Alcune delle migliori offerte di telefonia mobile di Vodafone si possono attivare solo a particolari condizioni. Tra le tante una delle più economiche è Vodafone Silver Light. La promozione è disponibile online ed è tra quelle con il prezzo mensile più basso tra quelle proposte dall’operatore in rosso questo mese.

Vodafone Silver Light: come attivare l’offerta a maggio 2023

Minuti, SMS e Gigabyte Costo Per chi arriva da… Vodafone Silver Light minuti illimitati, 100 SMS + 100 GB in 4G a partire da 7,99 €/mese Iliad, Postemobile, Coop Voce, Fastweb Mobile e altri MVNO

Dal 6 maggio sono diventate effettive le rimodulazioni delle offerte Vodafone Silver, Vodafone Bronze e Vodafone Gold con un aumento di 1,99 euro al mese a partire dal successivo rinnovo. L’operatore ha quindi proposto a chi le ha attivate di passare a Vodafone Silver Light per continuare a pagare lo stesso prezzo. Questa tariffa include minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB per navigare in 4G a partire da 7,99 euro al mese.

L’offerta è però disponibile solo per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce, Postemobile e molti altri. Il trasferimento del contatto avviene gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

“Vodafone, modifica contrattuale: viste le mutate condizioni economiche e di mercato e per garantire un’esperienza di connessione ottimale, la tua offerta Silver costerà 1,99 euro in più. – recita un messaggio inviato dall’operatore ad alcuni suoi clienti – La modifica avverrà a partire dal primo rinnovo successivo al 6 maggio 2023. Recesso senza penali né costi su voda.it/disdettalineamobile, via pec o in negozio entro il 5 giugno 2023. Maggiori dettagli al 42590. Oppure puoi scegliere la nuova offerta Silver Light allo stesso costo mensile attuale con gli stessi Giga, minuti e 100 SMS. Scopri i dettagli su voda.it/silver-light. Richiedila rispondendo a questo SMS, entro il 06/05/2023 con il testo SI“.

Scegliendo Smart Pay come metodo di pagamento potete avere 150 GB inclusi al mese. Con l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito non solo si evita di acquistare una ricarica manuale per ogni rinnovo della tariffa ma si ottengono altri vantaggi come l’accesso gratuito al Vodafone Club. Il programma fedeltà dell’operatore vi offre ogni mese 10 GB aggiuntivi insieme a buoni carburante nei distributori di Q8, due biglietti al prezzo di uno negli UCI cinema, gift card per i vostri acquisti su mediaworld.it, sconti e promozioni sui prodotti e servizi di marchi come Carrefour, Just Eat e sui dispositivi elettronici in tutti i Vodafone Store.

Come avere uno sconto sulla fibra ottica di Vodafone

I clienti di Vodafone per la telefonia che cercano un’offerta fibra ottica con un ottimo rapporto qualità prezzo possono accedere alle tariffe per la linea fissa dell’operatore a un prezzo agevolato. Internet Unlimited al costo di 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese, permette di navigare fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) o in alternativa a quella in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza delle cabina stradale dalla propria abitazione. Potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it. Avete anche inclusi chiamate illimitate (solo acquistandola online), modem con Wi-Fi Optimizer e l’attivazione pari a 5 euro al mese per 24 rate.

I già clienti di Vodafone per il mobile però possono avere Internet Unlimited senza le chiamate incluse a 22,99 euro al mese senza vincoli.

Se scegliere Vodafone per fisso e mobile con Infinito Insieme avete ogni mese Giga illimitati per navigare in 5G sui telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM). E’ previsto il pagamento in fattura con domiciliazione, borsellino o carta di credito.

Come aggiungere uno smartphone a rate all’offerta

A Vodafone Silver Light o qualsiasi altra tariffa del marchio inglese potete aggiungere anche le rate di un telefono. Le offerte smartphone incluso prevedono un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi e solo in alcuni casi anche il pagamento di un anticipo. La consegna è gratuita e avviene entro pochi giorni lavorativi in tutta Italia. In più con il servizio Vodafone Smart Change potete far valutare un vecchio cellulare e poi darlo in permuta per ottenere uno sconto sulle rate o un addebito pare alla valutazione del dispositivo direttamente sul conto corrente.

iPhone 14 Pro, ad esempio, ha un prezzo di partenza di 27,99 eurp al mese per 24 mesi con anticipo di 129,99 euro. Se non siete soddisfatti dell’acquisto potete sempre restituirlo all’operatore senza costi aggiunti. Entro 14 giorni alla consegna si può restituire il telefono insieme a tutti gli accessori originali. In caso invece di passaggio ad altro gestore o recesso prima dei 24 mesi si può prolungare il pagamento rate o pagare in ‘unica soluzione.

Le altre offerte di Vodafone a maggio 2023

Offerte mobile di Vodafone Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo 1 Family+ (solo già clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese 2 RED Max Under 25 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G 9,99 €/mese con Smart Pay 3 RED Max Under 16 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G 9,99 €/mese con Smart Pay o 6,99 euro per i già clienti fisso 4 RED Pro minuti e SMS illimitati + 50 GB in 5G 14,99 €/mese con Smart Pay 5 RED Max minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G 19,99 €/mese con Smart Pay 6 Infinito minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 1 GB e 200 minuti in roaming) 24,99 €/mese con Smart Pay 7 Infinito Black Edition minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 5 GB e 500 minuti in roaming) 39,99 €/mese con Smart Pay

Il listino di Vodafone comprende però altre tariffe anche più convenienti di Vodafone Silver Light. In particolare si possono trovare diverse offerte 5G per navigare alla massima velocità (fino a 2 Gbps in download) sulla rete di ultima generazione, che oltre ad essere stata approvata da Altroconsumo per la qualità della navigazione sui siti e la velocità in download e upload dispone di una copertura del 90% all’aperto in grandi città come Milano, Roma, Napoli e altre.

Potete confrontare gratis le offerte di Vodafone con quelle di altri operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic avrete informazioni dettagliate sulle tariffe in modo da poter fare una scelta più consapevole e avere la certezza di ottenere il massimo in termini di convenienza. Il confronto avviene infatti sulla base delle vostre specifiche esigenze e abitudini di consumo. Per attivare la promozione desiderata online con la massima comodità dovrete cliccare sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completerete l’acquisto.

Tra le offerte di Vodafone più interessanti abbiamo:

Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese . Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile a chi ha già la rete fissa con Vodafone

con a . Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile a chi ha già la rete fissa con Vodafone RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay o 6,99 euro al mese se si ha già la rete fissa con Vodafone

con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a con Smart Pay o se si ha già la rete fissa con Vodafone RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps in download (+ 1000 minuti extra Ue + 200 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a 24,99 euro al mese con Smart Pay

con fino a 10 Mbps in download (+ 1000 minuti extra Ue + 200 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a al mese con Smart Pay Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (+ 1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay

Per i nuovi clienti l’attivazione per tutte le offerte è di 6,99 euro ad eccezione di Family+ per cui invece è gratuita. Acquistandole online anche la SIM viene fornita senza costi aggiuntivi. In più avete inclusa anche la protezione di Rete Sicura per almeno un mese. La piattaforma online mese blocca milioni di attacchi hacker e vi protegge da qualsiasi minaccia in cui potreste incorrere durante la navigazione (furto di dati personali o della carta di credito, virus, malware, phishing, etc.). Con il Parental Control si può tenere monitorata l’attività online dei più piccoli e bloccare l’accesso a Internet negli orari dedicati a studio e riposo o ai siti potenzialmente non adatti ai minori.