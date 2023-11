Ecobonus 2024 con il ritorno degli incentivi auto per l’acquisto agevolato di auto elettriche, ibride e anche endotermiche (benzina e diesel) a basse emissioni. Scopri le novità e come trovare le migliori assicurazioni auto e moto a novembre 2023 con il comparatore di SOStariffe.it .

Ecobonus 2024 si applicherà a tutti i contratti d’acquisto di un nuovo veicolo firmati dal 1° gennaio al 31 dicembre del prossimo anno, fino all’esaurimento dei fondi stanziati dallo Stato. In totale i finanziamenti previsti per Ecobonus 2024 è di 570 milioni di euro.

Con questi incentivi per il 2024, i concessionari di auto e moto potranno inserire le prenotazioni sulla piattaforma dell’Ecobonus a iniziare dal 1° gennaio 2024. Per beneficiare dell’incentivo, occorre che l’auto sia immatricolata entro 180 giorni dalla firma del contratto di acquisto. Sono escluse dall’Ecobonus 2024:

le auto a “chilometro zero”;

le vetture precedentemente immatricolate all’estero.

Prima di passare sotto la lente le novità previste per il prossimo anno con gli sconti per Ecobonus 2024, è bene ricordare che gli automobilisti o i motociclisti possono confrontare le migliori polizze grazie al comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto e moto, accessibile direttamente cliccando sul pulsante verde qui sotto:

Scopri le migliori polizze auto e moto »

Oltre a consultare online e gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it con preventivi personalizzati sulla base dei dati inseriti dall’utente (anagrafici, assicurativi e caratteristiche del veicolo da assicurare), è possibile confrontare tra loro preventivi “su misura” sia con la copertura RC auto obbligatoria per poter circolare, sia con le facoltative garanzie accessorie, per esempio: incendio e furto, atti vandalici, kasko, assistenza stradale, tutela legale, agenti atmosferici.

C’è da sottolineare che è anche possibile richiedere assistenza gratuita chiamando il numero verde 800 99 95 65. Da ultimo, con il canale di assistenza, è possibile avere un aiuto sia per la scelta della polizza (senza impegno) sia per la sua attivazione.

Ecobonus 2024: novità sugli incentivi auto a Novembre 2023

TIPO DI AUTO E FASCIA DI EMISSIONE CONTRIBUTO INCENTIVO TETTO DI SPESA Auto elettrica fascia 0-20 g/km CO 2 5.000 € con rottamazione di un veicolo con classe di emissione inferiore a Euro 5

di un veicolo con classe di emissione inferiore a Euro 5 3.000 € senza rottamazione 35.000 € (IVA, IPT e messa su strada escluse) Auto plug-in fascia 21-60 g/km CO 2 4.000 € con rottamazione di un veicolo con classe di emissione inferiore a Euro 5

di un veicolo con classe di emissione inferiore a Euro 5 2.000 € senza rottamazione 45.000 € (IVA, IPT e messa su strada escluse) Auto termiche ibride, mild-hybrid, benzina e diesel fascia 61-135 g/km CO 2 2.000 € con rottamazione di un veicolo con classe di emissione inferiore a Euro 5

di un veicolo con classe di emissione inferiore a Euro 5 zero € senza rottamazione 35.000 € (IVA, IPT e messa su strada escluse)

Ecobonus 2024 sarà un contributo per l’acquisto di veicoli non inquinanti. In dettaglio:

auto elettriche, ibride e a motore termico con un livello di emissioni fino a 135 gr/km di CO 2;

elettriche, ibride e a motore termico con un livello di emissioni fino a 135 gr/km di CO motocicli e ciclomotori elettrici e non elettrici di classe di omologazione uguale o superiore a Euro 5;

e elettrici e non elettrici di classe di omologazione uguale o superiore a Euro 5; veicoli commerciali elettrici.

Nella tabella qui sopra sono illustrati gli sconti a disposizione nel caso di acquisto di un’automobile con o senza rottamazione. Con un corollario da tenere presente: la rottamazione è prevista per un vecchio veicolo di classe inferiore a Euro 5, ovvero Euro 0, 1, 2, 3 o 4. C’è poi da notare che:

senza un veicolo da rottamare non si accede all’incentivo destinato alla fascia di CO2 61-135 g/km ;

; la rottamazione è facoltativa per l’acquisto di auto elettriche o ibride plug-in.

Come per il Bonus rottamazione auto 2023, l’Ecobonus 2024 sarà un’agevolazione sul prezzo in fattura attuato dal concessionario che ha 180 giorni di tempo dalla firma del contratto di acquisto per richiederlo. Questo sconto (prenotabile dal 1° gennaio 2024 sulla piattaforma online ecobonus.mise.gov.it) sarà più alto se l’acquisto sarà preceduto dalla rottamazione della propria vettura.

Chi potrà beneficiare dell’Ecobonus 2024? Questa agevolazione potranno richiederla:

le persone fisiche;

le persone giuridiche.

Nello specifico, le persone fisiche sono vincolate alla proprietà del nuovo veicolo per almeno 12 mesi e possono avvalersi dell’Ecobonus 2024 anche se sceglieranno un leasing finanziario per pagare il nuovo veicolo.

Rientrano tra le persone giuridiche, sia i titolari di partita IVA sia le società di noleggio a lungo termine e car sharing pubblico.

Infine, i fondi stanziati dal Governo per Ecobonus 2024 prevedono anche i seguenti stanziamenti:

40 milioni di euro per l’acquisto di colonnine di ricarica elettrica private e condominiali;

per l’acquisto di colonnine di ricarica elettrica private e condominiali; 40 milioni di euro per l’acquisto di moto e ciclomotori, sia elettrici che termici;

per l’acquisto di moto e ciclomotori, sia elettrici che termici; 20 milioni di euro per l’acquisto di veicoli commerciali elettrici di categoria N1 e N2.