Problemi a Internet oggi con Wind: le soluzioni di Maggio 2022

WindTre è tra gli operatori di rete fissa più affidabili in Italia. La copertura prevista dalle sue offerte fibra ottica si estende su tutte le principali città italiane e garantisce prestazioni fino a 1 Gigabit al secondo in download nella variante FTTH (Fiber to the Home). In alternativa sono disponibili la rete in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Home) e l’ADSL fino a 20 Mbps. Cosa fare però se si presentano problemi Internet oggi Wind? Nella maggior parte dei casi basta effettuare qualche semplice verifica a livello di configurazione della linea o del corretto collegamento dei cavi per tornare a navigare da PC in men che non si dica.

Problemi Internet oggi Wind: le soluzioni di maggio

Quando sorgono problemi Internet oggi Wind tra le prime cose da verificare e che il modem sia correttamente collegato e configurato. Se il Wi-Fi non funziona si può quindi provare a connettere il PC al modem tramite un cavo LAN Ethernet (meglio di categoria 5e o superiore) all’apposita porta LAN di colore giallo. Altrimenti si può provare a connettersi a Internet in modalità wireless utilizzando un altro dispositivo, magari uno smartphone o un tablet. In questo modo si può avere la conferma se effettivamente c’è un problema con il modem.

Per verificare se il modem ha qualche problema dovete anche controllare che il led DSL (o WAN o LINK) non sia spento o lampeggiante. Questo è il segnale che il dispositivo non riesce a collegarsi o il segnale è troppo debole. Per ripristinare il collegamento si consiglia di verificare che il modem sia connesso al PC col cavo USB o Ethernet (RJ45) e alla linea telefonica tramite il cavo telefonico (RJ11). Per evitare dubbi è anche meglio controllare che sia collegato alla presa elettrica in modo corretto. Se è tutto ok potete quindi spegnere il modem tramite l’apposito pulsante e riavviarlo dopo almeno 30 secondi. Se il problema persiste potete provare a effettuare un hard reset premendo il tasto ad hoc all’interno di un forellino sul retro del modem. Se l’unico led spento è quello del Wi-Fi, si consiglia di premere il tasto WiFi/WLAN e attendere che si accenda.

Se il led Internet è acceso ma non riuscite a navigare è possibile che abbiate inserito male username o password. In alternativa è possibile che il vostro browser abbia attivato la configurazione proxy. Per verificarlo basta accedere alle impostazioni del navigatore. Su Chrome, ad esempio, si deve cliccare sul menù con tre puntini in alto a destra, selezionare la voce Impostazioni > Avanzate > Apri le impostazioni proxy del computer e poi disabilitare gli script attivi.

L’assenza di segnale potrebbe essere anche causata dal fatto che il router non è posizionato in modo corretto e quindi il segnale risulta poco diffuso o addirittura assente. WindTre consiglia quindi di mettere il modem:

In verticale su un ripiano a circa un metro da terra, non coperto o nascosto da mobili, TV, oggetti di metallo, acquari, etc.

Lontano da fonti di calore o freddo eccessivo

Se il modem e il dispositivo connesso alla rete sono dual band si consiglia di utilizzare la rete 5 GHz se il segnale è sufficientemente forte

Bisogna infatti ricordare che la velocità della connessione Wi-Fi diminuisce man mano che ci si allontana dal modem e che dipende dal numero di dispositivi connessi contemporaneamente e dalle prestazioni supportate dal dispositivo collegato. Può anche succedere che altre reti Wi-Fi nelle vicinanze possano interferire con la propria. Se il segnal risulta ancora latente in alcune parti della casa si può pensare di potenziarlo acquistando un ripetitore Wi-Fi. WindTre permette di associare questi dispositivi alle sue offerte Internet casa al prezzo di 59,90 euro in promozione con consegna gratuita. Il costo del Wi-Fi Extender (7,99 euro al mese) è invece già incluso nell’offerta Super Fibra Top Wi-Fi che permette di avere navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo sulla fibra FTTH (Fiber to the Home) e 12 mesi di Amazon Prime a 28,99 euro al mese.

