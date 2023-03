Bonus veicoli sicuri confermato nel 2023: come richiederlo a marzo

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Sunlight Luce Dual 753,24 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Anche nel 2023 è stato prorogato il bonus veicoli sicuri. Si tratta di un rimborso erogato a coloro che hanno eseguito la revisione del proprio veicolo a motore nel 2022 e per beneficiarne possono richiederlo entro il 31 marzo 2023. Il rimborso è pari a 9,95 euro ed è stato introdotto dal governo per compensare, almeno in parte, l’aumento delle tariffe delle revisioni auto e moto scattato il 1° novembre 2021.

Occorre ricordare che la revisione di un veicolo è obbligatoria in quanto prevista dal Codice della Strada. E l’inottemperanza è sanzionata. Essa è utile soprattutto per accertare sicurezza, efficienza e funzionalità del veicolo con il quale si circola. Durante le operazioni di revisione sono verificate le condizioni degli pneumatici e della carrozzeria, il funzionamento degli impianti dei freni, dei fari e dell’impianto elettrico, oltre che il livello di emissioni dei gas di scarico.

Non va poi dimenticato che, secondo il comma 3 dell’articolo 80 del Codice della Strada, per auto, moto e per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale “di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni“.

Bonus veicoli sicuri: a chi spetta e come ottenerlo a marzo 2023

LE DOMANDE DEGLI UTENTI LE RISPOSTE DI SOSTARIFFE.IT Fino a quando è possibile beneficiare del Bonus veicoli sicuri per le revisioni effettuate nel 2022? Fino al prossimo 31 marzo 2023 Questo bonus è stato prorogato anche per le revisioni del 2023? Sì e il rimborso per le revisioni del 2023 può essere richiesto dalle ore 9 del prossimo 3 aprile La procedura per beneficiare del bonus è solo online? Sì, la procedura è soltanto online al sito www.bonusveicolisicuri.it

La revisione ha un costo di 54,95 euro se effettuata direttamente alla Motorizzazione Civile, oppure di 79,02 euro se fatta in uno dei centri privati convenzionati. Dal canto suo, come accennato sopra, il bonus veicoli sicuri è un piccolo rimborso di 9,95 euro rispetto alla spesa complessiva.

Il bonus veicoli sicuri nel 2023 spetta ai proprietari di autoveicoli fino a 35 quintali, i motoveicoli e ciclomotori, e minibus fino a 15 posti che abbiano effettuato la revisione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.

Il bonus può essere richiesto una sola volta a veicolo. Nel caso in cui il veicolo sia co-intestato, l’agevolazione potrà essere richiesta solo dal primo cointestatario riportato sulla carta di circolazione del veicolo.

Ma come si fa a richiedere il bonus veicoli sicuri? La domanda può essere avanzata solo online e va presentata entro il 31 marzo 2023. Per richiedere il rimborso, il proprietario del veicolo deve:

accedere alla piattaforma online www.bonusveicolisicuri.it tramite le credenziali SPID con livello di sicurezza 2, CNS e CIE;

tramite le credenziali SPID con livello di sicurezza 2, CNS e CIE; una volta effettuato l’accesso, bisognerà compilare il modello sulla piattaforma. Non è richiesto nessun allegato o ricevuta di pagamento della revisione.

C’è da notare che, come avverte il sito www.bonusveicolisicuri.it, dalle ore 9 del mattino del 3 aprile 2023 sarà possibile invece richiedere esclusivamente il contributo per le revisioni effettuate nel corso del 2023.

Il rimborso per la revisione auto sarà effettuato sul conto corrente indicato nel modulo da compilare sulla piattaforma online predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una volta che saranno verificati ed accertati i dati inseriti del veicolo per il quale si richiede il bonus.

