Sky TV e Sky Sport insieme a prezzo scontato con la nuova offerta Special Week

Fino al prossimo 1° maggio è disponibile una nuova offerta "Special Week" di Sky, questa volta dedicata al pacchetto Sky Sport. Per tutti i nuovi clienti che passano a Sky ed anche per i già clienti interessati a cambiare abbonamento e passare a condizioni più vantaggiose c'è ora la possibilità di accedere all'offerta Sky TV + Sky Sport ad un prezzo fortemente scontato per i primi 18 mesi di abbonamento. Ecco i dettagli dell'offerta:

È ancora tempo di Special Week da Sky. Per nuovi e già clienti, infatti, c’è un’offerta davvero imperdibile che consente di accedere a tutto il catalogo di contenuti di Sky TV ed a tutti gli eventi di Sky Sport a condizioni davvero molto vantaggiose, con un risparmio notevole. L’offerta in questione è disponibile fino al prossimo 1° maggio e può garantire l’accesso a condizioni vantaggiose per tutti, nuovi e già clienti.

Vediamo quali sono i vantaggi di questa nuova proposta delle offerte Sky e come fare ad attivare la promozione, direttamente online, prima della sua scadenza.

Sky TV e Sky Sport in offerta ad un ottimo prezzo per la Special Week di Sky

Ecco cosa comprende la nuova offerta Sky:

Sky TV tutte le serie TV, gli show e i documentari del catalogo Sky, comprese le produzioni Sky Original Sky Sport le partite di Champions League, Europa League e Conference League, le gare di Formula 1 e Moto GP, i tornei di tennis, la NBA e tanti altri eventi sportivi; notizie in tempo reale con Sky Sport 24 Sky Go accesso a tutti i contenuti dell’abbonamento Sky tramite l’app Sky Go, disponibile su smartphone, tablet e PC

L’offerta proposta da Sky è, quindi, davvero molto completa. Tutto l’intrattenimento proposto da Sky, con i vari canali dedicati a serie TV, show e documentari sono a disposizione dell’utente che sottoscrive l’offerta. A completare i contenuti disponibili ci sono tutti gli eventi sportivi, dal calcio internazionale agli sport di motori. Da notare anche la possibilità di accedere ai programmi Sky anche tramite Sky Go.

Il pacchetto proposto in occasione della Special Week sarà attivabile, direttamente online, fino al prossimo 1° maggio. L’offerta presenta un costo di 24,90 euro al mese anziché 45 euro per i primi 18 mesi ed è disponibile sia per i nuovi clienti che attivano un nuovo abbonamento con Sky che per i già clienti che puntano ad integrare o modificare il proprio abbonamento con condizioni particolarmente agevolate.

L’offerta è attivabile scegliendo tra Sky Q via Internet e Sky Q via Satellite. Ecco le differenze tra le due modalità di fruizione dei contenuti:

Sky Q via Internet Sky Q via Satellite non richiede installazione da parte del tecnico richiede installazione da parte del tecnico consente la visione dei contenuti in HD consente la visione dei contenuti in HD ed anche in 4K HDR richiede una connessione Internet da almeno 10 Mbps permette la registrazione dei programmi, la pausa in diretta, le app live e l’accesso ai contenuti in pay per view costo di attivazione di 9 euro costo di attivazione di 29 euro (+20 euro se serve anche la parabola)

Per attivare l’offerta Sky per la Special Week è possibile affidarsi ad una semplice procedura online, da completare in autonomia, senza la necessità di affidarsi a intermediari e call center e con la possibilità di verificare, prima della sottoscrizione, tutte le condizioni tariffarie disponibili. Per tutti i dettagli è possibile cliccare sul link qui di sotto e richiedere l’offerta entro il prossimo 1° maggio:

Da notare, inoltre, che Sky mette a disposizione anche l’offerta Prova Sky. Si tratta di una promozione dal costo di 9 euro una tantum che consente di accedere a tutta l’offerta Sky per 30 giorni. Per questo periodo di tempo, infatti, sarà possibile accedere a Sky TV, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Cinema, Sky Kids ed anche ad un abbonamento Netflix con piano Standard.

Per accedere a tutti i contenuti si riceverà il decoder Sky Q (che andrà restituito alla fine della prova nel caso in cui non si desideri attivare alcun pacchetto). Da notare che per tutto il periodo sarà possibile anche accedere a Sky Go, per la fruizione dei contenuti tramite l’app del servizio. Al termine dell’offerta, il cliente sarà libero di scegliere se attivare o meno un nuovo abbonamento Sky. Non previsti obblighi di alcun tipo.

