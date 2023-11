Al via il concorso Octopus : fino al 29 dicembre 2023 , i nuovi clienti che sottoscrivano un contratto di fornitura di energia elettrica con Octopus Energy potranno essere sorteggiati e conquistare un maxi-bonus in bolletta . Un vincitore a settimana, per 4 settimane. Tutto quello che c’è da sapere sul concorso di Natale e una mappa delle offerte luce Octopus a novembre 2023 su SOStariffe.it .

Bollette luce più leggere sotto l’albero con il concorso Octopus. In vista del Natale, Octopus Energy propone un’estrazione a premi per regalare un maxi sconto in fattura ai nuovi clienti che, dal 29 novembre 2023 al 29 dicembre 2023, sottoscriveranno un contratto di fornitura di energia elettrica con il brand dell’energia sostenibile, a prescindere dalla tipologia di offerta luce scelta.

Prima di accendere i riflettori su requisiti e modalità di partecipazione al concorso Octopus, è bene ricordare che il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas (accessibile al link qui sotto) è una vera e propria “bussola dei prezzi” per i consumatori a caccia delle soluzioni più convenienti per illuminare e riscaldare casa.

Gratuito e molto intuitivo da usare, il tool di SOStariffe.it consente di setacciare le offerte luce proposte da Octopus Energy, così come quelle proposte dagli altri gestori energetici del Mercato Libero e confrontarle sulla base del proprio consumo annuo di elettricità. Questa informazione è sempre reperibile in una bolletta recente (ecco come leggere la bolletta luce), oppure può essere stimata attraverso i filtri integrati nel comparatore stesso, che possono essere impostati direttamente dal widget qui sotto:

Concorso Octopus: come ottenere il maxi sconto da 1.000 euro

LE DOMANDE DEI CONSUMATORI LE RISPOSTE DI SOSTARIFFE.IT Cos’è il concorso Octopus? È l’iniziativa a premi natalizia di Octopus Energy rivolta ai nuovi clienti che attivino un’offerta luce tra il 29 novembre e il 29 dicembre 2023 Cosa si può vincere? Un maxi sconto in bolletta fino a 1.000 euro, che sarà erogato nel 2024 Chi può partecipare al concorso? I nuovi clienti domestici che siano maggiorenni, domiciliati e/o residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino Quanti sono i vincitori in totale? Saranno estratti 4 vincitori, uno per ciascuna settimana di concorso Quando avrà luogo l’estrazione finale? Il 28 febbraio 2024

Come funziona il concorso Octopus? Come anticipato poco sopra, per partecipare si dovrà sottoscrivere un contratto di fornitura di energia elettrica con Octopus (indipendentemente dalla tariffa scelta), nel periodo di apertura del concorso stesso (dal 29 novembre e fino al 29 dicembre 2023).

Un software registrerà tutte le richieste di attivazione della fornitura di energia pervenute durante il periodo concorsuale, quindi suddividerà i nominativi in 4 diversi gruppi, ciascuno per ogni settimana di concorso, affinché possa essere estratto un vincitore per ogni settimana di attivazioni. L’estrazione finale si svolgerà il 28 febbraio 2024, quando avrà luogo un’estrazione manuale e casuale di 1 vincitore (più 1 riserva) per ciascuna settimana di attivazioni, per un totale 4 vincitori.

Il montepremi totale del concorso Octopus di Natale è di 4mila euro (Iva inclusa) e ognuno dei 4 vincitori potrà vedersi applicato in bolletta, nel 2024, un maxi sconto fino a un massimo di 1.000 euro.

Sintetizziamo qui di seguito i principali requisiti per partecipare al concorso Octopus:

la sottoscrizione di un contratto di energia elettrica con Octopus Energy nel periodo che va dal 29 novembre al 29 dicembre 2023;

i partecipanti al concorso devono essere maggiorenni , domiciliati e/o residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino;

, e nella Repubblica di San Marino; ciascun utente potrà partecipare una sola volta al concorso, pur nel caso di attivazione di più di un contratto di fornitura.

