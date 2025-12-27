- l'offerta flash di Very Mobile è disponibile solo per utenti selezionati
- la promo include 150 GB a meno di 5 euro al mese
Per chi è alla ricerca di una tariffa mobile low cost è possibile oggi puntare su Very Mobile che propone 150 GB a meno di 5 euro al mese, con anche 1 mese gratis. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa promo.
Very Mobile è uno degli operatori più convenienti del momento per il settore di telefonia mobile. Il provider, che utilizza la rete WINDTRE, mette a disposizione dei suoi clienti svariate offerte molto vantaggiose e, in questo momento, per clienti selezionati c’è la possibilità di attivare un’ottima promo da meno di 5 euro al mese. Per scoprire tutte le offerte disponibili basta seguire il link qui di sotto e raggiungere la pagina del comparatore di SOStariffe.it dedicata all’operatore.
Scopri qui le offerte di Very Mobile »
La nuova promo di Very Mobile prevede:
L’offerta in questione è disponibile solo con portabilità da uno di questi operatori:
Il costo è di 4,99 euro al mese con un mese gratis. Da segnalare che anche l’attivazione è gratuita.
L’offerta è disponibile di seguito.
Attiva qui l’offerta di Very Mobile »
Con Very Mobile è possibile accedere a diverse altre promo:
Tutte le offerte proposte sono disponibili fino al prossimo 8 gennaio 2026 e sono attivabili direttamente online, con possibilità anche di richiedere una eSIM. Very Mobile non applica costi aggiuntivi e non applica alcun vincolo di permanenza.
Per scegliere l’offerta da attivare basta raggiungere il comparatore di SOStariffe.it, qui di sotto, e selezionare l’offerta, in modo da raggiungere il sito dell’operatore dove completare poi l’attivazione.
