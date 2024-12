Scopri cosa cambia con le rimodulazioni TIMVISION per le offerte con DAZN incluso . Tutti i dettagli su come cambiare abbonamento o recedere senza costi aggiuntivi

In questi giorni TIM sta informando i suoi clienti di rete fissa e mobile con attivo un abbonamento a TIMVISION con incluso DAZN che a partire da fine giugno arriveranno rimodulazioni con aumenti fino a 10 euro al mese. A partire da ieri è però possibile passare a nuove offerte a prezzo scontato ma con vincolo di permanenza minimo di 12 mesi. L’annuncio delle rimodulazioni TIMVISION è contenuto dalla fine di maggio nella sezione “News e Modifiche contrattuali” sul sito dell’operatore.

I già clienti coinvolti dai rincari hanno comunque ricevuto un’email dedicata e se hanno abbinato l’abbonamento a TIMVISION a un piano mobile o per la rete fissa riceveranno una ulteriore comunicazione via SMS e in fattura nei prossimi giorni.

Scopri le offerte TIMVISION »

Rimodulazioni TIMVISION con DAZN incluso: cosa cambia a giugno 2024

Rimodulazione TIMVISION con DAZN 1 Per i già clienti il prezzo delle offerte TIMVISION con DAZN incluso aumentano da 4 a 10 €/mese per gli utenti mobile e dall’1/7/24 per quelli fisso 2 Dal 9/6/24 i prezzi per i nuovi clienti delle offerte TIMVISION con DAZN incluso prevedono anche un abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili 3 Chi non accetta le rimodulazioni può passare a una offerta dedicata disponibile nella sezione “Offerte per Te” nell’area MyTIM 4 Si può altrimenti richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali fino al 29/8/24 per i clienti mobile o fino al 31/8/24 per quelli fisso

Le rimodulazioni TIMVISION per le offerte con DAZN prevedono un aumento da 4 a 10 euro al mese (IVA inclusa) a partire dal primo addebito successivo al 30/6/24 per i clienti mobile e dall’1/7/24 per chi ha associato l’abbonamento a un’offerta fisso. Per quest’ultimi, ad esempio, secondo quanto hanno segnalato alcuni utenti a MondoMobileWeb il prezzo di TIMVISION Calcio e Sport diventerà di 40,99 euro al mese mentre TIMVISION Gold passerà a 56,99 euro al mese.

TIM conferma che le eventuali promozioni in essere non subiranno variazioni e che le condizioni economiche applicate alla propria offerta TIMVISION possono essere verificati dall’area MyTIM o chiamando il Servizio Clienti al 119 per i clienti mobile o nella sezione “Dettaglio dei Costi” in fattura, dall’area MyTIM o chiamando il Servizio Clienti al 187 per quelli di rete fissa.

Le rimodulazioni TIMVISION sono state motiviate “per esigenze economiche derivanti dal mutamento delle condizioni di mercato per le offerte che includono i contenuti di DAZN“. L’app di streaming infatti dallo scorso luglio ha aumentato i prezzi per gli abbonamenti Standard e Plus e a partire da agosto applicherà gli stessi costi ai già clienti con una modifica contrattuale.

Chi non intende accettare le rimodulazioni TIMVISION possono scegliere tra le seguenti opzioni:

passare a una nuova offerta TIMVISION disponibile dal 9/6/24 e i cui dettagli sono disponibili nella sezione “Offerte per Te” dall’area MyTIM, contattando il Servizio clienti ai numeri 119 e 187 rispettivamente per i clienti di rete mobile e fissa o recandosi in un negozio di TIM. Si parla comunque di una tariffa annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili . Le stesse offerte sono infatti disponibili da ieri anche i nuovi clienti

disponibile dal e i cui dettagli sono disponibili nella sezione “Offerte per Te” dall’area MyTIM, contattando il Servizio clienti ai numeri 119 e 187 rispettivamente per i clienti di rete mobile e fissa o recandosi in un negozio di TIM. Si parla comunque di una tariffa annuale con . Le stesse offerte sono infatti disponibili da ieri anche i nuovi clienti i clienti mobile possono esercitare il diritto di recesso senza penali o costi di disattivazione effettuando la richiesta entro il 29/8/24

effettuando la richiesta entro il i clienti fisso possono esercitare il diritto di recesso senza penali o costi di disattivazione effettuando la richiesta entro il 31/8/24

