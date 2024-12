Da lunedì 10 giugno 2024 al via l'iniziativa di comunicazione istituzionale promossa da ARERA per aiutare i consumatori a risolvere i propri dubbi sulle forniture di luce e gas, anche in vista della fine Mercato Tutelato luce, che scatta il 1° luglio 2024. Tutto quello che c’è da sapere sullo spot TV e radio "Chiedi all'ARERA" e come trovare un’offerta luce e gas per risparmiare in bolletta con il comparatore di SOStariffe.it .

Lunedì 10 giugno 2024 debutta “Chiedi all’ARERA”, la nuova campagna di comunicazione istituzionale promossa dall’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente che mira ad aiutare i clienti domestici a risolvere i propri dubbi sulle forniture di luce e gas, anche in vista della fine Maggior Tutela luce, che scatta il 1° luglio 2024.

L’iniziativa consiste in uno spot TV e radio, che sarà diffuso su canali nazionali e poi sugli spazi RAI messi a disposizione dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Prima di conoscere l’iniziativa di ARERA che ti aiuterà ad affrontare meglio questo periodo di cambiamenti per il mercato italiano dell’energia, ricordiamo che anche il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas (link qui sotto) è un tuo valido “alleato” della convenienza.

SCOPRI LE OFFERTE LUCE E GAS »

Questo tool digitale e gratuito ti consente di confrontare le proposte per la tua fornitura domestica messe a punto dai gestori energetici partner a giugno 2024 e ti aiuta a trovare quella maggiormente cucita sul tuo fabbisogno energetico. Se non hai il polso dei tuoi consumi annuali, puoi recuperarli in una bolletta recente (nella sezione dedicata ai consumi), oppure puoi stimarli in pochi click impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili cliccando sul widget qui sotto:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

SOStariffe.it non ti aiuta solo a orientarti nel vasto assortimento di offerte luce e gas del Mercato Libero, ma ti assicura anche l’assistenza gratuita dei suoi esperti (anche per un’analisi senza costi della tua bolletta e dei tuoi consumi), contattando il numero verde 02 5005 111.

Al via la campagna “Chiedi all’ARERA” dal 10 giugno 2024

DEBUTTA LO SPOT TV E RADIO DI ARERA 1 Da lunedì 10 giugno 2024 andrà in onda sui canali più visti della TV generalista lo spot della campagna istituzionale “Chiedi all’ARERA“ 2 L’obiettivo è far conoscere gli strumenti gratuiti messi a disposizione di ARERA per capire meglio il mercato dell’energia 3 La campagna scatta a una manciata di settimane dalla fine Maggior Tutela luce, fissata al 1° luglio 2024

È in onda da lunedì 10 giugno 2024 la nuova campagna di comunicazione istituzionale ARERA, che prende il via a una manciata di settimane dalla fine Maggior Tutela luce, che scatterà il 1° luglio 2024. Si tratta di una data storica in quanto, dopo anni di rinvii, termina il regime dei prezzi dell’energia elettrica fissati dallo Stato per i 4,5 milioni di clienti domestici “non vulnerabili”.

La campagna, precisano da ARERA, “ha l’obiettivo di far conoscere ai cittadini le informazioni e gli strumenti gratuiti messi a disposizione dall’Autorità per capire meglio i mercati dell’energia e le novità, ad esempio per analizzare le proprie abitudini di consumo, confrontare le offerte nel mercato libero, conoscere i propri diritti o imparare a leggere la bolletta”.

La campagna, rivolta in particolar modo ai clienti meno abituati a usare le nuove tecnologie, si tradurrà in uno spot TV e radio di 30 secondi realizzato da Connexia, il brand di marketing e comunicazione della MarTech Company Retex. Una comunicazione istituzionale che sarà amplificata anche sui social con video tutorial che spiegheranno agli utenti in modo semplice e veloce alcuni dei principali temi legati alle forniture dell’energia.

Lo spot propone al consumatore di affidarsi all’interlocutore istituzionale ARERA, tramite le pagine web per il consumatore sul sito Internet www.arera.it e il suo Sportello per il consumatore, anche al numero verde 800.166.654. A disposizione c’è anche il servizio Conciliazione per risolvere i problemi con il proprio fornitore dopo aver fatto reclamo.

Infine, come spiega ARERA in una nota, “la scelta di proporre uno spot sui canali più visti della televisione generalista, indicando tra gli strumenti la telefonata al numero verde dell’Autorità, mira a coinvolgere i clienti più vulnerabili e le fasce di popolazione meno digitalizzate“.

Paolo Marelli Specializzato in Energia, Conti e Carte cronista per Il Giorno, Il Giornale e il Corriere della Sera, a copywriter e brand journalist a Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivere news specializzate per alcuni siti come CorCom e SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo NetworkDigital360, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Per SOStariffe.it scrive testi in ambito conti, carte di credito, internet e telefonia, tv e luce e gas, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022. Dapere il, aa Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivereper alcuni siti comee SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Perscrive testi in ambito, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022.

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?