SelfyConto di Banca Mediolanum è la soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente. Per i nuovi clienti, infatti, il conto proposto da Banca Mediolanum offre canone zero , prelievi gratis e anche un Buono Amazon da 60 euro in regalo . Ecco tutti i dettagli sulla promozione.

Conto Banca Mediolanum: canone zero, prelievi gratis e 60€ in regalo su Amazon

Scegliendo Banca Meidolanum è possibile accedere a un conto molto vantaggioso che può offrire un’operatività a zero spese, con prelievi e bonifici gratis, e anche un canone azzerato.

In aggiunta, per tutti i nuovi clienti che utilizzano la carta di debito abbinata al conto c’è la possibilità di ottenere, facilmente, 60 euro in Buoni Amazon in regalo.

Per scoprire i dettagli sulla promozione e per completare l’apertura del conto corrente è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.

Il conto corrente proposto da Banca Mediolanum non è l’unica opzione disponibile oggi per chi è alla ricerca di un conto completo e vantaggioso.

Per scoprire alternative ugualmente interessanti, infatti, è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli relativi alla promozione in corso per chi sceglie oggi Banca Mediolanum per aprire un nuovo conto corrente.

SelfyConto di Banca Mediolanum: ecco la promo

3 MOTIVI PER SCEGLIERE BANCA MEDIOLANUM 1. Il conto ha canone zero per un anno e azzerabile successivamente 2. Ci sono prelievi e bonifici gratis 3. Per i nuovi clienti è possibile ottenere 60 euro in Buoni Amazon

Il conto corrente di Banca Mediolanum presenta un canone zero per un anno. Al termine del periodo promozionale, invece, il canone diventa di 3,75 euro al mese.

Da segnalare, però, che il canone è azzerato per gli Under 30 ed è azzerabile per gli over 30 che accreditano lo stipendio oppure spendono almeno 500 euro al mese.

Il conto garantisce bonifici senza commissioni, anche istantanei, e include la carta di debito, con canone zero, che permette di sfruttare prelievi gratis in tutta l’area euro.

C’è anche la carta di credito, richiedibile dopo l’apertura del conto e caratterizzata da un canone di 20 euro all’anno. Le carte sono utilizzabili anche tramite i wallet digitali.

Per i nuovi clienti che scelgono la carta di Banca Mediolanum è possibile ottenere fino a 60 euro in Buoni Amazon in regalo:

10 euro richiedendo la carta di debito

50 euro spendendo almeno 50 euro con la carta entro il 31 gennaio

Si tratta, quindi, di un conto completo e ricco di vantaggi che consente a tutti i nuovi clienti di poter contare su un’offerta senza punti deboli, con un’operatività completa e senza costi.

Il bonus rappresentato dal Buono Amazon in regalo è un incentivo sicuramente interessante per poter scegliere Banca Mediolanum come conto corrente.

Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto, raggiungere il sito ufficiale e completare una veloce procedura di apertura. È possibile anche utilizzare il proprio SPID per l’autenticazione. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

