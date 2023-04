È il momento di attivare un nuovo abbonamento con Sky : per i nuovi clienti, infatti, c'è la possibilità di attivare un abbonamento con una spesa di appena 14,90 euro al mese . L'offerta in questione include l'accesso a Sky TV , con tutto l'intrattenimento proposto da Sky, e a Sky Calcio , per seguire le partite di Serie A e dei campionati esteri trasmesse della Pay TV. Ecco i dettagli completi in merito alla nuova promozione:

Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 8,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Scegliere Sky conviene ancora di più: il listino di offerte Sky, infatti, si rinnova con il lancio di una nuova proposta riservata ai nuovi clienti che rappresenta l’occasione giusta per accedere alla Pay TV. Per tutti i nuovi clienti che scelgono Sky, infatti, c’è ora la possibilità di attivare un abbonamento ad un prezzo di 14,90 euro al mese.

Vediamo tutti i contenuti inclusi nell’offerta e come fare ad attivarla:

Sky TV e Sky Calcio insieme con la nuova offerta da 14,90 euro al mese

I PACCHETTI INCLUSI NELL’OFFERTA SKY COSA SI PUO’ VEDERE Sky TV Accesso a tutti i contenuti di intrattenimento di Sky (in diretta e on demand) con serie TV, documentari, show, programmi di informazione e molto altro ancora Sky Calcio 3 partite di Serie A per turno, tutta la Serie B, le migliori parte dei campionati di calcio esteri Sky Go Tutti i contenuti dell’abbonamento sono accessibili anche tramite smartphone, tablet e PC

La promozione lanciata da Sky è da cogliere al volo. Per tutti i nuovi clienti, infatti, c’è ora la possibilità di attivare l’abbonamento composto da:

Sky TV con tutti gli show , le serie TV e i programmi di intrattenimento e informazione della programmazione Sky, disponibili anche on demand

con tutti gli , le e i programmi di e della programmazione Sky, disponibili anche on demand Sky Calcio con tutte le partite di Serie A trasmesse da Sky (3 partite per ogni turno per questa stagione e per la prossima), tutte le partite della Serie B, la Premier League , La Bundesliga , la Ligue 1 francese e molto altro

con tutte le partite di trasmesse da Sky (3 partite per ogni turno per questa stagione e per la prossima), tutte le partite della la , La , la francese e molto altro Sky Go per accedere ai contenuti del proprio abbonamento anche da smartphone, tablet e PC

L’offerta proposta da Sky presenta un costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi, senza alcun vincolo di permanenza successivamente. L’offerta è, inoltre, personalizzabile con l’aggiunta di ulteriori pacchetti Sky, come Sky Cinema che comporta un costo extra di 10 euro al mese, e con Sky Glass, il TV di casa Sky disponibile in tre diversi formati (43, 55 e 65 pollici) e con una piattaforma software che integra tutti i contenuti Sky oltre a tante altre app per l’intrattenimento.

Per accedere all’offerta Sky in questione è possibile seguire il link qui di sotto. Per personalizzare l’offerta, con l’aggiunta di ulteriori pacchetti, basta scegliere l’opzione Ti chiamiamo Noi. Un operatore Sky si metterà in contatto con l’utente per completare l’attivazione dell’abbonamento andando ad aggiungere tutti i pacchetti e i servizi desiderati.

Richiedi l’offerta Sky TV + Sky Calcio »

Le altre offerte di Sky

Ricordiamo che con Sky è possibile puntare anche sulla promozione Prova Sky Q. Si tratta di un’opzione ottima per tutti gli utenti che non hanno le idee chiarire in merito ai contenuti da includere nel proprio abbonamento. Con questa promozione, con una spesa una tantum di 9 euro, è possibile accedere a tutta l’offerta Sky per 30 giorni. Terminato il periodo di “prova” sarà possibile scegliere se attivare o meno un abbonamento a Sky e quali pacchetti aggiungere. L’offerta in questione è senza vincoli.

Prova Sky Q a 9 euro »

Da notare che è anche possibile aggiungere Prova Sky Q ad un abbonamento per la connessione Internet casa, Sky WiFi, che garantisce una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega al costo di 29,90 euro al mese. L’offerta in questione può essere richiesta direttamente online, dopo aver verificato la copertura della fibra ottica.

Scopri Sky WiFi »