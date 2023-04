La contrazione dei prezzi all’ingrosso dei beni energetici si riflette nelle bollette di luce e metano . Ecco come sarà il volto delle fatture ad aprile 2023 sia per i clienti in Maggior Tutela sia per quelli già nel Mercato Libero.

Arriva una boccata d’ossigeno in bolletta sia per i 7,3 milioni di clienti ancora serviti dalla Maggior Tutela sia per le famiglie che hanno già scelto il Mercato Libero. Di seguito gli esperti di SOStariffe.it scattano una fotografia del comparto energetico ad aprile 2023, con un focus sugli ultimi aggiornamenti di prezzo ARERA sia per l’energia elettrica sia per il gas nel Mercato Tutelato.

Bollette luce e gas meno care per i clienti in Tutela ad Aprile 2023

TIPO DI FORNITURA IN MAGGIOR TUTELA QUANTO COSTA LA MATERIA PRIMA QUANTO DIMINUISCE IL PREZZO Fornitura di energia elettrica 23,75 centesimi di euro per kilowattora (tasse incluse) nel secondo trimestre 2023 (aprile- giugno) -55,3% per una “famiglia tipo” con 2.700 kWh di energia consumati in dodici mesi e una potenza impegnata di 3 kW Fornitura di metano 74,89 centesimi di euro per metro cubo (tasse incluse) sui consumi di marzo 2023 -13,4% per una “famiglia tipo” che consumi in media 1.400 Smc di metano all’anno

Gli ultimi aggiornamenti di prezzo ARERA (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai clienti che hanno tuttora un contratto di fornitura in regime di Maggior Tutela. Perché? Ecco le ragioni sintetizzate di seguito:

il prezzo dell’elettricità ha subito un crollo record : -55,3% nel secondo trimestre 2023 rispetto al valore in vigore tra gennaio e marzo 2023 per una “famiglia tipo” con 2.700 kWh di energia consumati in dodici mesi e una potenza impegnata di 3 kW;

: rispetto al valore in vigore tra gennaio e marzo 2023 per una “famiglia tipo” con 2.700 kWh di energia consumati in dodici mesi e una potenza impegnata di 3 kW; il prezzo del gas ha subito il terzo calo consecutivo: -13,4% sui consumi di marzo 2023 rispetto a quelli di febbraio 2023 per una “famiglia tipo” che consumi in media 1.400 Smc di metano all’anno. Questa contrazione segue il tonfo del -34,2% registrato a febbraio 2023 (sui consumi di gennaio 2023) e la flessione del -13% scattata a marzo 2023 (sui consumi di febbraio 2023).

Il merito di questa netta contrazione dei prezzi dei beni energetici è da attribuire alla diminuzione dei listini gas al TTF di Amsterdam, il principale hub europeo per la compravendita di gas, che influenza anche l’andamento del PSV italiano (Punto di Scambio Virtuale), cioè l’indice di riferimento del gas all’ingrosso nel nostro Paese (per il suo valore leggi il paragrafo successivo).

A sua volta, a far scivolare le quotazioni del gas naturale al TTF di Amsterdam sono state le temperature invernali sopra la media stagionale, una buona giacenza degli stoccaggi italiani (pieni al 57,4% a marzo 2023) ed europei (55,6%) e la stretta sui consumi di elettricità e metano messa in campo dalle famiglie nel nostro Paese e in Europa come rimedio ai prezzi alle stelle in bolletta.

Se, dunque, per un cliente finale nel Mercato Tutelato, il prezzo di riferimento per l’elettricità sarà di 23,75 centesimi di euro per kilowattora (tasse incluse) tra aprile e giugno 2023, quello del metano si attesta a 74,89 centesimi di euro per metro cubo (tasse incluse) sulla base del quale, ad aprile 2023, saranno calcolati i consumi di marzo 2023.

Ricordiamo, infatti, che l’aggiornamento ARERA per l’energia elettrica avviene ogni tre mesi, mentre quello del gas è aggiornato (da ottobre 2022) ogni mese ed è calcolato in base alla media giornaliera, tenuta nel mese di riferimento, dal PSV.

Giù il costo di luce e gas anche nel Mercato Libero ad Aprile 2023

TIPO DI FORNITURA NEL MERCATO LIBERO PREZZO DELLA MATERIA PRIMA ALL’INGROSSO Energia elettrica Valore PUN a marzo 2023: 0,136 euro al kilowattora Gas naturale Valore PSV a marzo 2023: 0,498 euro al metro cubo

Aprile 2023 porta sollievo in bolletta anche ai clienti domestici che abbiano già attivato offerte luce e gas a prezzo indicizzato del Mercato Libero.

Collegate al PUN (Prezzo Unico Nazionale) e al PSV (Punto di Scambio Virtuale), che sono gli indici di riferimento per la compravendita di energia elettrica e gas all’ingrosso in Italia, le tariffe a prezzo indicizzato permettono in questo momento di intercettare il calo dei prezzi, facendo così lievitare il risparmio in bolletta.

Per chi abbia già attivato questa tipologia di tariffe, la contrazione dell’indice di riferimento si rifletterà in fatture meno care ad aprile 2023. Basti pensare che il PUN di marzo 2023 si attesta a 0,136 €/kWh, in leggero calo rispetto al prezzo di febbraio 2023 (0,161 €/kWh). Per quanto riguarda il PSV di marzo 2023, invece, esso si attesta a quota 0,498 euro al metro cubo (a febbraio 2023 era pari a 0,6026 €/Smc).

Ricordiamo che il valore di marzo 2023 per gli indici PUN e PSV è l’ultimo attualmente a disposizione. Per conoscere il valore di aprile 2023 per questi due indici bisognerà attendere l’inizio di maggio 2023.

Per chi sia tuttora a caccia delle migliori offerte indicizzate, il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas aiuta i consumatori a setacciare le proposte messe a punto dai fornitori energetici del Mercato Libero e a scegliere quella più conveniente per il proprio consumo annuo di elettricità o metano.

