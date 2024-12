Scopri come passare senza costi aggiuntivi alle offerte Iliad già clienti e avere più Giga allo stesso prezzo . Ci sono novità molto interessanti anche per gli utenti business

Nei giorni scorsi Iliad ha lanciato una serie di nuove offerte di telefonia mobile che avranno sicuramente attirato l’attenzione anche di chi è già cliente dell’operatore low cost dato che includono molti più Giga di quelle che le hanno precedute allo stesso prezzo. Per loro fortuna è possibile passare a queste promozioni senza costi aggiuntivi e senza particolari condizioni.

Potete confrontare gratis le offerte Iliad già clienti con quelle di altri operatori con il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per creare il proprio personale profilo di consumi medi e avere così tutte le informazioni che vi servono per selezionare le offerte più convenienti in base alle vostre reali esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzeranno verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Offerte Iliad già clienti: più Giga allo stesso prezzo a giugno 2024

Cambio offerta I dettagli Clienti consumer I già clienti possono passare dall’Area Personale alle ultime offerte Flash e Dati 350 senza costi aggiuntivi per avere più Giga allo stesso prezzo. La nuova tariffa si attiverà al primo rinnovo successivo al cambio di piano Clienti business I già clienti con attiva Business Giga 220 passeranno in automatico e senza costi aggiuntivi a Business Giga 300 (+80 GB in 5G e +4 GB in roaming in Ue). Il prezzo è sempre di 11,99 €/mese

Scorrendo nella sezione FAQ sul sito di Iliad alla domanda “Quali sono i tempi e i costi per cambiare la mia offerta?” l’operatore risponde “Con due semplici click, puoi cambiare gratuitamente dalla tua Area Personale la tua offerta“. Come confermato da MondoMobileWeb non ci sono costi per l’attivazione per chi cambia offerta. Le uniche condizioni per il passaggio sono le seguenti:

da tutte le offerte di Iliad con prezzo pari o inferiore a 9,99 euro al mese e meno di 250 GB verso Flash 250 da 11,99 euro al mese

con e verso da da tutte le offerte di Iliad con prezzo pari o inferiore a 9,99 euro al mese e meno di 200 GB verso Flash 200 da 9,99 euro al mese

con e verso da da tutte le offerte di Iliad con prezzo pari o inferiore a 7,99 euro al mese e meno di 150 GB verso Flash 150 da 7,99 euro al mese

con e verso da da tutte le offerte di Iliad verso Dati 350 da 14,99 euro al mese

La nuova offerta sarà disponibile al primo rinnovo successivo al cambio di piano.

Le novità non finiscono qui. Iliad ha infatti rinnovato anche le sue offerte business dedicate ad aziende e partite IVA. I già clienti con attiva Business Giga 220 a partire dal primo rinnovo successivo al 29/6/24 passeranno automaticamente alla nuova Business Giga 300 senza costi aggiuntivi. L’offerta include minuti e SMS illimitati e 300 GB in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia (invece di 220 GB). Avete inclusi anche 20 GB per navigare in roaming in Ue (invece di 16 GB) e 5 GB per i Paesi extra Ue in oltre 30 Paesi compresi gli USA. Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio in altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app contemporaneamente. Il canone è di 11,99 euro al mese per sempre. I già clienti avranno quindi più Giga inclusi allo stesso prezzo.

Resta invece invariata l’offerta solo dati chiamata Business Dati 180 con inclusi 180 GB in 5G più 15 GB per il roaming in Ue e 5 GB per i Paesi extra Ue in oltre 30 Paesi compresi gli USA. Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. L’offerta è disponibile solo in abbinamento a Business Giga 300. Per entrambe le tariffe di IliadBusiness è previsto un contributo per l’attivazione di 9,99 euro.

“Modifica contrattuale positiva! – si legge nell’SMS inviato agli utenti con attiva Business Giga 220 – Per il suo anniversario, Iliad ha deciso di aumentare i GB a tua disposizione. Al primo rinnovo successivo al 29/06 il nome della tua offerta Business Giga 220 diventa Business Giga 300, avrai quindi: 300 GB, chiamate e SMS illimitati in Italia; 20GB, chiamate e SMS illimitati nei Paesi EU; 5GB e 60 minuti di chiamate in oltre 30 Paesi Extra EU (USA incluso) e 300 minuti di chiamate dall’Italia verso più di 50 Paesi. Non ti preoccupare: il prezzo dell’offerta non cambia e non sono richieste azioni da parte tua. Trovi le condizioni contrattuali aggiornate in ottemperanza alle ultime delibere AGCOM qui“.

