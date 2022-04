Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a Aprile 2022

Scopri le nuove offerte Sky per vecchi clienti o chi attiva un abbonamento per la prima volta. Con Prova Sky Q hai anche Netflix per 30 giorni a 9,99 euro

Sky nonostante la perdita della Serie A in esclusiva in favore di DAZN si conferma la prima pay TV in Italia grazie alla sua ricca proposta di intrattenimento. Le nuove offerte Sky sono pensate per garantire la più ampia scelta di programmi per tutte le età e gusti. Ai vecchi chienti poi sono riservate promozioni che permettono di ottenere agevolazioni e sconti, oltre alla possibilità di ampliare il proprio abbonamento. Tra le nuove offerte Sky, una in particolare consente di avere anche Netflix incluso per 30 giorni a meno di 10 euro al mese.

Nuove offerte Sky: le proposte di aprile

Le nuove offerte Sky permettono di avere i migliori film (anche prime visioni), serie TV, cartoni animati, sport e documentari oltre a produzioni originali in esclusiva. Non è necessario avere la parabola per disporre di un abbonamento alla pay TV. Sky infatti permette di essere raggiunti dal proprio segnale anche via Internet tramite il decoder Sky Q. Non a caso la multinazionale permette di associare alle nuove offerte Sky anche il collegamento alla fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home) per navigare alla massima velocità in oltre 3.000 Comuni.

1. Prova Sky Q

Con Prova Sky Q (via Internet) al costo di 9,99 euro potete avere per 30 giorni senza rinnovo automatico:

Sky TV con film, serie TV, programmi, documentari e news

Netflix piano standard

Sky Cinema con film per tutta la famiglia e Sky Original

Sky Sport con Champions League, Europa League, F1, MotoGP e fino a 5 partite di Premier League

Sky Kids con contenuti per i bambini

Sky Calcio con 3 partite di Serie A per turno, Serie BKT e le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1

Prova Sky Q

IL decoder Sky Q non prevede l’installazione della parabola ed è compatibile con lo standard digitale terrestre DVB T2 HEVC. Non serve l’intervento di un tecnico, basta collegarlo a Internet via Wi-Fi o cavo Internet. Il dispositivo consente di controllare il televisore con i comandi vocali e registrare fino a 3 programmi in contemporanea. Nel pacchetto sono compresi anche una memoria da 1 TB, tutti i canali del digitale terrestre, modalità on demand e la possibilità di accedere ad app come Netflix, DAZN, Disney+, Mediaset Play, YouTube e Spotify direttamente dall’hub dedicato. La consegna è gratuita invece di 49 euro. Per guardare i contenuti con Sky Q via Internet serve una connessione Internet in ADSL, FTTH o FTTC da almeno 10 Mbps in download.

Con l’app Sky Go si può accedere poi anche da mobile (smartphone e tablet) ai contenuti di Sky in streaming e on demand. Le altre funzioni incluse sono:

Visione fino a 4 dispositivi

Download & Play per scaricare titoli on demand e guardarli offline senza connessione Internet

per scaricare titoli on demand e guardarli offline senza connessione Internet Restart per far ripartire il programma da dove lo si è lasciato

per far ripartire il programma da dove lo si è lasciato Pausa per fermare la visione e riprenderla in seguito quando si vuole

per fermare la visione e riprenderla in seguito quando si vuole Replay per rivivere le scene che si è perso tutte le volte che si vuole

per rivivere le scene che si è perso tutte le volte che si vuole Sincronizzazione con Sky Q tramite la rete Wi-Fi per accedere alle registrazioni, riprendere i contenuti iniziati anche da mobile, scaricarli e vederli anche senza una connessione Internet fuori casa

E’ anche possibile trovare nuove offerte Sky sotto forma di abbonamenti pre-confezionati:

2. Sky TV + Netflix

Sky TV

Sky HD

Netflix piano standard

Sky Q senza parabola

Sky Go Plus

L’offerta ha un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi con Sky Smart. Attivazione a 9 euro con Sky Q via Internet o 29 euro per Sky Q via satellite.

