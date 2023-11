Kena lancia le offerte di Natale 2023: più Giga e prezzi da 5,99€ al mese

Kena Mobile lancia le offerte per il Natale 2023 . Per tutti i nuovi clienti che passano a Kena Mobile fino al prossimo 7 gennaio 2024 c'è ora la possibilità di sfruttare un bonus aggiuntivo che si somma a tutti gli altri vantaggi proposti dall'operatore. Le offerte Kena da 5,99 euro al mese includono ora 50 GB in più al mese per 12 mesi , senza alcun costo aggiuntivo.

Prendono il via le offerte di Natale di Kena Mobile. Per tutti i nuovi clienti, infatti, l’operatore di telefonia mobile mette a disposizione un bonus aggiuntivo, rappresentato dalla possibilità di ottenere 50 GB al mese in più per un anno, senza alcun costo aggiuntivo rispetto ai bonus già proposti in precedenza.

Combinando questo bonus con le altre iniziative, il passaggio a Kena Mobile diventa ancora più conveniente. In questo momento, infatti, l’operatore propone l’attivazione gratuita e, per alcune tariffe, anche il primo mese gratis. Per un quadro completo sulle offerte è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it tramite il link qui di sotto.

Via alle offerte di Natale 2023 di Kena Mobile

3 COSE DA SAPERE SULLE OFFERTE DI NATALE DI KENA MOBILE 1. L’operatore propone 50 GB extra al mese per i nuovi clienti, senza costi aggiuntivi, per i primi 12 mesi 2. La promozione è valida sulle offerte da 5,99 euro al mese, con attivazione gratuita e, in alcuni casi, primo mese gratis 3. C’è un bonus anche per i già clienti che possono ottenere 50 GB al mese per 2 mesi con un costo extra di 1,99 euro

Tra le offerte di Natale di Kena Mobile troviamo Kena 5,99. Si tratta di una delle tariffe più convenienti dell’operatore. Quest’offerta include:

minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

+50 GB al mese per 12 mesi con la promozione di Natale

+50 GB al mese attivando la Ricarica Automatica

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese con attivazione gratuita. Per richiedere la promozione è necessario richiedere la portabilità del numero da Kena da uno di questi operatori:

Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu

L’offerta è attivabile qui di seguito:

Attiva Kena 5,99 »

Da valutare è anche Kena 6,99. L’offerta in questione include:

minuti illimitati

200 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps

+50 GB al mese per 12 mesi con la promozione di Natale

+50 GB al mese attivando la Ricarica Automatica

Kena 6,99 è disponibile con un costo di 6,99 euro al mese con attivazione e primo mese gratis. Anche in questo caso, la tariffa è attivabile solo con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali selezionati. Per richiederne l’attivazione basta seguire il link qui di sotto.

Attiva Kena 6,99 »

Per i nuovi clienti che passano a Kena c’è anche Kena 7,99:

minuti illimitati

200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

+50 GB al mese per 12 mesi con la promozione di Natale

+50 GB al mese attivando la Ricarica Automatica

Le condizioni sono simili all’offerta precedente: il costo è di 7,99 euro al mese con attivazione e primo mese gratis. L’offerta è disponibile solo con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali. Per attivare la tariffa è possibile seguire il link qui di sotto.

Attiva Kena 7,99 »

A completare le offerte “operator attack” di Kena c’è Kena 9,99. La tariffa include:

minuti illimitati

200 SMS

230 GB in 4G fino a 60 Mbps

+50 GB al mese per 12 mesi con la promozione di Natale

+50 GB al mese attivando la Ricarica Automatica

Anche questa tariffa è valida solo con portabilità del numero da Iliad o alcuni virtuali. Il costo è di 9,99 euro al mese con attivazione gratuita. La tariffa è richiedibile anche con un nuovo numero.

Attiva Kena 9,99 »

Ci sono poi le offerte “per tutti” come Kena 11,99. Questa tariffa include:

minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

+50 GB al mese per 12 mesi con la promozione di Natale

+50 GB al mese attivando la Ricarica Automatica

Il costo è di 11,99 euro al mese con attivazione gratuita.

Attiva Kena 11,99 »

Tra le offerte Kena troviamo anche Kena 12,99:

minuti illimitati

200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

+50 GB al mese per 12 mesi con la promozione di Natale

+50 GB al mese attivando la Ricarica Automatica

Il costo è di 12,99 euro al mese con attivazione gratuita. La tariffa è attivabile con portabilità da qualsiasi operatore.

Attiva Kena 12,99 »

L’offerta di Natale 2023 per i già clienti Kena

Per i già clienti Kena Mobile c’è la possibilità di attivare un’opzione esclusiva per questo periodo di Natale. Fino al prossimo 7 di gennaio 2024, infatti, i clienti Kena possono ottenere 50 GB in più al mese per 60 giorni. Il costo di quest’opzione è di appena 1,99 euro. Da notare, inoltre, che, per chi non lo ha ancora fatto, è possibile attivare la Ricarica Automatica è ottenere altri 50 GB al mese gratis, a tempo indeterminato.

