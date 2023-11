Scopri come attivare TIM Premium Base per avere una connessione fino a 1 Gbps in FTTH e attivazione inclusa. C'è uno sconto di 3 euro al mese per i già clienti per la telefonia mobile

TIM è tra i migliori operatori di rete fissa in Italia e il primo per numero di linee attive. TIM Premium Base, ad esempio, vi permette di avere una connessione veloce e stabile a basso prezzo. In più ci sono molti vantaggi se si sceglie di diventare clienti dell’operatore anche per la telefonia mobile come uno sconto sulla rete fissa o Giga illimitati in 5G per gli smartphone di tutta la famiglia.

TIM Premium Base: tutti i dettagli sull’offerta di dicembre 2023

Caratteristiche della rete fissa TIM Premium Base Navigazione fino a 1 Gbps in FTTH Chiamate a consumo Costo mensile 25,90 €/mese o 22,90 €/mese per i già clienti mobili Attivazione inclusa

TIM Premium Base è l’offerta Internet Casa al prezzo più basso sul listino dell’operatore per la rete fissa. In base alla copertura potrete accedere a una connessione in ADSL fino a 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload o alla fibra FTTH (Fiber to the Home) fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in oltre 1.500 Comuni in tutta Italia. In alternativa potete attivare una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza la cabina stradale e la propria abitazione. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

TIM Premium Base

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH

chiamate a consumo (19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta)

attivazione inclusa

Il prezzo è di 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online o 22,90 euro al mese se siete clienti di TIM per la telefonia mobile con un’offerta dati attiva a partire da 9,99 euro al mese.

Come avere la fibra ottica di TIM fino a 2,5 Gbps a prezzo scontato a dicembre 2023

Caratteristiche della rete fissa TIM WiFi Power Smart Navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH Chiamate illimitate con acquisto online Costo mensile 30,90 €/mese o 24,90 €/mese per i già clienti mobili Attivazione gratis entro il 10/12/23

TIM Premium Base è sicuramente un’offerta eccellente ma per chi vuole di più è possibile avere anche prestazioni superiori in termini di velocità a un prezzo persino più basso:

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online o 24,90 euro al mese se siete clienti di TIM per la telefonia mobile con un’offerta dati attiva a partire da 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratis acquistandola entro il 10/12/23, invece di 39,90 euro. Se poi avete una vecchia ADSL o modem e decidete di rottamarli potete accedere a un bonus di 120 euro, suddivisi in 5 euro al mese per 24 rate, per passare alla fibra fino a 2,5 Gbps.

Le migliori offerte TIM per la telefonia mobile di dicembre 2023

Offerte telefonia mobile di TIM Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile TIM Power Iron minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G primo mese gratis, poi 6,99 €/mese TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese TIM Wonder minuti illimitati e 200 SMS + 50 GB in 4G primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica

Per avere lo sconto sulla fibra di TIM dovete essere clienti dell’operatore anche per il mobile. Il gestore italiano dispone di offerte per tutti i gusti. Potete confrontarle gratuitamente con quelle di altri operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere tutte le informazioni che vi servono per trovare la soluzione più economica in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla con la massima comodità anche online cliccando sul tasto “Scopri” che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

TIM a novembre dispone di differenti offerte operator attack indirizzate ai clienti di specifici operatori che vogliono passare a TIM con richiesta di portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi:

TIM Power Iron

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G

7 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il prezzo è di 6,99 euro al mese ma acquistandola online il primo mese e attivazione sono gratis. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. L’offerta è disponibile per i clienti di Iliad e alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce e PosteMobile con richiesta di portabilità.

TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo) 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese ma acquistandola online il primo mese e attivazione sono gratis. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. L’offerta è disponibile per i clienti di Iliad e alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce e PosteMobile con richiesta di portabilità.

TIM Wonder

minuti illimitati e 200 SMS

50 GB in 4G

7 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma acquistandola online il primo mese e attivazione sono gratis. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. L’offerta è disponibile per i clienti di ho. Mobile con richiesta di portabilità.

TIM 5G Power Famiglia

minuti e SMS illimitati

giga illimitati in 5G con TIM Unica Power, altrimenti 5 GB

Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma acquistandola online il primo mese e attivazione sono gratis. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. L’offerta è disponibile solo per chi ha già la rete fissa con TIM. Per avere i Giga illimitati in 5G per tutta la famiglia (massimo sei anche se non intestate al titolare della connessione di casa) si deve attivare TIM Unica Power. La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però si abbinano almeno 3 SIM entro il 31/12/23 il prezzo è azzerato.

TIM Unica Power include anche altri vantaggi come sconti su diversi modelli di smartphone (con vincolo di 24 mesi sulla SIM), TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità gratis fino al 31/3/24 (poi si rinnova a 6,99 euro al mese) o una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese.

TIM Young 5G

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese ma acquistandola online il primo mese è gratis per i nuovi clienti, così come l’attivazione. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. L’offerta è disponibile per chi ha meno di 25 anni e si può personalizzare con alcune opzioni aggiuntive:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

TIM 5G Power Smart

minuti e SMS illimitati

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 14 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 14,99 euro al mese ma acquistandola online il primo mese è gratis per i nuovi clienti, così come l’attivazione. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Scegliendo il pagamento con addebito su credito residuo il prezzo diventa di 16,99 euro al mese.

La spedizione della SIM è gratuita e la riceverete entro pochi giorni lavorativi. Se avete uno smartphone compatibile potete richiedere un’eSIM nei negozi di TIM al prezzo di 10 euro. Per scaricarla sul telefono dovete scansionare il QR Code presente nell’email di riepilogo dell’ordine con la fotocamera dello smartphone. Per l’attivazione potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID. All’eSIM potete associare anche l’opzione TIM One Number per utilizzare il vostro numero di telefono su smartwatch al costo di 3,99 euro al mese. I primi tre mesi sono gratis acquistandola entro il 6/1/24.

Smartphone disponibili Prezzo a rate con TIM Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 33 €/mese per 30 rate o da 7 €/mese per 30 rate con TIM Rivaluta Smartphone 979 € iPhone 15 Plus a partire da 38 €/mese senza interessi 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 42 €/mese per 30 rate o da 16 €/mese per 30 rate con TIM Rivaluta Smartphone 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 50 €/mese per 30 rate 1.489 €

Alle offerte mobile di TIM potete aggiungere anche l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 33 euro al mese per 30 rate. Potete richiedere un finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e pagamento con carta di credito o debito. TIM non accetta le carte prepagate o emesse all’estero. Chi ha la rete fissa può richiedere l’addebito delle rate in bolletta. Con il servizio TIM Rivaluta Smartphone potete avere iPhone 15 anche a 7 euro al mese per 30 rate dando in permuta un vecchio telefono. La spedizione è gratuita ma per alcuni modelli è previsto anche il ritiro in negozio.

