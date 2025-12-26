Conto Banca Mediolanum: canone zero, prelievi gratis e 60€ in regalo su Amazon

Conti Correnti
di Davide Raia

SelfyConto di Banca Mediolanum è la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente. Per i nuovi clienti, infatti, il conto proposto da Banca Mediolanum offre canone zero, prelievi gratis e anche un Buono Amazon da 60 euro in regalo. Ecco tutti i dettagli sulla promozione.

In 30 sec.
  • per chi sceglie Banca Mediolanum è possibile sfruttare un conto a canone zero e con prelievi e bonifici gratis
  • i nuovi clienti possono ottenere un Buono Amazon da 60 euro in regalo
Conto Banca Mediolanum: canone zero, prelievi gratis e 60€ in regalo su Amazon

Scegliendo Banca Meidolanum è possibile accedere a un conto molto vantaggioso che può offrire un’operatività a zero spese, con prelievi e bonifici gratis, e anche un canone azzerato.

In aggiunta, per tutti i nuovi clienti che utilizzano la carta di debito abbinata al conto c’è la possibilità di ottenere, facilmente, 60 euro in Buoni Amazon in regalo.

Per scoprire i dettagli sulla promozione e per completare l’apertura del conto corrente è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.

Apri qui SelfyConto »

Il conto corrente proposto da Banca Mediolanum non è l’unica opzione disponibile oggi per chi è alla ricerca di un conto completo e vantaggioso.

Per scoprire alternative ugualmente interessanti, infatti, è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto.

Scegli qui un nuovo conto corrente »

Andiamo a scoprire tutti i dettagli relativi alla promozione in corso per chi sceglie oggi Banca Mediolanum per aprire un nuovo conto corrente.

SelfyConto di Banca Mediolanum: ecco la promo

3 MOTIVI PER SCEGLIERE BANCA MEDIOLANUM
1. Il conto ha canone zero per un anno e azzerabile successivamente
2. Ci sono prelievi e bonifici gratis
3. Per i nuovi clienti è possibile ottenere 60 euro in Buoni Amazon

Il conto corrente di Banca Mediolanum presenta un canone zero per un anno. Al termine del periodo promozionale, invece, il canone diventa di 3,75 euro al mese.

Da segnalare, però, che il canone è azzerato per gli Under 30 ed è azzerabile per gli over 30 che accreditano lo stipendio oppure spendono almeno 500 euro al mese.

Il conto garantisce bonifici senza commissioni, anche istantanei, e include la carta di debito, con canone zero, che permette di sfruttare prelievi gratis in tutta l’area euro.

C’è anche la carta di credito, richiedibile dopo l’apertura del conto e caratterizzata da un canone di 20 euro all’anno. Le carte sono utilizzabili anche tramite i wallet digitali.

Per i nuovi clienti che scelgono la carta di Banca Mediolanum è possibile ottenere fino a 60 euro in Buoni Amazon in regalo:

  • 10 euro richiedendo la carta di debito
  • 50 euro spendendo almeno 50 euro con la carta entro il 31 gennaio

Si tratta, quindi, di un conto completo e ricco di vantaggi che consente a tutti i nuovi clienti di poter contare su un’offerta senza punti deboli, con un’operatività completa e senza costi.

Il bonus rappresentato dal Buono Amazon in regalo è un incentivo sicuramente interessante per poter scegliere Banca Mediolanum come conto corrente.

Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto, raggiungere il sito ufficiale e completare una veloce procedura di apertura. È possibile anche utilizzare il proprio SPID per l’autenticazione. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Apri qui SelfyConto »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Conto Banca Mediolanum: canone zero, prelievi gratis e 60€ in regalo su Amazon
Conti Correnti
angle-right
Tariffe mobile per chi viaggia all’estero a Natale e Capodanno: le migliori offerte con Giga extra
Telefonia Mobile
angle-right
Decreto Legge sull’Energia: le novità incluse nella bozza
Energia
angle-right
Le migliori offerte mobile sotto i 10 euro di dicembre 2025
Telefonia Mobile
angle-right
Fibra Iliad a 21,99 euro al mese per sempre: ultimi giorni per attivare la promo
Iliad
angle-right
Le offerte Internet casa sotto i 20 euro: le soluzioni più convenienti di dicembre 2025
Internet Casa
angle-right
CoopVoce EVO 200: attivazione e primo mese gratis con la promo di Natale
CoopVoce
angle-right
Come seguire la Serie A nel 2026: le offerte DAZN e TIMVISION a confronto
DAZN
angle-right
Smartphone a rate con Iliad: i modelli in sconto di dicembre 2025 per nuovi e già clienti
Iliad
angle-right
Passa a Optima Mobile: 150 GB a meno di 5 euro al mese, ma solo per pochi giorni
Telefonia Mobile
angle-right
Le nostre Guide
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni a dicembre 2025
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore dicembre 2025: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
PosteMobile Internet non funziona: cosa fare su mobile e linea casa
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.