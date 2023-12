Dalle tensioni geopolitiche alla volatilità dei prezzi di elettricità e metano: il mercato energetico resterà un osservato speciale anche l'anno prossimo. Ecco le previsioni luce e gas nel 2024 e come le offerte di Acea Energia per le forniture domestiche aiutino le famiglie in questo scenario incerto: convenienza in bolletta, risparmio energetico, sostenibilità e approccio digitale. Tutte le novità a dicembre 2023 su SOStariffe.it .

C’è l’ormai imminente fine Maggior Tutela (il 10 gennaio 2024 scatta lo stop per le forniture gas, il 1° aprile 2024 per quelle dell’energia) che farà aumentare la domanda di offerte luce e gas nel Mercato Libero. Ci sono le tensioni geopolitiche (dalla guerra in Ucraina al conflitto in Medioriente) che continueranno ad alimentare i timori degli operatori del comparto energetico. E ancora: con l’inverno ormai alle porte, il calo delle temperature farà crescere la “fame” di metano delle famiglie e, di conseguenza, il prezzo della materia prima all’ingrosso subirà dei fisiologici balzi all’insù, riflettendosi poi sulle bollette di luce e gas.

Sono molteplici i fattori che giocheranno un ruolo chiave sull’andamento del mercato energetico nel 2024, tanto che gli analisti del settore non si sbilanciano con le stime. “Difficile e prematuro fare previsioni nel lungo periodo”, ha dichiarato Stefano Besseghini, presidente di ARERA (l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente) in un’intervista a QuiFinanza, ricordando che “i prezzi della luce e del gas hanno non solo delle oscillazioni stagionali legati agli aumenti dei consumi che si concentrano in alcuni periodi dell’anno, ma le guerre in corso aumentano la volatilità dei prezzi”.

Pacchetti luce e gas Acea: soluzioni “personalizzate” a Dicembre 2023

LA PREOCCUPAZIONE DELLE FAMIGLIE LA SOLUZIONE DI ACEA ENERGIA Nuove stangate in arrivo con l’inverno Possibilità di scelta tra offerte a prezzo fisso e indicizzato, in base ai propri stili di consumo, così da ottenere risparmio in bolletta Giù i consumi per spendere meno in bolletta Servizio di monitoraggio dei consumi domestici integrato nell’App MyAcea Energia Eccessive emissioni inquinanti della propria fornitura L’energia elettrica erogata da Acea è prodotta al 100% da fonti rinnovabili e il gas ha emissioni di CO₂ compensate Troppe perdite di tempo nel gestire le forniture App, area Clienti del sito e consulenza digitale con videochiamata: la tecnologia al servizio dei clienti per gestire la propria fornitura con un click Dimenticarsi di pagare le bollette Possibilità di attivare la domiciliazione bancaria per il pagamento in automatico delle fatture di luce e gas

Di fronte allo scenario incerto legato alle previsioni luce e gas nel 2024, Acea Energia scommette su pacchetti luce e gas casa su misura così da aiutare i propri clienti a centrare, in una sola mossa, molteplici obiettivi, ovvero:

risparmiare in bolletta durante l’inverno grazie a soluzioni “cucite” sulle abitudini di consumo di ciascuna famiglia, a partire dalla scelta tra offerte prezzo fisso o indicizzato ;

durante l’inverno grazie a soluzioni “cucite” sulle abitudini di consumo di ciascuna famiglia, a partire dalla scelta tra offerte ; abbattere i consumi energetici , grazie al servizio di monitoraggio assicurato dall’App MyAcea Energia;

, grazie al servizio di monitoraggio assicurato dall’App MyAcea Energia; assistenza sulle forniture luce e gas sempre a portata di click grazie alla possibilità di contattare un consulente digitale tramite una videochiamata;

tramite una videochiamata; salvaguardare l’ambiente grazie a soluzioni luce e gas “green” ;

; semplificare la gestione delle forniture grazie alla scelta di Acea Energia come unico fornitore di energia elettrica e metano;

grazie alla scelta di Acea Energia come unico fornitore di energia elettrica e metano; possibilità di domiciliazione bancaria delle bollette, oppure scelta della modalità di pagamento più in linea con le proprie esigenze.

Per avere una panoramica dei pacchetti luce e gas di ACEA, clicca sul link qui sotto:

Scopri i pacchetti luce e gas di ACEA»

Il primo passo per conquistare margini di risparmio in bolletta è quello di conoscere la differenza tra offerte a prezzo indicizzato e offerte a prezzo fisso del Mercato Libero: le prime consentono ai clienti domestici di pagare l’energia e il metano alle stesse condizioni del mercato all’ingrosso (in base all’andamento degli indici PUN e PSV), con l’aggiunta di un piccolo contributo al consumo stabilito dal fornitore. Il vantaggio di queste tariffe è la possibilità di ricevere sempre bollette in linea con l’andamento del mercato in quanto gli indici PUN e PSV subiscono aggiornamenti mensili. Questo significa che, nel caso in cui i prezzi all’ingrosso scendano, la materia prima costerà meno e si rifletterà in bolletta con minori importi a parità di consumi.

Al contrario, le offerte a prezzo fisso bloccano il prezzo di energia e metano per un determinato arco temporale (almeno 12 mesi), così da garantire protezione da eventuali impennate dei beni energetici all’ingrosso. Queste tariffe propongono solitamente un prezzo di energia e gas naturale più alto, ma assicurano la stabilità degli importi in bolletta.

Proprio per garantire pacchetti luce e gas su misura ai propri clienti, Acea Energia contempla nella sua gamma di offerte sia tariffe a prezzo indicizzato, sia tariffe a prezzo fisso. Che si scelga l’una o l’altra opzione, il mondo dei servizi offerti da Acea Energia è il medesimo:

le offerte luce e gas hanno un’ anima ecologica ;

; la gestione delle forniture è completamente digitale ;

; l’ assistenza è hi-tech : basta prenotare una videochiamata;

: basta prenotare una videochiamata; le bollette arrivano via mail e i pagamenti avvengono in un click ;

; accesso gratuito al programma fedeltà Acea con Te, con possibilità di accumulare punti e vincere premi.

Pacchetti luce e gas Acea: l’identikit di Start Special Web a Dicembre 2023

L’OFFERTA DI PUNTA ACEA COMPOSIZIONE PREZZO LUCE/GAS COSTO FISSO MENSILE Start Special Web Luce PUN+0,023 €/kWh di contributo al consumo 6,6 €/mese (80 €/anno) Start Special Web Gas PSV+0,030 €/Smc di contributo al consumo 6,6 €/mese (80 €/anno)

A dicembre 2023, l’offerta di punta proposta da Acea Energia si chiama Acea Start Special Web. Si tratta di un’offerta a prezzo indicizzato che si può sottoscrivere sia per la fornitura di luce sia per quella del gas. Chi voglia procedere con l’attivazione della doppia fornitura avrà un vantaggio extra: uno sconto fino a 80 euro in bolletta all’anno.

Passiamo ora sotto la lente le condizioni tariffarie di questa soluzione:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,023 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,030 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 6,6 euro al mese di contributo fisso a copertura dei costi di commercializzazione per ciascuna fornitura (la spesa totale annua è di 80 euro a fornitura);

a copertura dei costi di commercializzazione per ciascuna fornitura (la spesa totale annua è di 80 euro a fornitura); opzione di scelta fra tariffa monoraria e bioraria per la fornitura di energia elettrica: nel primo caso il costo della corrente è indipendente dall’orario di utilizzo, mentre nel secondo si paga meno l’elettricità in determinate fasce orarie (come la sera e nei fine settimana).

