Navigare da casa a velocità elevate anche in assenza di una rete telefonica è oggi possibile grazie alle soluzioni Internet wireless che sfruttano la tecnologia FWA . Ecco la soluzione “senza fili” di Fastweb per accedere alla Rete da casa a maggio 2023 .

Offerte in evidenza Sky Wifi con Sky Q 29,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PosteCasa Ultraveloce Start 23,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Fastweb Casa Light FWA è la soluzione Internet wireless che la Telco mette a disposizione dei propri clienti che vogliano avere accesso al web dalla propria abitazione pur in assenza di una linea telefonica fissa e, quindi, della fibra in casa. L’offerta “senza fili” di quest’operatore, infatti, permette di avere una connessione a banda ultra larga veloce e affidabile (fino a 1 Gbps in download) grazie a un collegamento wireless dal modem del proprio appartamento.

È possibile avere maggiori dettagli e informazioni su questa proposta consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa. Si tratta di un tool digitale e gratuito che mette a confronto le migliori promozioni messe a punto dagli operatori telefonia e internet a Maggio 2023.

Confronta le migliori offerte Internet Casa »

Cos’è e come funziona la tecnologia wireless FWA

TECNOLOGIA FWA: 3 DOMANDE TECNOLOGIA FWA: 3 RISPOSTE Che cosa si intende per tecnologia FWA? Acronimo di Fixed Wireless Access, la FWA permette di accedere a Internet veloce anche nelle case sprovviste di linea telefonica fissa Come funziona la connessione tramite tecnologia FWA? Il segnale viaggia tramite la fibra ottica fino al ripetitore più vicino alla propria abitazione, per poi proseguire il cosiddetto “ultimo miglio” (cioè dall’antenna dell’operatore fino al modem di casa) attraverso la rete 4G e 4G+ Qual è il principale vantaggio di questa tecnologia senza fili? Assicura l’accesso al web anche nelle zone d’Italia non ancora raggiunte dalla fibra ottica

La tecnologia FWA (acronimo di “Fixed Wireless Access”) sta rivoluzionando il modo di accedere a Internet, in quanto assicura performance di navigazione paragonabili a quelle della fibra ottica, ma senza la necessità di avere una linea fissa attiva in casa. Questo avviene perché con l’FWA il collegamento tra l’abitazione dell’utente e il ripetitore dell’operatore Tlc avviene in modalità wireless, utilizzando un apparato di connessione fornito dal provider stesso.

La tecnologia FWA è, dunque, un collegamento misto: in parte in fibra ottica fino all’antenna dell’operatore più vicina alla propria abitazione e in parte in modalità wireless per raggiungere il modem di casa e diffondere il segnale a tutti i dispositivi al suo interno. In quest’ultimo tratto, la rete FWA sfrutta, attraverso un ponte radio, la rete di telefonia mobile. Indispensabile per il funzionamento di questa moderna tecnologia è l’installazione da parte dei tecnici dell’operatore di un’antenna (collegata al modem router) sul balcone o sul tetto di casa propria il cui scopo è di ricevere le frequenze radio.

Il maggior vantaggio di questa tecnologia è quello di assicurare l’accesso ad Internet veloce anche alle zone del nostro Paese (soprattutto rurali e montane) non ancora coperte dalla fibra ottica FTTH e ad abitazioni che non hanno una linea telefonica attiva.

Che si tratti di fibra ottica o tecnologia FWA, prima dell’attivazione di qualsiasi offerta Internet, gli esperti di SOStariffe.it raccomandano di verificare la copertura di Rete dell’indirizzo della propria abitazione, così da avere un’idea della velocità massima di navigazione che si possa raggiungere e, quindi, scegliere la tecnologia Internet più performante per quell’area.

È inoltre possibile effettuare, sempre gratuitamente, un test della velocità della propria connessione Internet grazie allo speed test di SOStariffe.it. Per accedere al tool, basta cliccare sul widget qui sotto:

Quanto è veloce la tua ADSL? Città SPEEDTEST Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Fastweb Casa Light FWA: l’identikit a Maggio 2023

L’OFFERTA FASTWEB CASA LIGHT FWA IN PILLOLE 1 Costo dell’offerta: 22,95 euro al mese 2 Velocità di navigazione: fino a 1 Gbps in download 3 Tipologia di connessione: illimitata tramite tecnologia FWA 4 Attrezzatura necessaria: modem e antenna 5 Benefit aggiuntivi: accesso gratuito ai corsi online della Fastweb Digital Academy

Per i clienti che abitino in una zona non ancora raggiunta dalla fibra ottica FTTH o che siano sprovvisti di una linea telefonica tradizionale, Fastweb assicura la possibilità di navigare a velocità elevate grazie a Fastweb Casa Light FWA, che sfrutta, appunto, la tecnologia wireless FWA.

Analizziamo di seguito i punti di forza di questa offerta, che costa 22,95 euro al mese:

navigazione senza limiti a una velocità nominale fino a 1 Gbps in download ;

; modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6, Alexa integrata e navigazione sicura;

installazione sul balcone o sul tetto di casa di una piccola antenna inclusa;

nessun vincolo di durata e possibilità di disdire l’offerta in qualsiasi momento;

accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy per acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro.

In questa offerta le chiamate non solo incluse. C’è però la possibilità di personalizzare l’offerta base con alcune opzioni aggiuntive:

amplificatore Wi-Fi Booster per avere Internet potente in tutta la casa: al costo di 4 euro in più al mese;

per avere Internet potente in tutta la casa: al costo di in più al mese; una SIM Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese (per avere 100 Giga anche in 5G e chiamate illimitate) o a 8,95 euro (per poter contare su 200 Giga anche in 5G e chiamate illimitate) o, infine, a 11,95 euro al mese (per beneficiare di 300 Giga anche in 5G e chiamate illimitate).

Per avere una panoramica completa della promozione Fastweb Casa Light FWA, clicca sul pulsante verde di seguito:

SCOPRI FASTWEB CASA LIGHT FWA »