Iliad annuncia una proposta di fusione a Vodafone per le attività in Italia

La settimana inizia con un annuncio inaspettato: il Gruppo Iliad ha ufficializzato la proposta di fusione tra Iliad Italia e Vodafone Italia al Gruppo Vodafone, confermando le indiscrezioni emerse nel corso delle ultime settimane in merito a un’operazione di questo tipo che punta a creare una NewCo in grado di diventare il nuovo punto di riferimento del settore della telefonia mobile della telefonia fissa in Italia, sia per numero di clienti che per quanto riguarda infrastruttura e servizi proposti.

Ricordiamo che oggi, secondo i dati AGCOM, Vodafone è il secondo operatore del mercato di telefonia fissa in Italia, con un market share del 16,2%, ed anche il secondo operatore del mercato di telefonia mobile, con un market share del 27,4%. Per quanto riguarda Iliad, invece, l’operatore ha il 9,4% del mercato di telefonia mobile (che sale al 12,8% considerando le SIM Human) ed è presente anche sul mercato di telefonia fissa, con il 3,7% del mercato degli accessi in fibra ottica FTTH.

I dettagli dell’offerta del Gruppo Iliad al Gruppo Vodafone

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA DEL GRUPPO ILIAD 1. Il Gruppo Iliad ha proposto al Gruppo Vodafone la fusione delle attività italiane 2. Il capitale sociale della nuova società sarebbe diviso al 50% tra le aziende 3. Vodafone Italia viene valutata 10,45 miliardi di euro dalla proposta del Gruppo Iliad

Il Gruppo Iliad ha annunciato di aver presentato un’offerta al Gruppo Vodafone. L’obiettivo è arrivare alla fusione delle attività tra Iliad Italia e Vodafone Italia, con la costituzione d una nuova società per il mercato delle telecomunicazioni in Italia. L’offerta ha il supporto del consiglio di amministrazione di Iliad e del suo principale azionista, Xavier Niel.

La proposta di Iliad valuta 10,45 miliardi di euro le attività di Vodafone Italia. Stando alle informazioni diffuse dal Gruppo Iliad in queste ore, Vodafone otterrebbe il 50% del capitale sociale del nuovo operatore oltre a un pagamento in contanti di 6,5 miliardi di euro e un finanziamento soci di 2 miliardi di euro. L’equity value della partecipazione di Vodafone in NewCo al closing è valutato 1,95 miliardi di euro.

Anche il Gruppo Iliad otterrebbe il 50% del capitale sociale del nuovo operatore, con Iliad Italia che viene valutata 4,45 miliardi di euro. L’azienda otterrebbe un pagamento in contanti pari a 500 milioni di euro e ad un finanziamento soci per 2,0 miliardi di euro.

Come sottolineato dal Gruppo Iliad nel suo comunicato ufficiale, la proposta di fusione, oltre a riconoscere il valore di Vodafone Italia, andrebbe a soddisfare l’obiettivo del Gruppo Vodafone di “trasformare e semplificare il gruppo” con un’operazione che porterebbe tanti vantaggi nel lungo periodo.

Dal punto di vista finanziario, inoltre, viene sottolineato come Iliad avrebbe un diritto di opzione (call option) sulla partecipazione di Vodafone in NewCo. Per l’azienda francese ci sarebbe, quindi, la facoltà di acquisire ogni anno il 10% del capitale azionario di NewCo per un prezzo pari all’equity value al closing dell’operazione di fusione.

Da notare che la fusione genererebbe un fatturato di circa 5,8 miliardi di euro, considerando le attività dei due operatori, e un EBITDAaL di circa 1,6 miliardi di euro, andando a considerare l’esercizio finanziario che terminerà il prossimo marzo 2024. Sono previste sinergie per oltre 600 milioni di euro.

Secondo Thomas Reynaud, CEO del Gruppo Iliad, la nuova società: “sarebbe pienamente impegnata nell’accelerazione della transizione digitale del Paese e in particolare nell’adozione della fibra ottica e nello sviluppo del 5G, con oltre 4 miliardi di euro di investimenti previsti nei prossimi 5 anni”.

Per il momento, il Gruppo Vodafone non ha fornito una risposta ufficiale alla proposta del Gruppo Iliad. Aggiornamenti sulla questione, in ogni caso, arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. La proposta di Iliad per la fusione delle attività italiane con Vodafone potrebbe cambiare radicalmente il mercato italiano delle telecomunicazioni. Ne sapremo di più a breve.

Aggiornamento: la risposta di Vodafone

Di seguito, riportiamo la risposta di Vodafone all’annuncio arrivato oggi da Iliad:

Vodafone Group Plc (“Vodafone”) prende atto dell’annuncio odierno di Iliad relativo alla proposta di fusione tra Vodafone Italia e Iliad Italia.

Coerentemente con le sue precedenti dichiarazioni, Vodafone è favorevole al consolidamento del mercato nei Paesi in cui non riesce a ottenere un adeguato ritorno sul capitale investito e conferma che sta esplorando le opzioni con diverse parti per raggiungere questo obiettivo in Italia, anche attraverso una fusione o una cessione.

Non vi è alcuna certezza che alla fine venga concordata una transazione. Se necessario, verrà fatto un ulteriore annuncio quando sarà opportuno.