“Qualora, nell’arco dell’anno 2024, il vincitore dovesse recedere dal proprio contratto di fornitura con Octopus o la fornitura di energia dovesse interrompersi per qualsivoglia motivo non imputabile a Octopus, il premio in oggetto non potrà in nessun caso essere convertito in denaro e, pertanto, il vincitore non avrà diritto a nessun altro premio in sostituzione del premio sopraindicato”, si legge nel regolamento del concorso stesso. Il premio sarà comunicato agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di assegnazione.

Concorso Octopus: le offerte luce attivabili a Novembre 2023

NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI TARIFFA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA Octopus Flex (monoraria o trioraria) offerta a prezzo indicizzato 0,1502 €/kWh 68,76 €/mese (monoraria)

69,80 €/mese (trioraria) Octopus Fissa 12 Mesi offerta a prezzo bloccato 0,1790 €/kWh 73,18 €/mese

Passiamo ora sotto la lente d’ingrandimento le offerte luce di Octopus Energy, la cui attivazione permetterà di partecipare al concorso dal titolo “Natale con Octopus”.

Il brand dell’energia sostenibile che vanta 5,5 milioni di clienti tra Regno Unito, Germania, Italia, Giappone e Nuova Zelanda, propone offerte luce 100% green sia con tariffe a prezzo indicizzato, sia con tariffe a prezzo fisso. Nel primo caso, si paga l’energia elettrica come all’ingrosso (in base all’andamento dell’indice PUN) con aggiornamenti mensili, così da ricevere bollette in linea con l’andamento del mercato. Con le tariffe a prezzo fisso, invece, è possibile proteggersi da improvvisi rialzi dei beni energetici perché il costo unitario della materia prima è bloccato per almeno un anno.

Le stime di spesa elencate in tabella si riferiscono al fabbisogno energetico di una “famiglia tipo” con un consumo di 2.700 kWh di elettricità contabilizzati in un anno.

Octopus Flex

Octopus Flex è la soluzione di punta di Octopus Energy per la gamma di tariffe a prezzo indicizzato. Ecco le condizioni tariffarie che propone:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,016 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile pari a 6,50 euro per spese di commercializzazione (la spesa annuale è di 78 euro);

per spese di commercializzazione (la spesa annuale è di 78 euro); opzione di scelta tra tariffa monoraria o trioraria: nel primo caso il costo dell’energia elettrica è indipendente dall’orario di utilizzo, mentre nel secondo caso si paga meno l’energia la sera, la notte, nei fine settimane e nei giorni festivi.

Attivando Octopus Flex monoraria la “famiglia tipo” spenderebbe 68,76 euro al mese in bolletta. Clicca al link qui sotto per procedere con la sottoscrizione dell’offerta:

Cliccando, invece, sul pulsante verde qui sotto è possibile avere una panoramica dell’offerta trioraria di Octopus Flex. Come detto, questa soluzione è molto appetibile per i clienti domestici che siano in grado di concentrare i consumi in quelle fasce orarie (come la sera, la notte o i weekend) in cui l’energia ha un costo molto più basso. La “famiglia tipo” che volesse affidarsi a questa soluzione di Octopus Energy si vedrebbe recapitare fatture luce dall’importo mensile di 69,80 euro al mese:

Octopus Fissa 12 mesi

Ecco la carta d’identità dell’offerta luce a prezzo fisso di Octopus Energy:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,1790 €/kWh ;

; 6,50 euro al mese a copertura dei costi di commercializzazione e vendita (78 euro all’anno è l’ammontare complessivo);

a copertura dei costi di commercializzazione e vendita (78 euro all’anno è l’ammontare complessivo); energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” intenzionata a scegliere Octopus Fissa 12 mesi spenderebbe 73,18 euro al mese. Clicca al link di seguito per saperne di più o procedere con l’attivazione:

