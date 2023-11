Nel 2024 cambiano le regole per il roaming Ue e gli utenti avranno più Giga inclusi per navigare all'estero. TIM e Very Mobile hanno già aggiornato le loro offerte di telefonia mobile

Secondo quanto stabilito dal Regolamento Ue 2022/612, clienti di telefonia mobile possono navigare in roaming nei Paesi dell’Unione Europea alle stesse condizioni previste dalla propria offerta nazionale entro un massimo di traffico dati definito in base al costo mensile della tariffa. Superata questa soglia viene applicata una tariffazione a consumo. Attualmente il massimale per il roaming Ue viene calcolato con la seguente formula: volume di GB = [costo mensile dell’offerta (IVA esclusa) / 1,80] x 2.

Il costo all’ingrosso per il traffico dati dal 2024 scenderà però da 1,80 a 1,55 euro (IVA esclusa) per GB e ciò significa che a partire dal prossimo anno i clienti potranno usufruire di una quantità superiore di dati per la navigazione in roaming Ue, dove ricordiamo è possibile utilizzare tutti i propri minuti e SMS senza costi aggiuntivi.

Roaming Ue: cosa cambia dal 2024

Alcuni operatori come TIM si sono mossi in anticipo per adeguarsi alla normativa sul roaming Ue. “Dal 27/11/2023, – si legge in una nota sul sito del gestore – a partire dal primo addebito utile del costo mensile della/e offerta/e attiva/e sulla linea mobile TIM, i clienti che viaggeranno nei Paesi dell’Unione Europea beneficeranno, senza costi aggiuntivi, di un ampliamento del massimale di traffico dati valido in roaming nei Paesi UE. Il traffico dati nazionale messo a disposizione dalla propria offerta in Italia non subirà invece variazioni“.

Non ci saranno invece variazioni per quelle offerte in cui il traffico dati incluso è già interamente fruibile anche in roaming Ue senza l’applicazione di specifici massimali. Per quanto riguarda la tariffa extra-soglia, invece, dal 27/11/23 è stata ridotta da 0,213 cent/MB (IVA inclusa) a 0,184 cent/MB (IVA inclusa).

Anche Very Mobile come TIM ha già aggiornato il massimale per il roaming Ue per tutte le sue offerte disponibili online e anche per i già clienti, tranne qualche eccezione. Potete verificare il traffico dati per la navigazione all’estero dall’app Very Mobile nella sezione “Offerta”. Le tariffe sono state quindi aggiornate come segue:

5,3 GB al mese per le offerte da 4,99 euro al mese (escluse quelle con 1 GB incluso utilizzabile interamente per il roaming Ue )

per le offerte da 4,99 euro al mese (escluse quelle con 1 GB incluso utilizzabile interamente per il ) 6,4 GB al mese per le offerte da 5,99 euro al mese

al mese per le offerte da 5,99 euro al mese 7,4 GB al mese per le offerte da 6,99 euro al mese

al mese per le offerte da 6,99 euro al mese 8,5 GB al mese per le offerte da 7,99 euro al mese

al mese per le offerte da 7,99 euro al mese 10,6 GB al mese per le offerte da 9,99 euro al mese

al mese per le offerte da 9,99 euro al mese 11,7 GB al mese per le offerte da 10,99 euro al mese

al mese per le offerte da 10,99 euro al mese 13,8 GB al mese per le offerte da 12,99 euro al mese

al mese per le offerte da 12,99 euro al mese 14,8 GB al mese per le offerte da 13,99 euro al mese

Anche in questo caso non ci sono variazioni per quanto riguarda il traffico dati incluso a livello nazionale e per l’utilizzo di tutti i minuti e SMS disponibili per l’Italia anche in Europa. La tariffa extra-soglia chiamata Very Europe non è ancora stata aggiornata sul sito dell’operatore low cost e formalmente resta di 0,219 cent/MB.

Vi ricordiamo che il regolamento per il roaming Ue si applica in tutti Paesi dell’Unione Europea e dell’Area Economica Europa (EEA): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Guyana francese, La Reunion, Mayotte, Martinica), Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Nella lista di TIM e Very Mobile rientra al momento anche il Regno Unito.