Potete effettuare la richiesta di recesso nelle seguenti modalità:

dall’ Area Clienti MyTIM

scrivendo all’indirizzo TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma) . Dovrete allegare la fotocopia di un documento d’identità del titolare del contratto e specificare nell’oggetto della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuali”

. Dovrete allegare la fotocopia di un documento d’identità del titolare del contratto e specificare nell’oggetto della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuali” via PEC all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it . Dovrete allegare la fotocopia di un documento d’identità del titolare del contratto e specificare nell’oggetto della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuali

all’indirizzo . Dovrete allegare la fotocopia di un documento d’identità del titolare del contratto e specificare nell’oggetto della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuali chiamando il Servizio Clienti 119 (clienti mobile) e 187 (clienti fisso)

(clienti mobile) e (clienti fisso) nei negozi TIM

In caso di disdetta dovrete restituire il TIMVISION Box fornito in comodato d’uso entro 30 giorni dalla cessazione dell’offerta, inviandolo a proprie spese all’indirizzo indicato sull’etichetta presente nell’email appositamente spedita dall’operatore e con oggetto “Modalità di Restituzione TIMVISION Box”.

Per i già clienti con attiva un’offerta TIMVISION Gold sottoscritta fino al 25/11/23 con inclusi Disney+ Premium e Netflix Standard dovranno quindi aggiungere al costo base dell’offerta con vincolo di 12 mesi, che oggi includono i piani con pubblicità, anche il prezzo mensile delle opzioni senza interruzioni per mantenere lo stesso livello di abbonamento attuale alle due app di streaming. Le opzioni fino al 16/5/24 erano proposte a prezzo scontato fino al 31/12/24, poi si rinnovavano al prezzo standard.

In ogni caso l’abbonamento a Infinity+ incluso nelle offerte TIMVISION con DAZN si concluderà, salvo proroghe, fino al 30/9/25.

Le offerte TIMVISION con DAZN incluso di giugno 2024

Le offerte TIMVISION Costo mensile Cosa vedere TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ 34,99 €/mese per 12 mesi con DAZN Standard

con 40,99 €/mese con DAZN Standard e possibilità di disdire quando si vuole

con e possibilità di disdire quando si vuole 59,99 €/mese per 12 mesi con DAZN Plus TIMVISION

DAZN

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità TIMVISION Gold 42,99 €/mese per 12 mesi con DAZN Standard

con 50,99 €/mese con DAZN Standard e possibilità di disdire quando si vuole

con e possibilità di disdire quando si vuole 67,99 €/mese per 12 mesi con DAZN Plus TIMVISION

DAZN

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

Se ancora non avete attivato una delle offerte di TIMVISION, è possibile abbinarla a qualsiasi offerta dell’operatore per la telefonia mobile o la rete fissa. Altrimenti si può acquistare una SIM che verrà utilizzata solo per l’addebito del costo mensile dell’abbonamento. Le nuove tariffe con DAZN incluso disponibili dal 9 giugno sono le seguenti:

TIMVISION Calcio e Sport

TIMVISION con film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione dell’ultima settimana di Mediaset, Eurosport e Discovery+

con film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione dell’ultima settimana di Mediaset, Eurosport e Discovery+ DAZN

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità con visione in Full HD 1080p sue 2 dispositivi in contemporanea con qualità audio 5.1 e fino a 10 dispositivi per il download

I prezzi sono i sono i seguenti:

34,99 €/mese per 12 mesi con incluso DAZN Standard (visione in contemporanea su 2 dispositivi connessi alla stessa rete) pari a 419,88 euro l’anno dilazionato in 12 mesi

con incluso (visione in contemporanea su 2 dispositivi connessi alla stessa rete) pari a 419,88 euro l’anno dilazionato in 12 mesi 40,99 €/mese con incluso DAZN Standard e possibilità di disdire quando si vuole

con incluso e possibilità di disdire quando si vuole 59,99 €/mese per 12 mesi con incluso DAZN Plus (visione in contemporanea su 2 dispositivi connessi anche a reti differenti) pari a 719,88 euro l’anno dilazionato in 12 mesi

Attiva qui TIMVISION Calcio e Sport »

TIMVISION Gold

TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità per vedere film e serie TV Amazon Original ed Exclusives oltre alle migliori partite del mercoledì di Champions League (visione in contemporanea su 2 dispositivi)

I prezzi sono i seguenti:

