveniente con la comparazione online

I VANTAGGI DELLA COMPARAZIONE ONLINE DEI PREVENTIVI 1. Il confronto online dei preventivi consente di individuare facilmente le assicurazioni auto più vantaggiose disponibili al momento della ricerca su SOStariffe.it 2. Il confronto si basa sul profilo del singolo utente e non è, quindi, generico: si tratta di una comparazione “su misura“ 3. Basta inserire i dati una volta sola per calcolare decine di preventivi differenti con diverse compagnie assicurative in modo da accedere ad un confronto completo 4. Il confronto dei preventivi è gratuito e senza alcun impegno per l’utente: è possibile scegliere liberamente l’opzione desiderata, senza costi aggiuntivi 5. È possibile ottenere in qualsiasi momento assistenza gratuita chiamando al Numero Verde 800 999 565, sia per la scelta che per l’attivazione della polizza

Scegliere la comparazione dei preventivi tramite SOStariffe.it garantisce l’accesso ad una lunga serie di vantaggi, garantendo al contraente la possibilità di individuare con semplicità un’assicurazione auto davvero economica e completa. Basteranno pochi clic per scegliere la polizza giusta.

Il confronto online, infatti, permette di individuare l’opzione più conveniente considerando le proposte di numerose compagnie assicurative. In più, per realizzare il confronto dei preventivi basterà inserire i dati una sola volta, velocizzando notevolmente l’intera procedura.

Da notare, inoltre, la possibilità di accedere al confronto dei preventivi in modo gratuito e senza impegno. In qualsiasi momento, inoltre, c’è la possibilità di richiedere assistenza chiamando al Numero Verde 800 999 565. Un consulente esperto sarà pronto ad aiutare l’utente nella scelta della polizza oltre che nella sua attivazione.

