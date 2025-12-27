Passa a Very con 150 GB a meno di 5 euro al mese: ecco la promo

di Davide Raia

Per chi è alla ricerca di una tariffa mobile low cost è possibile oggi puntare su Very Mobile che propone 150 GB a meno di 5 euro al mese, con anche 1 mese gratis. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa promo.

  • l'offerta flash di Very Mobile è disponibile solo per utenti selezionati
  • la promo include 150 GB a meno di 5 euro al mese
Passa a Very con 150 GB a meno di 5 euro al mese: ecco la promo

Very Mobile è uno degli operatori più convenienti del momento per il settore di telefonia mobile. Il provider, che utilizza la rete WINDTRE, mette a disposizione dei suoi clienti svariate offerte molto vantaggiose e, in questo momento, per clienti selezionati c’è la possibilità di attivare un’ottima promo da meno di 5 euro al mese. Per scoprire tutte le offerte disponibili basta seguire il link qui di sotto e raggiungere la pagina del comparatore di SOStariffe.it dedicata all’operatore.

Scopri qui le offerte di Very Mobile »

Cosa prevede l’offerta di Very Mobile

La nuova promo di Very Mobile prevede:

  • minuti e SMS illimitati
  • 150 GB in 5G fino a 30 Mbps
  • in roaming in UE: minuti e SMS illimitati e fino a 6,3 GB di traffico dati
  • tutti i servizi accessori sono inclusi nel prezzo
  • promo “Rinnova ora” per anticipare il rinnovo mensile dell’offerta in caso di esaurimento dei Giga
  • possibilità di richiedere una eSIM
  • Opzione Very Full Speed 5G da 0,99 euro al mese, con primo mese gratis, per sfruttare il 5G fino a 2 Gigabit in download

L’offerta in questione è disponibile solo con portabilità da uno di questi operatori:

  • 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NVmobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona, Segnoverde, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU

Il costo è di 4,99 euro al mese con un mese gratis. Da segnalare che anche l’attivazione è gratuita.

L’offerta è disponibile di seguito.

Attiva qui l’offerta di Very Mobile »

Le altre offerte di Very Mobile

Con Very Mobile è possibile accedere a diverse altre promo:

  • minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G al costo di 6,99 euro al mese, con 1 mese gratis; per nuovi numeri e per chi passa da Iliad, Fastweb o alcuni operatori virtuali selezionati
  • minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 5G al costo di 7,99 euro al mese, con 1 mese gratis; per nuovi numeri e per chi passa da Iliad, Fastweb o alcuni operatori virtuali selezionati
  • minuti e SMS illimitati oltre a 440 GB in 5G al costo di 9,99 euro al mese, con 1 mese gratis; per nuovi numeri e per chi passa da Iliad, Fastweb o alcuni operatori virtuali selezionati
  • minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G al costo di 11,99 euro al mese, in caso di portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE, ho. Mobile, Kena Mobile e Spusu

Tutte le offerte proposte sono disponibili fino al prossimo 8 gennaio 2026 e sono attivabili direttamente online, con possibilità anche di richiedere una eSIM. Very Mobile non applica costi aggiuntivi e non applica alcun vincolo di permanenza.

Per scegliere l’offerta da attivare basta raggiungere il comparatore di SOStariffe.it, qui di sotto, e selezionare l’offerta, in modo da raggiungere il sito dell’operatore dove completare poi l’attivazione.

Scopri qui le offerte di Very Mobile »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
