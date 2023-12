Dal 2024 aumentano i Giga disponibili in roaming in virtù del calo del costo all'ingrosso del traffico dati ma le offerte WindTre estero sono state aggiornate già dal 4/12/23

Dal primo gennaio 2024 entrerà in vigore un aumento dei Gigabyte disponibili per la navigazione su Internet in roaming nei Paesi dell’Unione Europea a seguito del calo dei prezzi del traffico dati all’ingrosso. TIM e Very Mobile sono stati tra i primi ad anticipare questa novità e dal 4/12/23 si sono poi aggiunte anche le offerte WindTre estero.

Offerte WindTre estero: aumentano i Giga in roaming nel 2024

Roaming Ue dal 2024: cosa cambia 1 Il Regolamento Ue 2022/612 prevede che si possano utilizzare in Ue una certa quantità di traffico dati per navigare in roaming fissata in base al costo mensile della propria offerta nazionale 2 Oggi il massimale si calcola così: volume di GB = [costo mensile dell’offerta (IVA esclusa) / 1,80] x 2. 3 Dal 2024 a causa del calo dei prezzi all’ingrosso del traffico dati la nuova formula sarà: volume di GB = [costo mensile dell’offerta (IVA esclusa) / 1,55] x 2. 4 WindTre ha già aggiornato le proprie offerte in anticipo il 4/11/23

La quantità di Giga da utilizzare in Europa messa a disposizione dagli operatori di telefonia mobile dipende anche dal costo mensile della vostra offerta e attualmente si calcola seguendo la seguente formula: volume di GB = [costo mensile dell’offerta (IVA esclusa) / 1,80] x 2. Dato però che dall’anno prossimo il prezzo all’ingrosso scenderà da 1,80 a 1,55 euro (IVA esclusa) per GB, si utilizzerà la nuova formula: volume di GB = [costo mensile dell’offerta (IVA esclusa) / 1,55] x 2. Vi ricordiamo che in Ue sono invece sempre disponibili tutti i minuti e gli SMS inclusi nella promozione.

Facendo un’esempio pratico, oggi un’offerta da 7,99 euro al mese include 7,3 GB per la navigazione in roaming in Ue. Dal primo gennaio, invece, per la stessa promozione potrete utilizzare 8,5 GB al mese.

Nel 2024 ci sarà anche un adeguamento verso il basso della tariffa extrasoglia applicata quando si esaurisce il traffico dati utilizzabile in romaing. Attualmente si pagano 0,219 cent per MB ma dall’anno prossimo dovrebbe scendere a 0,819 cent per MB.

