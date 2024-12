iPhone come POS grazie al nuovo servizio lanciato da Apple per i pagamenti digitali . Per saperne di più su come funziona e per trovare un’offerta conto corrente vantaggiosa a giugno 2024 consulta il comparatore di SOStariffe.it .

L'iPhone diventa un POS: come funziona il servizio Tap to Pay

iPhone come POS da giugno 2024. Infatti Apple ha annunciato che le attività commerciali in Italia possono ora accettare pagamenti contactless di persona con Tap to Pay su iPhone. In sostanza, chi ha un’attività commerciale ora può accettare transazioni tramite Apple Pay e altri strumenti di pagamento contactless semplicemente usando un iPhone e un’app iOS abilitata da un partner.

Questo perché la nuova funzionalità messa a punto dall’azienda high tech di Cupertino permetterà a milioni di esercenti, dalle piccole attività commerciali ai grandi retailer, di accettare pagamenti tramite carte di credito, debito e prepagate contactless, Apple Pay e altri wallet digitali semplicemente con un iPhone, senza bisogno di altri dispositivi hardware o terminali di pagamento.

iPhone come POS: cos’è e come funziona il nuovo servizio Tap to Pay a giugno 2024

IPHONE COME POS IN PILLOLE 1 Anche in Italia Apple ha introdotto la funzione Tap to Pay 2 Gli esercenti possono ora ricevere pagamenti attraverso Apple Pay e altre modalità contactless utilizzando unicamente un iPhone e un’app iOS abilitata da un partner 3 Le principali piattaforme di pagamento– Adyen, myPOS, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp e Viva –sono pronte a offrire questa funzionalità ai loro clienti commerciali italiani

Anche in Italia chi ha un’attività commerciale ora può usare iPhone come POS, accettando pagamenti tramite Apple Pay e altri strumenti di pagamento contactless semplicemente usando un iPhone e un’app iOS abilitata da un partner.

Tap to Pay su iPhone è disponibile per chi fornisce piattaforme e sviluppa app di pagamento in Italia, che potranno integrarlo nelle proprie soluzioni iOS mettendolo a disposizione degli esercenti loro clienti.

Adyen, myPOS, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp e Viva sono le prime piattaforme di pagamento a offrire da oggi Tap to Pay su iPhone agli esercenti italiani loro clienti, e sarà presto disponibile anche con Fabrick, Numia e Sella. A partire da oggi, Tap to Pay su iPhone è disponibile anche in tutti gli Apple Store italiani.

Grazie a Tap to Pay su iPhone, gli esercenti possono finalmente accettare i pagamenti contactless usando iPhone e un’app iOS che lo supporta. Al momento del pagamento, basterà che l’esercente chieda al cliente o alla cliente di avvicinare la carta di credito, debito o prepagata, l’iPhone, l’Apple Watch o un altro wallet digitale all’iPhone dell’esercente e la transazione verrà completata in tutta sicurezza attraverso la tecnologia NFC.

La privacy è assicurata. Con Tap to Pay su iPhone infatti:

i dati di pagamento dei clienti sono protetti dalla stessa tecnologia usata per garantire la sicurezza e la privacy di Apple Pay;

dalla stessa tecnologia usata per garantire la sicurezza e la privacy di Apple Pay; tutte le transazioni effettuate tramite Tap to Pay su iPhone sono criptate e processate usando il Secure Element, e, come con Apple Pay, Apple non sa cosa viene acquistato né chi lo sta acquistando;

effettuate tramite Tap to Pay su iPhone e processate usando il Secure Element, e, come con Apple Pay, Apple non sa cosa viene acquistato né chi lo sta acquistando; quando è elaborato un pagamento, Apple non memorizza i numeri della carta o le informazioni sulla transazione sul dispositivo o sui server Apple.

“Tap to Pay su iPhone – dice Jennifer Bailey, vice president di Apple Pay e Apple Wallet di Apple – ha rivoluzionato l’esperienza di checkout in tantissime tipologie di attività commerciali in Europa e in altri Paesi”. E aggiunge che ora è stata avviata la collaborazione “con le piattaforme di pagamento per supportare gli esercenti in Italia offrendo loro un modo semplice, sicuro e privato per accettare pagamenti contactless tramite iPhone e un’app iOS abilitata da un partner, senza necessità di ulteriori dispositivi”.