Sky TV – serie TV molto popolari come Hotel Portofino e L’indice della paura oltre a Sky Originals come Il Re. Il pacchetto comprende anche documentari sul mondo animale, sport, storia e scienza (Effetto serra, In compagnia del lupo) insieme show di successo come Italia’s Got Talent, Pechino Express – La rotta dei sultani, Cucine da incubo, Masterchef Italia e le news 24 ore su 24 di Sky TG 24, Sky News, CNBC, BBC e CNN.

Il piano Netflix incluso è quello standard che offre la visione in HD su due dispositivi in contemporanea.

Attiva Intrattenimento Plus

Chi è già cliente Sky Q può aderire ad Intrattenimento Plus direttamente dal proprio telecomando. Basta selezionare la sezionare Serie TV poi Netflix e infine Intrattenimento Plus. Si possono anche utilizzare i comandi vocali per attivare l’offerta semplicemente pronunciando “Intrattenimento Plus“. A video vi compariranno i passaggi per completare l’acquisto. Alla fine si riceverà una email e un messaggio a video di conferma adesione. Per eseguire tali operazioni è necessario che il decoder Sky Q sia connesso ad Internet.

3. Sky TV + Cinema

Sky TV

Sky HD

Sky Cinema

Sky Q senza parabola

Sky Go Plus

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi con Sky Smart. Attivazione a partire da 9 euro con Sky Q via Internet o 29 euro per Sky Q via satellite.

Sky Cinema – oltre 200 prime visioni l’anno come Ghostbusters Legacy (16 maggio), Diabolik (2 maggio), Baby Boss 2 – Affari di famiglia, The Suicide Squad – Missione suicida (25 aprile), Corro da te e Venom – La furia di Carnage oltre a il meglio del cinema italiano e internazionale (Belli ciao, Zlatan, I segni del cuore, Drive my car, Il materiale emotivo, La persona peggiore del mondo e La befana vien di notte II) e 20 film Sky Original (Notre-Dame in fiamme, Eiffel, Omidicio a Los Angeles, C’era una truffa a Hollywood, I delitti del Bar Lume, Lasciarsi un giorno a Roma).

Attiva Sky Cinema

4. Sky TV + Sport

Sky TV

Sky HD

Sky Sport

Sky Q senza parabola

Sky Go Plus

L’offerta ha un costo di 30,90 euro al mese per 18 mesi con Sky Smart. Attivazione a partire da 9 euro con Sky Q via Internet o 29 euro per Sky Q via satellite.

Sky Sport – tutta la stagione di Formula 1 e MotoGP con due canali dedicata e copertura di ogni Gran Premio dal giovedì alla domenica, Uefa Champions League con 121 partite su 137 totali, Uefa Europa League e Uefa Conference League (anche su diretta gol), oltre 300 partite a stagione di NBA, tennis con ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals e Wimbledon.

Attiva Sky Sport

5. Sky TV + Calcio

Sky TV

Sky HD

Sky Calcio

Sky Q senza parabola

Sky Go Plus

L’offerta ha un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi con Sky Smart. Attivazione a partire da 9 euro con Sky Q via Internet o 29 euro per Sky Q via satellite.

Sky Calcio – 3 partite su 10 per turno di Serie A TIM (match del sabato sera alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45), tutte le 380 partite di Serie BTK a stagione con playoff e playout, Serie C 2021-2022 con fino a 8 partite per giornata, le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1 (300 partite)

Attiva Sky Calcio

Altrimenti è possibile comporre da sé il proprio abbonamento al prezzo di partenza di 14,90 al mese con Sky TV o 19,90 euro al mese con Sky TV + Netflix. E’ possibile aggiungere i seguenti pacchetti:

Sky Cinema – 10 euro al mese

– 10 euro al mese Sky Calcio – 5 euro al mese

– 5 euro al mese Sky Sport – 16 euro al mese

– 16 euro al mese Sky Kids – 5 euro al mese