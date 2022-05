Le 5 migliori serie TV da vedere a Maggio 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA E.ON ValoreMercato Luce 1.178,55 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

La primavera è accompagnata da tante nuove serie TV imperdibili. Passare una serata sul divano (o anche più di una consecutivamente) non è più un tabù come in passato con il boom dello streaming e grazie all’ampliamento della programmazione della pay TV. Ogni piattaforma ha aperto una sua casa di produzione per regalare ai propri utenti contenuti originali che non possono essere trovati su altri servizi. Ecco quindi per voi le migliori serie TV di maggio.

Le 5 migliori serie TV da vedere a maggio

E’ difficile scegliere quali siano le migliori serie TV che non potete proprio perdervi questo mese data la varietà e la quantità dei contenuti disponibili sulle diverse piattaforme. Quelle di seguito descritte però certamente non vi deluderanno:

1. Stranger Things 4 Vol. 1 (Netflix – 27 maggio)

Grande attesa per la nuova stagione della serie teen-horror dalle atmosfere Anni 90. Dopo 6 mesi dalla battaglia di Starcourt, i protagonisti si separano per la prima volta per affrontare tutte le difficoltà della quotidianità al liceo. Nel frattempo, un nuovo nemico si prepara nell’ombra e minaccia il gruppo.

2. Obi-Wan Kenobi (Disney+ – 27 maggio)

La nuova serie della saga di Star Wars è ambientata 10 anni dopo gli eventi raccontati nel terzo episodio “La vendetta dei Sith”. Il protagonista questa volta è un Obi-Wan Kenobi ormai maturo, ma sempre interpretato da Ewan McGregor, il cui compito ora è quello di vegliare sul piccolo Luke Skywalwer sul pianeta Tatooine.

3. Bang bang baby (Amazon Prime Video)

In questa nuova serie Amazon Original ambientata nel 1986 e caratterizzata da coloro scintillanti, quasi psichedelici, la protagonista è una ragazzina di 16 anni che abita in un piccolo Comune del Nord. Alice, interpretata da Arianna Bacheroni, vive con la madre (Lucia Maschino) ed è convinta di essere orfana di padre. Per caso invece scopre che l’uomo (Adriano Giannini) non solo è vivo ma anzi è in prigione per aver commesso orribili crimini. Il papà di Alice è infatti un affiliato della ‘Ndrangheta. La ricerca del padre condurrà la giovane verso il mondo della malavita. La colonna sonora ha partecipato anche la cantante Madame.

4. L’assistente di volo – The flight assistant (Sky e in streaming su NOW TV – 9 maggio)

La serie TV basata sull’omonimo romanzo di Chris Bohjalian e con protagonista Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) torna con una seconda stagione. l’assistente di volo Cassie con problemi di alcolismo dovrà destreggiarsi tra il suo lavoro, un nuovo caso di omicidio e un’intrigante collaborazione con la CIA. Nel cast della seconda stagione è presente anche Sharon Stone nei panni della madre di Cassie.

5. Blocco 181 (Sky e in streaming su NOW TV – 20 maggio)

Questa nuova serie italiana è ambientata in un complesso edilizio della multietnica periferia di Milano. I protagonisti sono la giovane latino-americana Bea (Laura Osma), divisa tra la fedeltà alla gang e la voglia di una vita migliore, e i due amici Ludo (Alessandro Piavani) e Mahdi (Andrea Dodero). Il malavitoso Snake è interpretato dal rapper Salmo, che ha anche curato la colonna sonora.

Migliori serie TV: come e dove vederle al giusto prezzo

Per vedere le migliori serie TV serve ovviamente l’abbonamento giusto. Prime Video è incluso nell’abbonamento Amazon Prime al costo di 3,99 euro al mese. Chi invece preferisce Disney+ o Netflix può scegliere tra diverse offerte con una o entrambe le piattaforme incluse. E’ il caso ad esempio di TIMVISION Gold di TIM. La promozione si può abbinare un’offerta Internet casa o di telefonia mobile o in alternativa si può acquistare una SIM che verrà utilizzata solo per l’addebito del costo del servizio. Nello specifico l’offerta al costo di 19,99 euro al mese fino al 31/5/22 (poi 29,99 euro al mese fino al 30/9/22, dall’1/10/22 il prezzo sale a 44,99 euro al mese) include:

