Il cedolino della pensione è consultabile online e consente di controllare l’importo dell'assegno previdenziale liquidato ogni mese dall’INPS e avere una fotografia su eventuali variazioni. Con SOStariffe.it, ecco come fare per accedere a questo servizio digitale ad aprile 2023 e una panoramica dei conti correnti più convenienti sui quali accreditare la pensione.

Cedolino INPS Aprile 2023: come ottenere e controllare la pensione

L’INPS mette a disposizione dei pensionati un servizio online per consultare il cedolino della pensione. Si tratta di un servizio digitale per mezzo del quale coloro che beneficiano di un trattamento previdenziale possono controllare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e ottenere una panoramica precisa, dettagliata e facilmente consultabile delle singole voci che lo compongono, oltre alle motivazioni per eventuali variazioni dell’importo dell’assegno previdenziale e altre comunicazioni.

Cedolino della pensione: che cos’è e come funziona

LE DOMANDE LE RISPOSTE 1 Che cos’è il cedolino della pensione? È un servizio digitale INPS per: controllare l’importo mensile dell’assegno previdenziale

consultare le voci che lo compongono

conoscere i motivi di eventuali variazioni 2 Come fare per visualizzare il cedolino della pensione? È accessibile online da computer

da dispositivi mobile (per esempio, lo smartphone o il tablet) 3 Chi può consultare il cedolino INPS? Tutti coloro che hanno un trattamento pensionistico dell’INPS

In funzione dal 2020, questo servizio digitale mira ad aiutare i pensionati a orientarsi tra le voci che compongono il cedolino mensile della pensione. Questo servizio online è accessibile direttamente dal sito internet dell’INPS. Inoltre occorre ricordare che il cedolino della pensione è consultabile sia tramite un computer, sia per mezzo di smartphone e tablet.

Con questo servizio, l’Istituto di previdenza permette di:

consultare il cedolino della pensione mensile e visualizzare lo storico dei documenti, oltre alla possibilità di confrontare i cedolini;

e visualizzare lo storico dei documenti, oltre alla possibilità di confrontare i cedolini; controllare l’importo dei trattamenti liquidati dall’INPS ogni mese;

ogni mese; sapere le ragioni per cui tale importo potrebbe variare;

accedere ad altri servizi di consultazione, certificazione e variazione di dati personali, di recapito o dell’ufficio pagatore.

Non va poi dimenticato che anche ad aprile 2023 è accessibile il cedolino della pensione: infatti I pensionati possono esaminare il documento e ottenere tutte le informazioni che desiderano sull’importo liquidato dall’INPS lunedì 3 aprile 2023.

Infine c’è da osservare che nel cedolino della pensione sono riassunte anche le trattenute IRPEF e le eventuali operazioni di conguaglio che sono alla base dell’importo finale dell’assegno pensionistico di cui si ha diritto.

Cedolino INPS ad Aprile 2023: come accedere

Come fare per consultare il cedolino della pensione di aprile 2023? È sufficiente collegarsi al sito dell’INPS (www.inps.it), un accesso possibile sia da pc sia da dispositivi mobile, e poi effettuare la procedura di autenticazione che può avvenire con PIN associato al proprio codice fiscale e rilasciato dall’INPS, con SPID almeno di livello 2 o superiore, grazie alla Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE) o con per mezzo della Carta nazionale dei servizi (CNS).

Quando si è terminata la procedura di autenticazione, occorrerà poi cliccare su “Visualizza cedolino”. A questo punto si aprirà un elenco di cedolini, i quali sono:

suddivisi anno per anno;

disposti in ordine cronologico.

L’INPS sul proprio sito chiarisce che l’utente, attraverso una serie di quesiti (per esempio: “Vuoi confrontare gli ultimi due cedolini?”) può scoprire tutte le funzionalità di questo servizio online messo a disposizione per i pensionati. È infatti possibile:

consultare l’ultimo cedolino, per esempio del mese di aprile 2023;

confrontare i propri cedolini;

visualizzare nei dettagli uno o più cedolini;

avere una panoramica dei prospetti di liquidazione (il cosiddetto Modelli TE08);

essere aggiornati su eventuali comunicazioni recapitate dall’Istituto previdenziale.

Conto corrente: le offerte per l’accredito della pensione ad Aprile 2023

PERCHÉ È VANTAGGIOSO UN CONTO CORRENTE ONLINE 1 Convenienza: nessun costo fisso di gestione, nessuna commissione sulle principali operazioni bancarie, nessuna spesa di apertura e chiusura 2 Principali operazioni che si possono eseguire: accredito di pensione o stipendio, domiciliazione delle bollette, versamenti, bonifici, prelievi di contanti dagli sportelli ATM, ricarica telefonica. Con i conti online è quasi sempre inclusa anche una carta di debito 3 Praticità: l’operabilità su un conto online è assicurata 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (festivi inclusi)

Con il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, è possibile trovare quali siano i conti correnti più convenienti ad aprile 2023 sui cui accreditare la pensione.

Per una panoramica delle migliori offerte ad aprile 2023 di un conto corrente online:

Se infatti l’obiettivo principale di un risparmiatore è di abbattere le spese bancarie, certamente la soluzione migliore è l’apertura di un conto corrente online. Di solito, i conti 100% digitali hanno un canone gratuito, o molto basso, pur assicurando l’operatività quotidiana di un conto tradizionale. I conti online, dunque, sono vantaggiosi perché sono a zero spese, considerato che tagliano i costi fissi di gestione e azzerano quasi tutte le commissioni sulle principali operazioni.

È vero che con un conto online non si ha un rapporto diretto con la filiale, poiché apertura, gestione e operazioni possono essere eseguite direttamente tramite home banking o mobile banking, ma è altrettanto vero che i conti online garantiscono sia la massima sicurezza nelle transazioni, sia un servizio clienti sempre pronto a fornire supporto a distanza e a risolvere i principali problemi che potrebbero insorgere.

Con un conto corrente online è possibile accreditare la pensione o lo stipendio gratuitamente, così come avere la domiciliazione delle bollette ed effettuare le ricariche telefoniche senza commissioni. E ancora: effettuare bonifici online ordinari in area SEPA senza costi aggiuntivi ed avere inclusa una carta di debito per effettuare pagamenti sia nei negozi fisici che online e prelevare contanti dagli ATM.