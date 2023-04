Sky TV + Sky Sport in offerta a 21,90 euro al mese per la Special Week

Prende il via oggi una nuova Special Week di Sky: fino al prossimo 7 di maggio, infatti, c’è la possibilità di attivare il nuovo bundle promozionale composto da Sky TV e Sky Sport con un prezzo scontato per tutti i nuovi clienti. L’abbonamento è disponibile al prezzo di 21,90 euro al mese per 18 mesi, con un risparmio netto rispetto al listino, pari a 45 euro al mese, e senza vincoli di alcun tipo. Vediamo come attivare la promozione in pochi clic.

Sky TV + Sky Sport a prezzo scontato con la nuova offerta valida fino al 7 maggio 2023

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA OFFERTA SKY 1. Il bundle include Sky TV, Sky Sport e Sky Go 2. Il costo dell’abbonamento è scontato a 21,90 euro al mese invece di 45 euro per 18 mesi 3. Non ci sono vincoli dopo 18 mesi: l’utente potrà cambiare offerta o interrompere l’abbonamento senza costi

La promozione lanciata da Sky include un bundle composto da:

Sky TV per accedere a tutto l’intrattenimento di Sky, con le serie TV, gli show, i programmi di intrattenimento e informazione, i documentari presenti in programmazione oltre ai contenuti di Peacock

per accedere a tutto l’intrattenimento di Sky, con le serie TV, gli show, i programmi di intrattenimento e informazione, i documentari presenti in programmazione oltre ai contenuti di Peacock Sky Sport per seguire tutta la programmazione sportiva di Sky con le partite di Champions League, Europa League e Conference League, la Formula 1, la Moto GP, la NBA, il tennis e tanti altri eventi sportivi

per seguire tutta la programmazione sportiva di Sky con le partite di Champions League, Europa League e Conference League, la Formula 1, la Moto GP, la NBA, il tennis e tanti altri eventi sportivi Sky Go per poter accedere ai contenuti del proprio abbonamento anche tramite smartphone, tablet e PC, utilizzando l’app dedicata

La nuova offerta Sky prevede un costo scontato di appena 21,90 euro al mese per 18 mesi, con un taglio netto rispetto al prezzo di listino pari a 45 euro. L’offerta è senza vincoli dopo 18 mesi. Al termine del periodo promozionale, infatti, sarà possibile scegliere di passare ad una nuova offerta Sky Smart (scegliendo tra i bundle proposti in promozione al momento) oppure interrompere l’abbonamento, evitando di dover pagare il prezzo di listino per l’accesso all’offerta.

Per attivare la promozione c’è tempo fino al prossimo 7 di maggio. L’offerta della Special Week di Sky è disponibile tramite attivazione online. Basta accedere al link qui di sotto e scegliere l’opzione Acquista ora per richiedere l’attivazione online della promozione. In alternativa, è possibile scegliere l’opzione Ti chiamiamo noi per attivare l’offerta con il supporto di un operatore Sky e, eventualmente, richiedere l’aggiunta di ulteriori pacchetti al bundle promozionale.

Le altre offerte Sky da attivare oggi

Il listino di offerte Sky è ricco di alternative su cui puntare per attivare un nuovo abbonamento. Tra le promozioni disponibili segnaliamo Sky TV + Sky Calcio. Il bundle promozionale include:

accesso a tutti i contenuti di Sky TV

accesso a tutti i contenuti di Sky Calcio (le partite Sky della Serie A, la Serie B e i campionati esteri)

(le partite Sky della Serie A, la Serie B e i campionati esteri) Sky Go per guardare i contenuti del proprio abbonamento anche tramite smartphone, tablet e PC

L’offerta ha un costo di appena 14,90 euro al mese per 18 mesi. Per attivarla c’è tempo fino al 30 giugno prossimo. La sottoscrizione della promozione può avvenire direttamente online:

Da valutare, inoltre, è anche la promozione Prova Sky Q, utile per “testare” i contenuti dell’offerta Sky prima di sottoscrivere un abbonamento. Questa promozione consente l’accesso a tutta l’offerta Sky e, quindi, a:

Sky TV

Netflix

Sky Cinema

Sky Sport

Sky Calcio

Sky Kids

Il bundle promozionale ha un costo di 9 euro una tantum e garantisce l’accesso illimitato per 30 giorni. Al termine del periodo promozionale, sarà possibile scegliere se e quale abbonamento Sky attivare, senza vincoli di alcun tipo. Per saperne di più c’è il link qui di sotto.