TIMVISION: film e serie TV italiani e internazionali oltre a cartoni animati e produzioni originali. Il pacchetto comprende anche il meglio dei contenuti tramessi da Mediaset negli ultimi 7 giorni ed Eurosport Player incluso per 12 mesi

film e serie TV italiani e internazionali oltre a cartoni animati e produzioni originali. Il pacchetto comprende anche il meglio dei contenuti tramessi da negli ultimi 7 giorni ed incluso per 12 mesi DAZN – tutta la Serie A (10 partite per giornata), Serie BKT con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con La Liga, Copa Libertadores , UEFA Women’s Champions League , alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine oltre ai canali tematici di Inter e Milan . La programmazione dell’app comprende anche altri sport oltre al calcio come MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette insieme ai canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD

– tutta la (10 partite per giornata), con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con , , alcuni match di e oltre ai di e . La programmazione dell’app comprende anche altri sport oltre al calcio come e e per la boxe, e insieme ai canali e Infinity+ (incluso per 12 mesi) – le prossime tre stagioni della UEFA Champions League , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche on demand e 4K . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Premiere

– le prossime , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche e . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Netflix – piano standard per la visione di film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali in HD e su due dispositivi in contemporanea

– piano standard per la visione di film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali in HD e su due dispositivi in contemporanea Disney+ – serie e film per gli adulti e per i più piccoli tutte le produzioni di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star

– serie e film per gli adulti e per i più piccoli tutte le produzioni di e 1 GB al mese di traffico internet 4G disponibile anche nei Paesi UE

Attiva TIM Premium Fibra con TIMVISION Gold »

Il TIMVISION Box è il decoder che permette non solo di guardare TIMVISION ma anche di accedere alle app più popolari come Disney+, Netflix, Prime Video, Youtube e a quelle di Google Play grazie al sistema operativo Android TV anche se non si dispone di una smart TV e su dispositivi mobili (smartphone e tablet iOS e Android). La visione è in Full HD su massimo due terminali in contemporanea. I contenuti si possono scaricare per una visione offline anche su telefono o tablet.

Il TV box è compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre DVBT2, il cui switch è iniziato ufficialmente questa settimana, e consente anche consultare la di guida TV avanzata e navigare fra i programmi in onda e on demand. Con Chromecast integrato si può trasmettere video e musica dal telefono alla TV mentre con i comandi vocali si può accedere ai propri contenuti preferiti, meteo e le news del giorno utilizzando solo la voce. Per seguire lo stato di consegna del TIMVISION Box basta accedere all’Area Clienti MyTIM sul sito o all’app MyTIM.

Per avere solo Netflix incluso potete invece l’offerta di Sky chiamata Prova Sky Q, che al prezzo di 9,99 euro permette di avere per 30 giorni:

Sky TV con film, serie TV, programmi, documentari e news

Netflix piano standard

Sky Cinema con film per tutta la famiglia e Sky Original

Sky Sport con Champions League, Europa League, F1, MotoGP e fino a 5 partite di Premier League

Sky Kids con contenuti per i bambini

Sky Calcio con 3 partite di Serie A per turno, Serie BKT e le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1

Prova Sky Q »

IL decoder Sky Q non prevede l’installazione della parabola ed è compatibile con lo standard digitale terrestre DVB T2 HEVC. Non serve l’intervento di un tecnico, basta collegarlo a Internet via Wi-Fi o cavo Internet. Il dispositivo consente di controllare il televisore con i comandi vocali e registrare fino a 3 programmi in contemporanea. Nel pacchetto sono compresi anche una memoria da 1 TB, tutti i canali del digitale terrestre, modalità on demand e la possibilità di accedere ad app come Netflix, DAZN, Disney+, Mediaset Play, YouTube e Spotify direttamente dall’hub dedicato. La consegna è gratuita invece di 49 euro.

Con l’app Sky Go si può accedere poi anche da mobile (smartphone e tablet) ai contenuti di Sky in streaming e on demand. Le altre funzioni incluse sono:

Visione fino a 4 dispositivi

Download & Play per scaricare titoli on demand e guardarli offline senza connessione Internet

per scaricare titoli on demand e guardarli offline senza connessione Internet Restart per far ripartire il programma da dove lo si è lasciato

per far ripartire il programma da dove lo si è lasciato Pausa per fermare la visione e riprenderla in seguito quando si vuole

per fermare la visione e riprenderla in seguito quando si vuole Replay per rivivere le scene che si è perso tutte le volte che si vuole

per rivivere le scene che si è perso tutte le volte che si vuole Sincronizzazione con Sky Q tramite la rete Wi-Fi per accedere alle registrazioni, riprendere i contenuti iniziati anche da mobile, scaricarli e vederli anche senza una connessione Internet fuori casa