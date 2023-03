Sky TV + Sky Sport: serie TV, show, Champions e Formula 1 in offerta a prezzo scontato

Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 8,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il listino di offerte Sky si arricchisce con un’offerta completa e vantaggiosa per tutti gli appassionati di Sport: fino al prossimo 2 di aprile, infatti, è possibile attivare il bundle Sky TV + Sky Sport a prezzo scontato di 24,90 euro al mese, con la possibilità di aggiungere ulteriori servizi per arricchire l’offerta. Si tratta di una promozione in esclusiva online che può essere attivata da tutti i nuovi clienti, o dai vecchi clienti, di Sky. Ecco come funziona:

Sky TV e Sky Sport: ora a prezzo scontato con la nuova offerta

COSA COMPRENDE L’OFFERTA SKY VALIDA FINO AL 2 APRILE 2023 1. il pacchetto Sky TV per accedere a tutta l’offerta di intrattenimento (show, serie TV etc.) di Sky 2. il pacchetto Sky Sport per accedere a tutta l’offerta sportiva di Sky con la Formula 1, le partite della Champions League e le altre competizioni europee 3. l’app Sky Go per accedere ai contenuti dell’abbonamento da smartphone, tablet e PC

La promozione riguarda l’abbonamento così costituito:

Sky TV per accedere a tutto l’intrattenimento di Sky, dalle serie TV agli show

per accedere a tutto l’intrattenimento di Sky, dalle serie TV agli show Sky Sport per seguire i tantissimi eventi sportivi, dalla Champions League e le altre coppe europee alle gare della nuova stagione di Formula 1 passando per Moto GP , tennis, NBA e molto altro ancora

per seguire i tantissimi eventi sportivi, dalla e le altre coppe europee alle gare della nuova stagione di passando per , tennis, NBA e molto altro ancora Sky Go che consente l’accesso a tutti i contenuti del proprio abbonamento Sky anche da smartphone, tablet o PC, senza alcun costo aggiuntivo

Questo bundle viene proposto al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 18 mesi con un risparmio netto rispetto al listino di 45 euro. Terminato il periodo promozionale non ci saranno vincoli. Il cliente potrà interrompere l’abbonamento senza penali o passare ad un’altra promozione proposta da Sky, sempre con prezzo scontato, in base alle proprie esigenze. Da notare che l’abbonamento proposto da Sky presenta un costo iniziale di 9 euro una tantum, scegliendo Sky Q via Internet.

C’è anche la possibilità di personalizzare l’abbonamento, aggiungendo gli altri pacchetti Sky come Sky Cinema (+10 euro con Paramount Plus incluso), Sky Calcio (+5 euro, con la possibilità di seguire la Serie A e i campionati esteri) e Sky Kids (+5 euro). Da notare anche le offerte in abbinamento a Sky Glass, la Smart TV di Sky che può essere acquistata a rate, in abbinamento al proprio abbonamento. Per personalizzare l’offerta è sufficiente accedere al link qui di sotto e selezionare l’opzione Ti chiamiamo noi per parlare con un operatore Sky e scegliere la composizione dell’abbonamento desiderata.

C’è tempo fino al prossimo 2 aprile per attivare la nuova promozione di Sky.

Ricordiamo che, in alternativa, è sempre possibile puntare su Prova Sky Q. La promozione consente di accedere per 30 giorni a tutta l’offerta Sky (quindi con i pacchetti TV, Cinema, Sport, Calcio e Kids oltre che a Netflix). Il costo è di appena 9 euro e non ci sono vincoli di rinnovo. Al termine del periodo promozionale, infatti, sarà possibile scegliere se attivare o meno un’offerta Sky andando a valutare le promozioni in corso.

