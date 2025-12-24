Saranno molti gli italiani che passeranno il periodo natalizio o festeggeranno la fine dell’anno all’estero. Per non restare senza credito mentre si è in vacanza ci sono diverse offerte di telefonia mobile con tanti Giga extra appositamente destinati alla navigazione su Internet in roaming.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori tariffe mobile per chi viaggia all’estero con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente per le vostre esigenze.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Tariffe mobile per chi viaggia all’estero: le migliori con Giga extra a dicembre 2025

Offerte per l’estero Costi Minuti, SMS e Gigabyte CoopVoce EVO 200 6,90 €/mese per sempre

primo mese e attivazione gratis minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 4G fino a 150 Mbps in Italia e utilizzabili anche in Ue e Uk per 30 giorni

fino a 150 Mbps in Italia e utilizzabili anche in Ue e Uk per 30 giorni 13 GB in roaming dopo un mese Fastweb Mobile Start 9,95 €/mese

SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps in Italia

fino a 2 Gbps in Italia 17 GB in Ue, Uk e Svizzera

15 GB nei Paesi extra Ue Vodafone Mobile Start 9,95 €/mese

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps in Italia

fino a 2 Gbps in Italia 17 GB in Ue, Uk e Svizzera

15 GB nei Paesi extra Ue TOP 250 Plus di Iliad 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps in Italia

fino a 2 Gbps in Italia 25 GB in Ue e Uk Fastweb Mobile Pro 11,95 €/mese

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps in Italia

fino a 2 Gbps in Italia 20 GB in Ue, Uk e Svizzera

25 GB nei Paesi extra Ue Vodafone Mobile Pro 11,95 €/mese

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps in Italia

fino a 2 Gbps in Italia 20 GB in Ue, Uk e Svizzera

25 GB nei Paesi extra Ue TOP 300 Plus di Iliad

11,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 300 GB in 5G fino a 2 Gbps in Italia

fino a 2 Gbps in Italia 30 GB in Ue e Uk Fastweb Mobile Ultra 19,95 €/mese

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in Italia, Ue, Uk e Svizzera

fino a 2 Gbps in Italia, Ue, Uk e Svizzera 5 GB nei Paesi extra Ue Vodafone Mobile Ultra 19,95 €/mese

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in Italia, Ue, Uk e Svizzera

fino a 2 Gbps in Italia, Ue, Uk e Svizzera 5 GB nei Paesi extra Ue

Vi ricordiamo che se passerete Natale e Capodanno in un Paese dell’Unione Europea in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH) potete utilizzare tutti i minuti e SMS inclusi nelle vostre offerte senza costi aggiuntivi e avete a disposizione una quantità definita di Gigabyte per navigare su Internet in roaming. Attualmente la soglia di traffico dati disponibili per connettersi in Europa è calcolata secondo la formula Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,30] x 2. Consumati tutti i Gigabyte è possibile continuare a navigare al costo di 0,00154 cent/MB.

A partire dal primo gennaio 2026 tale soglia aumenterà e verrà calcolata secondo la formula Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,10] x 2. Inoltre, le regole del RLAH si applicheranno anche a Moldavia e Ucraina. Consumati i Gigabyte per il roaming potrete continuare a navigare al costo di 0,00134 cent/MB. Alcuni operatori come TIM e Kena Mobile hanno già effettuato l’adeguamento prima della sua entrata ufficiale in vigore prevista il primo gennaio 2026.

Le offerte di CoopVoce con tanti Giga per l’estero

CoopVoce ai nuovi clienti permette di utilizzare fin da subito tutti i Gigabyte inclusi nelle sue offerte anche all’estero per un periodo limitato.

Una delle migliori offerte dell’operatore si chiama EVO 200 con inclusi minuti illimitati e 1000 SMS più 200 GB in 4G fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili in Italia e in roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni di parmanenza all’estero. Dopo un mese, in base alle regole del Roaming Like at Home, avrete a disposizione 13 GB per navigare in Europa e Regno Unito.

CoopVoce EVO 200 è disponibile, salvo proroghe, solo fino al 7/1/26 e costa 6,90 euro al mese per sempre ma con primo mese e attivazione gratis. La SIM e spedizione sono gratis, ma potete richiedere un’eSIM direttamente online senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Attiva EVO 200 di CoopVoce »

Con il servizio di Autoricarica con la spesa tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche.

