Per chi è alla ricerca di una tariffa mobile low cost è possibile oggi puntare su Very Mobile c he propone 150 GB a meno di 5 euro al mese , con anche 1 mese gratis . Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa promo.

Very Mobile è uno degli operatori più convenienti del momento per il settore di telefonia mobile. Il provider, che utilizza la rete WINDTRE, mette a disposizione dei suoi clienti svariate offerte molto vantaggiose e, in questo momento, per clienti selezionati c’è la possibilità di attivare un’ottima promo da meno di 5 euro al mese. Per scoprire tutte le offerte disponibili basta seguire il link qui di sotto e raggiungere la pagina del comparatore di SOStariffe.it dedicata all’operatore.

Scopri qui le offerte di Very Mobile »

Cosa prevede l’offerta di Very Mobile

La nuova promo di Very Mobile prevede:

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G fino a 30 Mbps

in roaming in UE: minuti e SMS illimitati e fino a 6,3 GB di traffico dati

tutti i servizi accessori sono inclusi nel prezzo

promo “ Rinnova ora ” per anticipare il rinnovo mensile dell’offerta in caso di esaurimento dei Giga

” per anticipare il rinnovo mensile dell’offerta in caso di esaurimento dei Giga possibilità di richiedere una eSIM

Opzione Very Full Speed 5G da 0,99 euro al mese, con primo mese gratis, per sfruttare il 5G fino a 2 Gigabit in download

L’offerta in questione è disponibile solo con portabilità da uno di questi operatori:

1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NVmobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona, Segnoverde, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU

Il costo è di 4,99 euro al mese con un mese gratis. Da segnalare che anche l’attivazione è gratuita.

L’offerta è disponibile di seguito.

Attiva qui l’offerta di Very Mobile »

Le altre offerte di Very Mobile

Con Very Mobile è possibile accedere a diverse altre promo:

minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G al costo di 6,99 euro al mese, con 1 mese gratis; per nuovi numeri e per chi passa da Iliad, Fastweb o alcuni operatori virtuali selezionati

al costo di con 1 mese gratis; per nuovi numeri e per chi passa da Iliad, Fastweb o alcuni operatori virtuali selezionati minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 5G al costo di 7,99 euro al mese, con 1 mese gratis; per nuovi numeri e per chi passa da Iliad, Fastweb o alcuni operatori virtuali selezionati

al costo di con 1 mese gratis; per nuovi numeri e per chi passa da Iliad, Fastweb o alcuni operatori virtuali selezionati minuti e SMS illimitati oltre a 440 GB in 5G al costo di 9,99 euro al mese , con 1 mese gratis; per nuovi numeri e per chi passa da Iliad, Fastweb o alcuni operatori virtuali selezionati

al costo di , con 1 mese gratis; per nuovi numeri e per chi passa da Iliad, Fastweb o alcuni operatori virtuali selezionati minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G al costo di 11,99 euro al mese, in caso di portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE, ho. Mobile, Kena Mobile e Spusu

Tutte le offerte proposte sono disponibili fino al prossimo 8 gennaio 2026 e sono attivabili direttamente online, con possibilità anche di richiedere una eSIM. Very Mobile non applica costi aggiuntivi e non applica alcun vincolo di permanenza.

Per scegliere l’offerta da attivare basta raggiungere il comparatore di SOStariffe.it, qui di sotto, e selezionare l’offerta, in modo da raggiungere il sito dell’operatore dove completare poi l’attivazione.

Scopri qui le offerte di Very Mobile »

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’

« notizia precedente Conto Banca Mediolanum: canone zero, prelievi gratis e 60€ in regalo su Amazon notizia successiva »