Crisi energetica: 12 consigli per gestire la temperatura domestica

Riscaldare casa durante la stagione fredda e raffreddarla durante quella calda comporta un aumento significativo per le bollette di luce e gas. Il nuovo Osservatorio congiunto di SOStariffe.it e Tariffe.Segugio. it ha individuato 12 consigli per sfruttare al meglio la temperatura in casa e risparmiare, senza rinunce.

I sistemi di riscaldamento sono fondamentali per affrontare al meglio i mesi più freddi dell’anno. Allo stesso modo, i sistemi in grado di rinfrescare l’aria di casa giocano un ruolo fondamentale per poter vivere l’estate nel massimo comfort. Riscaldare o raffreddare casa, in ogni caso, comporta un aumento della spesa energetica con un impatto netto in bolletta.

Un sistema di riscaldamento autonomo, infatti, generalmente incide in modo significativo sul consumo di gas naturale. Allo stesso modo, l’utilizzo di un condizionatore per abbassare la temperatura comporta la necessità di fare i conti con consumi di energia elettrica molto elevati. In un periodo di crisi energetica come quello in corso, quindi, è necessario valutare tutti gli strumenti utili per gestire al meglio l’uso dell’energia.

Oltre ad abbassare il costo dell’energia, grazie alle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero, è possibile, infatti, applicare alcuni piccoli accorgimenti che permetteranno di ottenere una riduzione dei consumi di luce e gas per il controllo della temperatura in casa. L’Osservatorio SOStariffe.it e Tariffe.Segugio.it ha individuato 12 consigli da mettere in pratica per sfruttare al meglio la temperatura in casa.

I consigli per un riscaldamento efficace, efficiente ed economico di SOStariffe.it e Tariffe.Segugio.it

I CONSIGLI PER RENDERE EFFICACE IL RISCALDAMENTO COSA COMPORTANO Scegliere la corretta “temperatura obiettivo” Non superare i 20° C in casa per evitare un picco di consumi Effettuare interventi di manutenzione periodica dell’impianto L’efficienza di funzionamento resterà sempre alta Eliminare qualsiasi ostacolo dai radiatori di calore L’efficienza di funzionamento resterà sempre alta Installare valvole termostatiche sui singoli termosifoni Il riscaldamento sarà ottimizzato in base alla stanza, evitando gli sprechi Contrastare la dispersione termica verso l’esterno Il calore resterà all’interno di casa e sarà possibile raggiungere una temperatura soddisfacente con consumi ridotti Acquistare una caldaia ad alta efficienza energetica I consumi di gas si ridurranno a parità di utilizzo

Per riscaldare casa nel modo corretto è opportuno adottare alcuni accorgimenti. In vista del prossimo autunno, quindi, è opportuno iniziare a prepararsi nel modo giusto in modo da evitare una vera e propria stangata in bolletta. La prima cosa da fare è la scelta giusta della temperatura obiettivo in casa. Durante l’inverno, infatti, è opportuno non superare i 20° C in casa. Per ogni grado oltre questa soglia c’è il rischio di dover fare i conti con un rincaro del 5-7% del consumo di gas legato al riscaldamento. La scelta della temperatura giusta da raggiungere in casa è un elemento fondamentale per il risparmio.

Bisogna poi adottare una serie di accorgimenti per garantire il corretto funzionamento dell’impianto di riscaldamento in modo da mantenere sempre alta l’efficienza. Per questo motivo, sarà necessario effettuare periodici interventi di manutenzione, sia sulla caldaia che sui radiatori che andranno spurati dall’aria prima della prima accensione dopo l’estate. Da notare, inoltre, che è necessario puntare su di una caldaia ad alta efficienza (un modello a bassa efficienza comporterà un incremento dei consumi fino al 30%). In questo modo, è possibile raggiungere la stessa temperatura in casa ma consumando molto meno.