Le offerte di Fastweb Mobile con Giga extra per l’estero

Fastweb Mobile include Giga extra per l’estero in tutte le sue offerte. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM/eSIM costa 10 euro una tantum con spedizione gratis. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID. Potete quindi scegliere tra:

Fastweb Mobile Start con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone e 17 GB navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera più 15 GB extra. Il prezzo è di 9,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Mobile Start »

Fastweb Mobile Pro con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 250 GB in 5G fino a 2 Gbps e 20 GB per navigare in Ue, Uk e Svizzera più 25 GB extra. Il prezzo è di 11,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Mobile Full »

Fastweb Mobile Ultra con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili anche in roaming in Ue, Uk e Svizzera più 5G extra. Avete inclusi anche Fastweb Protect e Assistenza Pet con Quixa. Il prezzo è di 19,95 euro al mese.

Attiva Fastweb Mobile Ultra »

In tutte le offerte sono inclusi il Wi-Fi Calling per chiamare e riceverete telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi e i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy.

Se siete interessati anche alla rete fissa, potete abbinare al vostro piano di Fastweb Mobile anche un’offerta fibra a prezzo scontato per avere Giga illimitati in 5G. Al costo di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, potete quindi attivare Fastweb Casa Start con inclusi una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate illimitate, modem e attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è a partire da 33,80 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Le offerte di Vodafone con Giga extra per l’estero

Anche Vodafone include Giga extra per l’estero in tutte le sue offerte. Non è previsto un contributo iniziale per l’attivazione mentre la SIM/eSIM costa 10 euro una tantum con spedizione gratis. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID. Potete quindi scegliere tra:

Vodafone Mobile Start con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps e 17 GB navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera più 15 GB extra. Il prezzo è di 9,95 euro al mese.

Attiva Vodafone Mobile Start »

Vodafone Mobile Pro con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 250 GB in 5G fino a 2 Gbps e 20 GB per navigare in Ue, Uk e Svizzera più 25 GB extra. Il prezzo è di 11,95 euro al mese.

Attiva Vodafone Mobile Pro »

Vodafone Mobile Ultra con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili anche in roaming in Ue, Uk e Svizzera più 5G extra. Avete inclusi anche Assistenza Cane e Gatto con Quixa, Rete Sicura e Vodafone Club. Il prezzo è di 19,95 euro al mese.

Attiva Vodafone Mobile Ultra »

Anche i clienti di Vodafone per il mobile possono accedere alla fibra a prezzo scontato. Al costo di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, potete infatti attivare Casa Start con inclusi una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate illimitate e un modem con Wi-Fi ottimizzato. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis. Il prezzo per i clienti convergenti è quindi a partire da 33,80 euro al mese.

Con l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Casa Start per clienti mobile »

Le offerte Iliad con tanti Giga per l’estero

Iliad entro le 10.00 del 15/1/26 vi permette di attivare una delle sue nuove offerte con Giga extra per l’estero:

TOP 250 Plus con inclusi minuti e SMS illimitati più 250 GB in 5G fino a 2 Gbps disponibili in Italia in oltre 7.000 Comuni e 25 GB per navigare in roaming in Ue e Uk al prezzo di 9,99 euro al mese per sempre.

Attiva TOP 250 Plus di Iliad »

TOP 300 Plus con inclusi minuti e SMS illimitati più 300 GB in 5G fino a 2 Gbps disponibili in Italia in oltre 7.000 Comuni e 30 GB per navigare in roaming in Ue e Uk al prezzo di 11,99 euro al mese per sempre.

Attiva TOP 300 Plus di Iliad »

Per entrambe le offerte il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro una tantum mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete acquistare online un’eSIM al costo di 9,99 euro. Potrete poi effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.

Iliad a partire dal primo gennaio 2026 non applicherà più le regole del RLAH al Regno Unito e adeguerà le tariffe a quelle dei Paesi extra Ue.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

« notizia precedente Decreto Legge sull’Energia: le novità incluse nella bozza notizia successiva »