Le migliori offerte di telefonia mobile di TIM di dicembre 2023

Offerte telefonia mobile di TIM Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile TIM Power Iron minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G primo mese gratis, poi 6,99 €/mese TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese TIM Wonder minuti illimitati e 200 SMS + 50 GB in 4G primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica

Se state pensando di passare a TIM potete scegliere tra le tante offerte estero dell’operatore. Per confrontarle con quelle di altri gestori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic avrete tutte le informazioni che vi servono per trovare la promozione più conveniente in base alle vostre reali esigenze e abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri” che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

A novembre potete scegliere tra le seguenti offerte di TIM:

TIM Power Iron

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G

7 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per chi l’acquista online, poi si rinnova a 6,99 euro al mese. Per la SIM servono 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Può attivarla chi richiede la portabilità gratuita del numero arrivando da Iliad e alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce e PosteMobile.

Attiva qui TIM Iron »

TIM Power Supreme Easy

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo) 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per chi l’acquista online, poi si rinnova a 7,99 euro al mese. Per la SIM servono 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Può attivarla chi richiede la portabilità arrivando da Iliad e alcuni MVNO selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce e PosteMobile.

Attiva TIM Power Supreme Easy »

TIM Wonder

minuti illimitati e 200 SMS

50 GB in 4G

7 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis per chi l’acquista online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. Per la SIM servono 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Può attivarla chi richiede la portabilità arrivando da ho. Mobile.

Attiva TIM Wonder »

TIM 5G Power Famiglia

minuti e SMS illimitati

giga illimitati in 5G con TIM Unica Power, altrimenti 5 GB

Il primo mese e attivazione sono gratis per chi l’acquista online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. Per la SIM servono 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Può attivarla solo chi ha già la rete fissa con TIM. Per avere i Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) dovete attivare TIM Unica Power al costo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però abbinate alla promozione almeno 3 SIM entro il 31/12/23 il prezzo è azzerato.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

TIM Young 5G

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, così come l’attivazione, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. Per la SIM servono 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Può attivarla solo chi ha meno di 25 anni. Potete poi personalizzare l’offerta con le seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

TIM 5G Power Smart

minuti e SMS illimitati

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 14 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, così come l’attivazione, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. Per la SIM servono 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Con il pagamento su credito residuo il prezzo è di 16,99 euro al mese.

Attiva TIM 5G Power Smart

A tutte le offerte mobile di TIM potete anche abbinare l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 33 euro al mese per 30 rate e pagamento tramite finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito o debito. I clienti fisso possono richiedere la domiciliazione in bolletta delle rate. Con TIM Rivaluta Smartphone potete dare in permuta un vecchio telefono per acquistare iPhone 15 anche a 7 euro al mese per 30 rate.

Sconto sulla rete fissa per i clienti mobile di TIM a dicembre 2023

Caratteristiche della rete fissa TIM WiFi Power Smart Navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH Chiamate illimitate con acquisto online Costo mensile 30,90 €/mese o 24,90 €/mese per i già clienti mobili Attivazione gratis entro il 10/12/23

I clienti di TIM per la telefonia mobile possono attivare la sua offerta Internet Casa con uno sconto di 6 euro al mese. L’operatore raggiunge con la fibra FTTH (Fiber to the Home) oltre 1.500 Comuni in tutta Italia. In alternativa potete attivare una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza tra la vostra abitazione e la cabina stradale. Potete verificare la copertura su SOStariffe.it.

In più se avete una vecchia ADSL e decidete di rottamarla insieme al modem potete avere un buono di 120 euro, suddivisi in 5 euro al mese per 24 rate, per passare alla fibra fino a 2,5 Gbps in download:

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online o 24,90 euro al mese per chi ha un’offerta dati attiva a partire da 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratis acquistandola entro il 10/12/23, invece di 39,90 euro.

Attiva TIM WiFi Power Smart »