Per mantenere elevata l’efficienza sarà necessario eliminare qualsiasi ostacolo dai radiatori, in modo da garantire la possibilità di far circolare al meglio il calore. Può essere una buona scelta installare dei pannelli isolanti tra il radiatore e la parete. Da segnalare, inoltre, che con l‘installazione di valvole termostatiche sui singoli termosifoni si potrà ottenere un ulteriore risparmio energetico. Questi dispositivi consentono di mantenere la temperatura costante dove necessario andando a ridurre l’intensità del riscaldamento negli ambienti poco utilizzati.

Per evitare un picco di consumi è opportuno contrastare la dispersione termica verso l’esterno, facendo attenzione agli spifferi e alle fuoriuscite di aria calda. Come sottolineato in precedenza, conviene scegliere la caldaia in base alla sua efficienza energetica, anche a costo di spendere di più in fase d’acquisto. La spesa extra, infatti, sarà facilmente ammortizzabile anche grazie alle detrazioni fiscali che consentono di passare ad un modello ad alta efficienza a prezzo più basso.

Contrastare il caldo senza consumatore troppo: i consigli di SOStariffe.it e Tariffe.Segugio.it

I CONSIGLI PER RINFRESCARE CASA IN MODO EFFICACE COSA COMPORTANO Scegliere la corretta “temperatura obiettivo” Mantenendo una differenza di temperatura di 7-8°C tra interno ed esterno si può rinfrescare casa senza picchi di consumo Alternare l’utilizzo del condizionatore con un ventilatore da soffitto Il ventilatore offre una buona sensazione di rinfresco con un consumo ridotto Sfruttare la deumidificazione Sia la temperatura che la sensazione di afa si riducono con un dispendio energetico ridotto Evitare le fuoriuscite di aria fredda verso l’esterno L’efficienza del sistema resterà sempre alta, evitando sprechi di energia Effettuare interventi di manutenzione periodica al condizionatore L’efficienza del sistema resterà sempre alta Puntare su di un condizionatore ad alta efficienza I consumi di energia elettrica si ridurranno a parità di utilizzo

Durante l’estate è necessario mettere in pratica alcuni semplici accorgimenti per ridurre i consumi di energia elettrica senza rinunciare all’utilizzo del condizionatore, necessario per contrastare il caldo torrido dei mesi estivi. Anche in questo caso, la scelta della temperatura obiettivo è un passaggio fondamentale. Non bisogna abbassare troppo la temperatura in casa rispetto alla temperatura esterna. La scelta migliore è mantenere una differenza di temperatura tra i 7-8° C tra interno ed esterno. Superando i 10°C, infatti, si registrerà una rapidissima crescita dei consumi di elettricità per garantire il corretto funzionamento del condizionatore.

È utile, inoltre, alternare l’utilizzo del condizionatore con un ventilatore da soffitto. Questi dispositivi consumano poca energia elettrica e possono garantire una buona sensazione di fresco. Alternando il condizionatore e il ventilatore è possibile contrastare il caldo andando ad ottimizzare i consumi. Da non sottovalutare la possibilità di sfruttare la deumidificazione, ricorrendo all’apposita funzione del condizionatore oppure ad un deumidificatore. La riduzione dell’umidità in casa permette di abbassare fino a 3° C la temperatura oltre che di ridurre la sensazione di afa.

Anche per il raffrescamento di casa è opportuno evitare le fuoriuscite di aria fredda verso l’esterno. Da notare, inoltre, che è fondamentale fare in modo di contrastare le fuoriuscite di aria fredda verso l’esterno. Stoppando la dispersione termica, tenendo sempre chiusi gli infissi quando il condizionatore è accesso, si eviterà un picco dei consumi. Per massimizzare l’efficacia di funzionamento del condizionatore è necessario eseguire interventi di manutenzione periodica. In questo modo, si prolunga la vita del condizionatore e ci sarà la possibilità di migliorare la qualità dell’aria, grazie a filtri più efficaci.

L’efficienza energetica è un parametro fondamentale anche per rinfrescare casa. Di conseguenza, è necessario puntare su e un condizionatore ad alta efficienza, dotato di tecnologia Inverter. Questa tipo di soluzioni garantisce una riduzione significativa dei consumi di elettricità (fino al 50%) andando a regolare, in modo dinamico, l’energia utilizzata in base alla temperatura in casa.

