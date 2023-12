Limite bonus bollette : ecco la soglia ISEE per ottenere lo sconto sulle spese di energia e metano , rivolto alle famiglie a più basso reddito. Aventi diritto e requisiti d'accesso di questa agevolazione statale a dicembre 2023 e un focus su come trovare le migliori offerte luce e gas casa con il comparatore di SOStariffe.it .

Qual è, a dicembre 2023, il limite bonus bollette per beneficiare dei bonus sociali luce e gas, gli sconti che aiutano le famiglie più vulnerabili a far fronte alle spese di energia elettrica e metano?

Nei paragrafi che seguono, il team di SOStariffe.it traccerà un identikit dei clienti domestici che hanno diritto all’agevolazione statale. Prima, però, è bene segnalare che gli aiuti del Governo, da soli, non bastano ad alleggerire le bollette. Per conquistare margini di risparmio in fattura è fondamentale ridurre quanto più possibile il costo unitario dell’energia (costo kWh) e del gas (costo metano al metro cubo): questo valore, moltiplicato per il consumo registrato da una famiglia, determina infatti la porzione più rilevante della bolletta.

Come fare, dunque, per individuare l’offerta luce e gas del Mercato Libero che abbatta i costi per l’approvvigionamento della materia prima? Un aiuto concreto arriva dal comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, accessibile al link qui sotto:

Grazie al tool di SOStariffe.it, i consumatori possono setacciare le tariffe proposte dai gestori energetici a dicembre 2023, confrontarle a partire dai propri dati reali di consumo, così da individuare in pochi click la promozione più vantaggiosa tra le tante opzioni disponibili sul mercato.

Una volta scelta l’offerta che si sposa con le proprie abitudini di consumo (e possibilità di spesa), si potrà procedere con l’attivazione online, raggiungendo il sito del fornitore.

Limite bonus bollette: i requisiti di accesso a Dicembre 2023

LE DOMANDE LE RISPOSTE Cosa si intende con l’espressione “bonus bollette“? Ci si riferisce all’agevolazione statale che aiuta le famiglie più vulnerabili a fronteggiare il pagamento delle spese di luce e gas In che cosa consistono i bonus luce e gas? Sono sconti in bolletta che riducono gli importi per l’energia elettrica e il metano Qual è il limite bonus bollette a dicembre 2023? ISEE non superiore a 15.000 €/anno

ISEE non superiore a 30.000 €/anno (per le famiglie numerose, con almeno 4 figli a carico)

Fino al 31 dicembre 2023, il limite bonus bollette per beneficiare degli sconti sulle spese di luce e gas è il seguente:

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 15mila euro annui ;

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ; ISEE non superiore a 30mila euro annui per le famiglie numerose (cioè con almeno 4 figli a carico).

A questa macro-distinzione, segue un’ulteriore classificazione dal momento che:

le famiglie con meno di 4 figli e indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro riceveranno l’importo pieno del bonus (il 100% del suo valore);

riceveranno l’importo pieno del bonus (il 100% del suo valore); le famiglie con meno di 4 figli e un indicatore ISEE compreso tra 9.530 euro e 15.000 euro si vedranno erogare uno sconto dall’importo ridotto (pari all’80% del bonus ordinario).

A dicembre 2023, potranno beneficiare del bonus luce e gas per disagio economico anche i titolari di Reddito o Pensione di cittadinanza. Per conoscere gli importi ufficiali dei bonus luce e gas per il quarto trimestre 2023 (1° ottobre – 31 dicembre 2023), gli esperti di SOStariffe.it hanno messo a punto un approfondimento ad hoc, in cui sono riassunti gli sconti dettagliati sia per le forniture luce sia per quelle del gas.

Va ribadito che non occorre fare richiesta per i bonus sociali per disagio economico, poiché (da gennaio 2021) sono attivati automaticamente a fronte della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e di un ISEE valido ed entro la soglia stabilita di accesso al bonus. Questo significa che gli aventi diritto si vedranno lo sconto accreditato in automatico in bolletta.

Il limite bonus bollette non si applica, invece, al bonus elettrico per disagio fisico. I requisiti di accesso a questa agevolazione sono legati alle gravi condizioni fisiche in cui versa un cliente domestico e alla necessità dello stesso di utilizzare apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

Per beneficiare delle riduzioni in bolletta per disagio fisico, è necessario presentare un’apposita domanda ai Comuni o ai CAF abilitati. Nella documentazione richiesta dovrà figurare, tra l’altro, un certificato ASL che attesti:

la situazione di grave condizione di salute;

la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;

l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.

