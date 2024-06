RC Auto con premio minimo nazionale è la proposta di legge al vaglio del Parlamento. Scopri che cosa prevede questo provvedimento, quali novità introduce, quali sono i suoi vantaggi e come trovare una polizza conveniente per il tuo veicolo a giugno 2024.

In 30 sec

RC Auto con premio minimo nazionale: novità in arrivo

RC Auto con premio minimo nazionale per l’assicurazione di responsabilità civile dei veicoli prevede una modifica dell’articolo 133 del Codice delle assicurazioni private. Ma che cosa cambierebbe se la proposta di legge dovesse essere approvata dal Parlamento? In estrema sintesi, l’importo del premio della polizza per l’assicurato dipenderebbe dalla “mancanza o meno di sinistri negli ultimi dieci anni“.

Prima però di procedere spiegando quali siano le novità RC Auto premio minimo nazionale, c’è da sottolineare che un aiuto prezioso per risparmiare sulla polizza auto giunge dal comparatore per assicurazioni auto di SOStariffe.it, che mette a confronto le offerte economiche di giugno 2024, con una serie di preventivi “su misura” (cioè formulati sulla base dei propri dati personali di anagrafe, assicurativi e del veicolo da assicurare), per trovare la soluzione più conveniente tra le compagnie partner.

Da notare, inoltre, che il confronto online è gratuito e senza alcun impegno. In qualsiasi momento, inoltre, puoi richiedere assistenza gratuita chiamando il numero verde 800 999 565. Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Scopri le polizze auto di giugno 2024»

RC Auto con premio minimo nazionale: che cosa prevede la proposta

RC AUTO IN ITALIA LE CIFRE Premio medio ad aprile 2024 443,60 € Aumento della tariffa media +9,18% ad aprile 2024 rispetto ad aprile 2023 Tasso di cambio della compagnia assicurativa 17,8% da inizio 2024 Aumento del tasso di cambio della compagnia +19,5% da inizio 2024 rispetto a inizio 2023 Di fronte all’aumento delle tariffe delle polizze auto registrato in tutto il Paese nel 2023 e di fronte alla differenza di prezzi tra le regioni del nord Italia, dove sono più bassi, rispetto alle regioni del sud della Penisola, dove sono più alti, il deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi e Sinistra) ha presentato una proposta di legge che ha come obiettivo la modifica dell’articolo 133 del Codice delle assicurazioni private. L’articolo 1 del provvedimento mira a riconosce all’assicurato l’applicazione del premio più basso previsto nel territorio nazionale da parte delle compagnie di assicurazione, nel caso in cui “quest’ultimo non abbia denunciato sinistri negli ultimi dieci anni“. Si tratta di un provvedimento che mira ad abbassare i costi della Rc Auto. Infatti, secondo i dati dell’Osservatorio assicurazioni di Segugio.it, il premio RC Auto è stato in media di 443,60 euro in Italia ad aprile 2024, con un aumento della tariffa media del +9,18% rispetto allo stesso mese del 2023. Un rialzo dei prezzi che ha spinto all’insù il tasso di cambio compagnia: da inizio 2024 la percentuale di assicurati che, al momento del rinnovo, cambia compagnia è stata del 17,8%, con un balzo del +19,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ecco perché la proposta di legge attualmente all’esame del Parlamento con l’introduzione del premio minimo nazionale punta a garantire tre vantaggi agli automobilisti italiani: incentivare la prudenza al volante e la guida virtuosa per ridurre il numero di incidenti ;

; eliminare il divario tra nord e sud Italia per le tariffe RC Auto ;

; mettere un freno al fenomeno dell’evasione assicurativa.

Rc Auto: come risparmiare sulla polizza a giugno 2024

In attesa di sapere se il premio minimo nazionale diventerà realtà, con il comparatore per assicurazioni auto di SOStariffe.it, puoi risparmiare sulla polizza auto a giugno 2024. Come? Personalizzando il preventivo grazie all’inserimento nel tool gratuito e digitale dei tuoi dati:

anagrafici;

assicurativi (per esempio, la classe di merito);

del veicolo da assicurare.

C’è da notare che ogni preventivo online, disponibile grazie al tool di SOStariffe.it, è calcolato esclusivamente in base ai dati da te indicati, tenendo presente che è sufficiente inserire i dati una volta sola per avere decine di preventivi differenti con diverse compagnie assicurative e scegliere l’offerta migliore fra i partner.

Il risultato restituito dal comparatore di SOStariffe.it è un vero e proprio preventivo. Ma non si tratta di un preventivo generico. Al contrario, si tratta di un preventivo personalizzato, poiché è calcolato sulla base dei propri dati. Con il comparatore di SOStariffe.it puoi quindi trovare, con facilità e in pochi minuti, la compagnia assicurativa con l’offerta più vantaggiosa fra quelle partner e stipulare una polizza per il tuo veicolo.

C’è, inoltre, da evidenziare che la copertura RC Auto è obbligatoria per poter circolare, mentre non lo sono le garanzie accessorie (per esempio: incendio e furto, atti vandalici, kasko, assistenza stradale, tutela legale, agenti atmosferici), le quali sono facoltative.