Se persistono i problemi Internet oggi Wind è molto probabile che il proprio PC sia stato colpito da un virus che modifica i server DNS utilizzati dal dispositivo. Questa tecnologia consente al computer di tradurre i nomi di dominio di un sito (Domain Name System) in un linguaggio a lui comprensibile, ovvero in stringhe numeriche meglio conosciute come indirizzi IP. Ecco come impostare i parametri corretti a seconda del sistema operativo utilizzato:

Configurare DNS su Windows

Dal menu Start selezionare Impostazioni (simbolo ruota di un ingranaggio) sulla sinistra

selezionare (simbolo ruota di un ingranaggio) sulla sinistra Cliccare su Rete e Internet

Cliccare su Modifica opzioni scheda

Fare clic con il tasto destro del mouse sul disposiProblemi a Internet oggi con Wind: le soluzioni di Maggio 2022tivo di rete in uso e cliccare su Proprietà

Selezionare Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) e cliccare su Proprietà

e cliccare su Selezionare Ottieni indirizzo server DNS automaticamente e confermare con OK

Configurare DNS su Mac

Accedere alle Preferenze di sistema cliccando sull’icona ruota d’ingranaggio collocata sulla barra Dock

cliccando sull’icona ruota d’ingranaggio collocata sulla Selezionare la voce Rete nella nuova finestra che comparirà

nella nuova finestra che comparirà Nella finestra successiva selezionare il nome della connessione che si sta utilizzando nell’elenco presente sulla sinistra

Cliccare su Avanzate in basso a destra e tramite il nuovo pannello accedere alla voce DNS

in basso a destra e tramite il nuovo pannello accedere alla voce Selezionare il DNS già in uso nell’elenco Server DNS e cliccare sul pulsante (-) in basso a sinistra per rimuoverli

Il consiglio è quello di lasciare la configurazione automatica dei DNS per averli sempre aggiornati ma è comunque possibile inserire manualmente i parametri corretti:

DNS primario : 151.5.216.15

: 151.5.216.15 DNS secondario: 151.5.216.150

Problemi Internet oggi Wind: un down della rete

Può anche capitare che i problemi Internet oggi Wind non dipendano da una mancanza da parte dell’utente o da chi ha installato la linea ma dall’infrastruttura di rete dell’operatore. In rasi casi infatti può avvenire un vero e proprio crollo o down, dovuto a un problema tecnico o danno accidentale, che porta alla sospensione momentanea del servizio. In questo caso c’è poco da fare se non attendere che i tecnici di WindTre risolvano il problema. Di solito le difficoltà sono limitate solo ad alcune zone specifiche e durano al massimo qualche ora.

Per accelerare il processo potete però rivolgervi all’assistenza clienti dell’operatore per segnalare il disservizio. Per monitorare lo stato dei lavori, invece, si consiglia di tenere sott’occhio i canali social di WindTre, con particolare attenzione a Facebook e Twitter, o visitare il sito downdetector.it.

Problemi Internet oggi Wind: come chiedere assistenza

La soluzione migliore quando si presentano problemi Internet oggi Wind è sempre quella di rivolgersi all’assistenza clienti dell’azienda. Per contattare telefonicamente un operatore di WindTre dovete chiamare il numero gratuito 159. Il servizio è attivo tutti i giorni h24. Inizialmente si interagirà con WILL, l’assistente digitale di WindTre che grazie al machine learning impara dalle domande degli utenti precedenti per dare risposte sempre più precise e puntuali. In ogni momento è comunque sempre possibile richiedere di parlare con un operatore in carne ed ossa.

Nella sezione Supporto sul sito di WindTre o accedendo all’Area Clienti WindTre o dall’app WindTre potete consultare una serie di guide e FAQ con soluzioni ai principali problemi affrontati nel tempo dagli utenti di rete fissa. Se il disservizio è costante o si presenta frequentemente è forse opportuno inviare una PEC al servizioclienti159@pec.windtre.it o scrivere a Wind Tre S.p.A. – CD MILANO RECAPITO BAGGIO – Casella Postale 159, 20152 Milano (MI).