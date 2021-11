Quali sono le offerte Sky Internet Casa di Novembre 2021

Le offerte Sky WiFi sono un importante punto di riferimento del mercato delle offerte Internet casa. Scegliendo una delle proposte Sky WiFi, infatti, sarà possibile accedere ad una connessione in fibra ottica FTTH fino a 1 Giga, per poter contare su di una rete Internet domestica di ottima qualità, ad un prezzo particolarmente conveniente. Da notare, inoltre, che Sky WiFi è disponibile anche in abbinamento alle offerte Sky TV, con la possibilità per gli utenti di attivare un pacchetto completo con costi contenuti. Ecco quali sono le migliori offerte Sky Internet casa di novembre 202 1.

Tra le tante offerte Internet casa disponibili a novembre 2021 troviamo anche le proposte di Sky che mette a disposizione dei nuovi clienti la gamma Sky WiFi per sfruttare una connessione in fibra ottica per la propria casa. Scegliendo le offerte Sky è possibile sottoscrivere un abbonamento per navigare tramite fibra FTTH a partire da appena 24,90 euro al mese. Per moltiplicare i vantaggi, sia in termini di contenuti che di spesa mensile, è possibile puntare sulle offerte Sky WiFi + Sky TV. Queste soluzioni garantiscono, infatti, la possibilità di attivare due abbonamenti con un prezzo complessivo ridotto (si parte da 39,80 euro al mese).

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Internet casa proposte da Sky a novembre 2021.

Sky WiFi: Internet illimitati tramite fibra ottica a 24,90 euro al mese

L’offerta Sky per la connessione Internet di rete fissa è Sky WiFi. Si tratta di un abbonamento che consente di accedere ad una connessione illimitata ad alta velocità con un costo davvero contenuto. Le proposte di Sky sono disponibili sia per nuovi clienti che per già clienti Sky TV. Partiamo dall’offerta per i nuovi clienti. In questo caso, Sky WiFi è disponibile con:

linea telefonica con chiamate a consumo (0,19 euro di scatto alla risposta per le chiamate verso i fissi e 0,19 euro di scatto alla risposta più 0,19 euro al minuto per le chiamate verso i mobili)

con chiamate a consumo (0,19 euro di scatto alla risposta per le chiamate verso i fissi e 0,19 euro di scatto alla risposta più 0,19 euro al minuto per le chiamate verso i mobili) connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download

tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download router Sky Wifi Hub incluso nell’abbonamento senza alcun costo aggiuntivo

L’offerta proposta da Sky può essere attivata direttamente online. Il costo dell’abbonamento è di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi di sottoscrizione. Una volta terminato il periodo promozionale, il canone mensile dell’offerta sarà di 29,90 euro. Da notare che, in fase di sottoscrizione, è previsto il pagamento del contributo di attivazione di 29 euro. Da notare che l’abbonamento non ha vincoli di permanenza (in caso di passaggio ad altro operatore è richiesto solo il contributo di disattivazione, previsto dalla normativa vigente, pari ad 11,09 euro).

Per richiedere l’offerta è possibile seguire la procedura online qui di seguito:

Verifica la copertura ed attiva Sky WiFi »

Sky WiFi è disponibile anche per i già clienti Sky TV. In questo caso, ci sono ulteriori opzioni da considerare. Le offerte a disposizione sono:

Sky WiFi: linea telefonica fissa con chiamate a consumo e connessione illimitata in fibra ottica fino a 1.000 Mega a 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese

linea telefonica fissa con chiamate a consumo e connessione illimitata in fibra ottica fino a 1.000 Mega a 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese Sky WiFi Plus: linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali e connessione illimitata in fibra ottica fino a 1.000 Mega a 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 34,90 euro al mese

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali e connessione illimitata in fibra ottica fino a 1.000 Mega a 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 34,90 euro al mese Sky WiFi Ultra: linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali, connessione illimitata in fibra ottica fino a 1.000 Mega, WiFi Pod per estendere la copertura della rete Wi-Fi di casa a 27,90 euro al mese per 18 mesi, poi 37,90 euro al mese

I clienti Sky TV hanno la possibilità di richiedere Sky WiFi dal link qui di sotto. La richiesta di attivazione di uno dei piani tariffari a disposizione dei clienti dell’operatore può avvenire direttamente online, tramite l’Area Fai Da Te del portale Sky, oppure contattando il servizio clienti dell’operatore. Maggiori dettagli sono disponibili di seguito:

Richiedi una delle offerte Sky WiFi per già clienti Sky TV »

Sky WiFi e Sky TV insieme: ecco le offerte

C’è un’altra opzione da considerare per attivare una delle offerte Internet casa di Sky. A disposizione dei nuovi clienti, infatti, ci sono le soluzioni combinate Sky WiFi + Sky TV. Il pacchetto proposto da Sky prevede due abbonamenti separati ma con la possibilità di beneficiare di un costo complessivo ridotto. Per gli utenti, quindi, scegliere Sky sia per la connessione Internet di casa che per l’abbonamento Pay TV può davvero essere la mossa giusta per massimizzare il risparmio.

La prima soluzione su cui puntare è Sky WiFi + Sky TV. L’offerta in questione include:

abbonamento Sky WiFi con linea telefonica fissa e chiamate a consumo e con una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download; è incluso anche il modem Sky WiFi Hub

con linea telefonica fissa e chiamate a consumo e con una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download; è incluso anche il modem Sky WiFi Hub abbonamento Sky Q via Internet (senza parabola quindi) con incluso il pacchetto Sky TV per accedere a tutti i programmi di intrattenimento, le serie TV, i documentari e l’informazione di Sky oltre che ad un ricco catalogo di contenuti on demand; nell’offerta è inclusa anche opzione Sky HD e la possibilità di utilizzare l’app Sky Go Plus per accedere ai contenuti Sky anche fuori casa

Il costo complessivo dell’offerta è 39,80 euro al mese per 18 mesi. Per l’attivazione dell’offerta fibra ottica è previsto un contributo iniziale di 29 euro. Per l’abbonamento TV, invece, è richiesto un costo iniziale di 9 euro per l’attivazione di Sky Q via Internet. Al termine del periodo promozionale (dal 19° mese), l’abbonamento Internet si rinnoverà al costo di 29,90 euro al mese mentre l’abbonamento TV si rinnoverà alle condizioni del profilo Sky Open e, quindi, al prezzo di listino previsto al momento. I due abbonamenti sono indipendenti tra loro ed è possibile disattivarne uno dei a fine promozione.

Da segnalare che c’è un’altra offerta da considerare. Si tratta di Sky WiFi + Intrattenimento Plus. L’offerta in questione include:

abbonamento Sky WiFi con linea telefonica fissa e chiamate a consumo e con una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download; è incluso anche il modem Sky WiFi Hub

con linea telefonica fissa e chiamate a consumo e con una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download; è incluso anche il modem Sky WiFi Hub abbonamento Sky Q via Internet (senza parabola quindi) con incluso il pacchetto Sky TV ed un abbonamento a Netflix (profilo Standard, contenuti in Full HD e accesso da due dispositivi); nell’offerta è inclusa anche opzione Sky HD e la possibilità di utilizzare l’app Sky Go Plus per accedere ai contenuti Sky anche fuori casa

Il costo dell’offerta è di 44,90 euro al mese per i primi 18 mesi. Anche in questo caso è prevista una spesa iniziale di 29 euro per la connessione Internet e 9 euro per Sky Q via Internet.

Attiva l’offerta Sky WiFi + Sky TV »

Alle varie offerte Sky TV è possibile abbinare anche gli altri pacchetti Sky come Calcio, Sport e Cinema. In questo modo, si potrà creare un abbonamento completo ed in linea con quelle che sono le proprie esigenze ed i propri gusti. Per ulteriori dettagli è possibile seguire i link riportati in precedenza ed entrare in contatto diretto con Sky.

Le offerte Sky WiFi a confronto con le altre offerte fibra ottica

La gamma Sky WiFi è sicuramente tra le più convenienti presenti sul mercato di telefonia fissa a novembre 2021. Per un quadro generale e per poter scegliere la tariffa più in linea con le proprie esigenze è però possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili Android ed iOS. Le opzioni tra cui scegliere l’offerta più conveniente non mancano di certo.

La tabella qui di seguito riassume le migliori offerte fibra che possono essere attivare consultando il comparatore di SOStariffe.it. Ecco i dettagli:

Offerta Contenuti inclusi Costi Note Super Fibra di WINDTRE linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra FTTH 25,99 euro al mese oppure 22,99 euro al mese per già clienti WINDTRE su mobile un anno di Amazon Prime gratis; SIM con minuti e Giga illimitati a 9,99 euro in opzione Next Fiber di Sorgenia linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra FTTH 24,50 euro al mese offerta valida attivando anche le forniture di luce e gas con Sorgenia Internet Unlimited di Vodafone linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata 24,90 euro al mese possibilità di aggiungere la Vodafone TV con NOW Entertainment, NOW Sport ed un anno di Amazon Prime a partire da 12 euro al mese Illumia WiFi linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra FTTH 24,90 euro al mese offerta valida attivando anche le forniture di luce e gas con Illumia Ultrainternet di Tiscali linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra FTTH 25,95 euro al mese – Fastweb Casa linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra FTTH 27,95 euro al mese SIM Fastweb con minuti illimitati e 50 GB in 4G e 5G a 2 euro a 1,95 euro in più al mese TIM PREMIUM Fibra linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata tramite fibra FTTH 29,90 euro al mese Giga illimitati gratis per clienti TIM mobile