Nell’SMS viene quindi comunicata la modifica dei documenti contrattuali prevista dalla delibera AGCOM 307/23/CONS che diventerà effettiva dall’1/7/24. All’interno della Carta dei Servizi troverete i dettagli sulla richiesta di portabilità del numero entro un periodo di 30 giorni dalla cessazione del rapporto con il precedente operatore mentre nella Sintesi Contrattuale è presente la conferma che attraverso l’Area Personale, accessibile da mobile e web, si può monitorare credito residuo, consumi, servizi attivi e condizioni dell’offerta.

Le offerte Iliad già clienti di giugno 2024

Offerte mobile Costo mensile Minuti, SMS e Gigabyte Flash 150 7,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+ Flash 200 9,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G Flash 250 11,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G Dati 350 14,99 €/mese per sempre minuti e SMS a consumo + 350 GB in 4G/4G+

Si diceva che Iliad in questi giorni ha lanciato nuove offerte disponibili anche per i già clienti. Come sempre si tratta di promozioni senza vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti potete quindi richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali in qualsiasi momento. Dato che l’operatore non applica rimodulazioni il prezzo è fisso per sempre.

Flash 150

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G/4G+

9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese fisso per sempre. L’offerta è disponibile, salvo proroghe, fino al 27/6/24.

Flash 200

minuti e SMS illimitati (VoLTE)

200 GB anche in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. L’offerta è disponibile, salvo proroghe, fino al 27/6/24.

Flash 250

minuti e SMS illimitati (VoLTE)

250 GB anche in 5G

13 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 11,99 euro al mese fisso per sempre. L’offerta è disponibile, salvo proroghe, fino al 31/7/24.

Dati 350

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

350 GB in 4G/4G+

16 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 14,99 euro al mese fisso per sempre.

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mente SIM e spedizione sono gratuite. Riceverete la scheda telefonica direttamente a casa con Poste Italiane entro pochi giorni lavorativi. Altrimenti, potete richiedere anche online un’eSIM al costo di 9,99 euro. Per scaricarla si deve inquadrare l’apposito QR Code presente nell’email di riepilogo dell’ordine con la fotocamera dello smartphone. Il codice comunque è sempre disponibile nell’Area Personale. Per attivarla, invece, dovrete inserire il codice segreto e poi seguire le indicazioni sullo schermo.

Per attivare poi l’offerta sarà necessario effettuare la video identificazione. La procedura è necessaria per permettere all’operatore di confermare l’identità dell’intestatario della SIM/eSIM e consiste nel realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento. In tutto saranno necessari meno di tre minuti.

Se avete esaurito il traffico dati incluso nella promozione, una volta superati i 200 MB, potrete continuare a navigare su Internet al costo di 90 cent ogni 100 MB, previo consenso. Sono poi disponibili diverse opzioni estero tra cui scegliere:

5 GB in roaming in Ue per un mese a 3,99 euro

per un mese a 5 GB in roaming in Svizzera per un mese a 4,99 euro

per un mese a 5 GB in roaming in USA e Canada per un mese a 4,99 euro

Come aggiungere uno smartphone a rate

A qualsiasi offerta mobile si può anche aggiungere uno smartphone a rate senza anticipo con finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) e spedizione gratuita. Ad esempio si può acquistare iPhone 15 a partire da 35,16 euro al mese per 20 rate con finanziamento Younited e la promessa di restituite il telefono alla fine del pagamento. In alternativa si può dare in permuta un vecchio cellulare per avere fino a 825 euro di sconto sul finanziamento per iPhone 15 Pro. Il prezzo di Samsung Galaxy S24 è invece a partire 37,25 euro al mese per 24 rate con finanziamento Findomestic. Fino all’11/6/24 il prezzo del modello con più memoria è lo stesso di quello base.

Come avere uno sconto sulla fibra ottica

IliadBox Caratteristiche Connessione fino a 5 Gbps in FTTH EPON Chiamate illimitate Costo mensile 24,99 €/mese per sempre

19,99 €/mese con attiva una SIM mobile da 9,99 €/mese e pagamento automatico Attivazione inclusa

Chi attiva una delle tariffe di Iliad a partire da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito può poi usufruire di uno sconto di 5 euro al mese sulla offerta fibra dell’operatore low cost. In base alla copertura, che potete verificare gratis su SOStariffe.it, potete accedere a diverse tipologie di connessione.

IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

Il prezzo è di 24,99 euro al mese per sempre o 19,99 euro al mese per sempre per i già clienti mobile. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Si possono aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) per potenziare il segnale e raggiungere ogni angolo della casa e la protezione di McAfee Multi Access per tutti i dispositivi connessi (2,99 euro al mese). L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/7/24.