42,99 €/mese per 12 mesi con incluso DAZN Standard pari a 515,88 euro l’anno dilazionato in 12 mesi

con incluso pari a 515,88 euro l’anno dilazionato in 12 mesi 50,99 €/mese con incluso DAZN Standard e possibilità di disdire quando si vuole

con incluso e possibilità di disdire quando si vuole 67,99 €/mese per 12 mesi con incluso DAZN Plus pari a 815,88 euro l’anno dilazionato in 12 mesi

Il contributo per l’attivazione è azzerato acquistandola online. In tutte le offerte avete anche incluso il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito. Per chi ha già il decoder il contributo per l’attivazione è invece di 9,99 euro. TIMVISION Box include funzioni come l’ottimizzazione automatica della connessione, ricerca dei canali e programmi tramite comandi vocali con Google Assistant, Chromecast integrata per trasmettere video e musica dallo smartphone sulla TV e accesso a tutte le app di Google Play come YouTube, Spotify e altre grazie al sistema operativo Android TV. Altrimenti è disponibile TIMVISION Box Atmosphere con visione 4K e sistema audio integrato di Bang & Olufsen. I primi 6 mesi sono gratis, poi 5,99 euro al mese.

Attiva qui TIMVISION Gold »

Se non siete soddisfatti dei piani per lo streaming potete passare a un profilo di categoria superiore ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità con visione in Full HD 1080p sue 2 dispositivi in contemporanea con qualità audio 5.1 e fino a 10 dispositivi per il download aggiungendo 3 euro al mese

con visione in Full HD 1080p sue 2 dispositivi in contemporanea con qualità audio 5.1 e fino a 10 dispositivi per il download aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR sue 4 dispositivi in contemporanea con qualità audio Dolby Atmos e fino a 10 dispositivi per il download aggiungendo 6 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR sue 4 dispositivi in contemporanea con qualità audio Dolby Atmos e fino a 10 dispositivi per il download aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p sue 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese

con visione in Full HD 1080p sue 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR sue 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR sue 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Plus con visione su 2 dispositivi in contemporanea in qualità Full HD connessi anche a reti diverse. Si possono abbinare fino a 7 dispositivi aggiungendo 19 euro al mese

Offerte mobile e fisso di TIM a cui abbinare TIMVISION

Una delle migliori offerte di telefonia mobile a cui abbinare l’abbonamento a TIMVISION si chiama TIM 5G Power Smart e include minuti illimitati, 1000 SMS e 50 GB per navigare in 5G fino a 2 Gbps in download grazie al Vero 5G in tutte le principali città e località turistiche italiane. L’offerta prevede anche 18 GB per navigare in roaming in Ue, accesso prioritario alla rete di TIM, 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese) e TIM Navigazione Sicura per la protezione di tutti i dispositivi connessi.

Il prezzo è di 14,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito tramite TIM Ricarica Automatica. Per i nuovi clienti che l’acquistano online, però, il primo mese è gratis così come l’attivazione. Scegliendo invece l’addebito su credito residuo il prezzo diventa di 16,99 euro al mese e avrete inclusi 16 GB per il roaming in Ue. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso, altrimenti potete acquistare in negozio un’eSIM al costo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta è possibile effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.

Confronta le offerte TIM mobile »

Per confrontare le offerte di TIM con quelle di altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic avrete costruito il vostro personale profilo di consumo e avere così tutte le informazioni che vi servono per trovare la soluzione più economica in base alle vostre esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Se state cercando una tariffa per la rete fissa, invece, è disponibile un’offerta fibra per navigare alla massima velocità in oltre 1.500 Comuni in tutta Italia con uno sconto di 5 euro al mese per chi è già cliente dell’operatore per il mobile. La promozione si chiama TIM WiFi Casa è include navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH (Fiber to the Home) suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi, chiamate illimitate e modem TIM Hub+ Executive. Il prezzo è di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online o 24,90 euro al mese per chi ha già attiva un SIM mobile o passa a TIM per il cellulare da un altro operatore. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro.

Sempre al costo di 29,90 euro al mese potete aggiungere anche TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità, Netflix Standard con pubblicità e Amazon Prime. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

Confronta le offerte TIM fisso »

I clienti di TIM per la rete fissa e mobile con TIM Unica Power possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) insieme a 6 GB aggiuntivi per il roaming in Ue e altri vantaggi come sconti su alcuni modelli di smartphone e una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, attivandola entro il 27/7/24.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico