Quali sono le offerte Sky Internet casa di maggio 2022?

La promozione Internet casa di Sky si chiama Sky Wifi: si tratta di un’offerta con la quale è possibile navigare alla velocità della fibra ottica di tipo FTTH (nelle zone raggiunte da tale tecnologia di rete) e che può essere personalizzata in tanti modi diversi.

Vediamo intanto una prima differenza tra la semplice promozione Sky Wifi e l’offerta Sky Wifi + Prova Sky Q.

Sky Wifi: come funziona Sky Wifi + Prova Sky Q 24,90 euro al mese (invece di 29,90 euro al mese) per 18 mesi 24,90 euro al mese (invece di 29,90 euro al mese) per 18 mesi Comprende: fibra 100% ultraveloce, di tipi FTTH

Sky Wifi Hub incluso

Attivazione Sky Wifi a 29 euro invece di 49 euro Comprende: fibra 100% ultraveloce, di tipi FTTH

Sky Wifi Hub incluso

costo di attivazione Sky Wifi a 20 euro invece di 49 euro

Prova Sky Q: comprende tutti i pacchetti TV di Sky + Netflix per un periodo di 30 giorni al costo di 9 euro, senza rinnovo automatico

Dopo aver valutato con attenzione le caratteristiche delle offerte Internet Casa Sky, si consiglia di fare due cose:

effettuare una verifica della propria copertura di rete , per sapere fin da subito se si potrà navigare alla velocità della fibra ottica di tipo FTTH, quindi fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload; recensioni online degli utenti che hanno già scelto Sky come operatore Internet casa in modo tale da poter avere un opinioni quanto più “oggettiva” possibile sul prodotto commercializzato da Sky. leggere leche hanno già scelto Sky come operatore Internet casa in modo tale da poter avere un opinioni quanto più “oggettiva” possibile sul prodotto commercializzato da Sky.

Come funziona Sky Wifi

Sky Wifi è l’offerta Internet casa di Sky, disponibile al prezzo scontato per 18 mesi di 24,90 euro al mese (il prezzo di listino prevede un costo di 29,90 euro al mese). Il contributo di attivazione è in offerta e costa 29 euro una tantum, invece di 49 euro.

Quali sono i motivi per i quali affidarsi a Sky come operatore Internet casa? Intanto:

la fibra 100% ultraveloce, con la quale si avrà a propria disposizione una rete Wifi stabile, potente e sicura;

lo Sky Wifi Hub incluso, ovvero un modem intelligente in grado di individuare sempre un segnale migliore;

l’assenza di vincoli, che permette di vivere un’esperienza che non prevede una durata minima né costi nascosti;

la possibilità di provare per 30 giorni la TV di Sky e Netflix con Prova Sky Q.

Sarà inoltre possibile scegliere il servizio Voce Unlimited, con il quale poter chiamare da numero fisso: sarà gratuito per il primo mese, e poi avrà un costo di 5 euro al mese. Le chiamate dall’estero, invece, si potranno attivare fin da subito al costo di 5 euro al mese.

Le chiamate dall’Italia avranno un costo pari a:

19 centesimi di scatto alla risposta verso i numeri di rete fissa nazionali;

19 centesimi al minuto + 19 centesimi di scatto alla risposta verso i numeri nazionali di rete mobile.

Ricordiamo inoltre che, in base a quanto previsto dalla normativa nazionale, non si sarà obbligati a utilizzare il modem Sky: si potrà anche scegliere di usare un altro modem/router (quello che si aveva già a casa, per esempio) ma quest’ultimo dovrà rispettare i requisiti tecnici minimi indicati sul sito di Sky.

In particolare, si tratta di:

Protocollo IPoE IPv4/IPv6;

NAT: MAP-T Mapping of Address and Port, Translation mode (RFC7599).

Come funziona Prova Sky Q

Si avranno a propria disposizione 30 giorni di tempo (senza vincoli di rinnovo) per poter scoprire:

i contenuti di Sky;

la proposta di Netflix.

Al termine dei 30 giorni si potrà scegliere se abbonarsi al costo di 14,90 euro al mese, oppure di restituire Sky Q. Per maggiori dettagli su questa possibilità in esclusiva Sky, clicca subito sul link in basso.

Sky Wifi + Sky TV

Uno dei principali vantaggi offerti da Sky consiste nella possibilità di poter combinare l’offerta Internet casa ai pacchetti legati all’intrattenimento, primo fra tutti il piano base chiamato Sky TV.

Scegliendo la promozione Sky Wifi + Sky TV, si avranno a propria disposizione:

la fibra 100% ultraveloce;

l’attivazione inclusa a costo zero e Sky Q via Internet a 9 euro invece di 148 euro;

show, serie Sky Original e internazionali e i documentari;

1 anno di Corriere della Serata Digita +.

Questa offerta è disponibile al costo scontato di 39,80 euro al mese, per 18 mesi, invece di 54,90 euro.

Un altro esempio di pacchetto Sky da prendere in considerazione potrebbe essere Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport, ideale per tutti gli appassionati di calcio. La promozione ha un costo di 55,80 euro al mese, scontato per 18 mesi, invece di 74,90 euro al mese e comprende:

la fibra 100% ultraveloce;

l’attivazione inclusa a costo zero e Sky Q via Internet a 9 euro invece di 148 euro;

show, serie Sky Original e internazionali e i documentari;

Sky Sport, con le coppe europee, motori, tennis e basket.

1 anno di Corriere della Serata Digita +.

Un altro pacchetto che si potrebbe aggiungere alla promozione Internet casa Sky Wifi è Sky TV + Netflix + Sky Cinema, con il quale si potranno vedere:

200 prime visioni all’anno, con Sky Cinema;

Intrattenimento Plus, che comprende tutti di contenuti di Sky TV e il piano standard di Netflix.

In questo caso il costo mensile sarà pari a 19,90 euro, con un’offerta scontata per 18 mesi, invece dei 44 euro previsti da listino. Si riceverà, anche, un anno intero di abbonamento a Corriere della Serata Digita +.

Come personalizzare un abbonamento Sky

La pagina disponibile sul sito Sky dedicata alla configurazione della propria offerta permette di selezionare i pacchetti da aggiungere al proprio abbonamento Sky Wifi. Il piano base è Sky TV e ha un costo di partenza di 14,90 euro al mese (invece di 25 euro).

Tale costo:

è scontato per un totale di 18 mesi;

comprende gli show e i reality di Sky;

le serie Sky Original;

le serie TV.

Si potranno aggiungere:

Intrattenimento Plus + Netflix, al costo di 19,90 euro al mese invece di 30 euro; Sky Cinema, al costo di 10 euro al mese invece di 14 euro; Sky Calcio, al costo di 5 euro al mese; Sky Sport, al costo di 16 euro al mese invece di 20 euro; Sky Kids, al costo di 5 euro al mese.

Si potrà optare per la tecnologia Sky Q via Internet, con costo di attivazione una tantum pari a 9 euro, Sky Q via satellite o Sly Q via satellite con Sky Q Platinum, con costo di attivazione una tantum di 29 euro.

