Le migliori offerte per il mobile di Aprile 2022

Il mercato di telefonia mobile mette a disposizione degli utenti un gran numero di offerte con prezzi davvero contenuti e con la possibilità di accedere a minuti, SMS e Giga in grande quantità. Spendere meno di 10 euro al mese per la tariffa dello smartphone è possibile ed è anche molto facile. Le offerte disponibili, infatti, sono numerose. Di seguito, quindi, andremo ad analizzare quali sono le migliori offerte mobile di aprile 2022.

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Kena 5,99 Special 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Very 5,99 Nuovi Numeri 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

La selezione di offerte che trovate qui di seguito è stata effettuata grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, per smartphone Android ed iOS. Tutte le offerte sono attivabili direttamente online con un costo mensile inferiore ai 10 euro. Ecco, quindi, quali sono le migliori tariffe da attivare in questo momento:

Le migliori offerte di telefonia mobile di aprile 2022: la selezione di SOStariffe.it

Di seguito è possibile consultare l’elenco delle migliori offerte di telefonia mobile di aprile 2022 con tante proposte a meno di 10 euro al mese. Tutte le offerte sono attivabili direttamente online, seguendo una semplice procedura di sottoscrizione e ricevendo la SIM a casa. Per completare l’attivazione di una di queste offerte è necessario avere a disposizione:

i dati anagrafici ed un documento di identità dell’intestatario della SIM

ed un dell’intestatario della SIM in caso di portabilità del numero: il codice ICCID della SIM (ecco come recuperare il codice seriale della SIM)

Ecco, quindi, le migliori offerte:

spusu 50

Partiamo da spusu 50. L’offerta proposta da spusu, operatore virtuale che sfrutta la rete WINDTRE, è tra le soluzioni più economiche e complete del mercato di telefonia mobile. L’offerta in questione mette a disposizione:

2000 minuti

500 SMS

50 GB in 4G

A completare i vantaggi di spusu 50 c’è la Riserva Dati. Si tratta di un bundle dati aggiuntivo (pari a 100 GB) che può essere utilizzato nel caso in cui l’utente termini i Giga disponibili in un mese. Ad ogni rinnovo dell’offerta, la Riserva Dati si ricarica con i Giga non utilizzati del mese precedente. Anche i minuti e gli SMS non utilizzati contribuiscono a ricaricare la Riserva Dati (1 minuti/1 SMS = 1 MB; 1 GB = 1024 MB).

spusu 50 presenta un costo periodico di 5,98 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero di cellulare da un altro operatore. L’attivazione avviene direttamente online, tramite il sito spusu disponibile al link qui di sotto, e la spedizione della SIM è gratuita. Da notare che è possibile richiedere la eSIM, senza costi aggiuntivi. Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Attiva spusu 50 »

Kena 5,99 Special

Un’altra ottima offerta di aprile 2022 viene proposta da Kena Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete TIM. Si tratta Kena 5,99 Special. L’offerta in questione include:

minuti illimitati

500 SMS

50 GB in 4G fino a 60 Mbps

Kena 5,99 Special presenta un costo di 5,99 euro al mese con attivazione e spedizione della SIM gratis. Da notare che l’offerta è attivabile solo richiedendo la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale selezionato. Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Attiva Kena 5,99 Special »

ho. 5,99 / ho. 7,99

Tra le migliori offerte del mese c’è spazio anche per ho. 5,99 di ho. Mobile, operatore virtuale che sfrutta la rete Vodafone. L’offerta in questione include:

minuti illimitati

SMS illimitati

50 GB in 4G fino a 30 Mbps

ho. 5,99 presenta un costo periodico di 5,99 euro al mese con attivazione di 0,99 euro. L’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale selezionato. Da notare, inoltre, che con 2 euro in più al mese è possibile attivare ho. 7,99 che mette a disposizione 120 GB al costo di 7,99 euro al mese. Per attivare una delle due offerte è possibile seguire il link qui di sotto:

Attiva ho 5,99 / ho. 7,99 »

Special 50 Digital Edition di Vodafone

Un’altra ottima offerta da attivare ad aprile 2022 viene proposta da Vodafone. L’operatore mette a disposizione Special 50 Digital Edition. L’offerta in questione include:

minuti illimitati

1000 SMS

50 GB in 4G ogni mese; attivando il pagamento Smart Pay (con addebito su carta di credito o conto corrente del canone mensile) è possibile ottenere 50 GB aggiuntivi ogni mese per un totale di 100 GB

Special 50 Digital Edition presenta un costo di 7,99 euro al mese con attivazione gratuita. L’offerta è attivabile solo con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato. Anche la spedizione della SIM è gratuita.

Scopri Special 50 Digital Edition di Vodafone »

Kena 7,99 Special

Annunci Google

Kena Mobile propone anche Kena 7,99 Special. L’offerta include:

minuti illimitati

500 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps

Kena 7,99 Special presenta un costo di 7,99 euro al mese con attivazione di 4,99 euro. L’offerta è attivabile solo con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato.

Scopri Kena 7,99 Special »

Giga 80 di Iliad

Tra le offerte migliori del mese di aprile troviamo Giga 80 di Iliad. La tariffa proposta dall’operatore include:

minuti illimitati verso tutti in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati

80 GB in 4G

Giga 80 di Iliad presenta un costo di 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è disponibile per tutti, con o senza la portabilità del numero di cellulare da un altro operatore. L’attivazione avviene direttamente online con spedizione gratuita della SIM in pochi giorni lavorativi. L’offerta è attivabile dal link qui di sotto:

Scopri Giga 80 di Iliad »

TIM Wonder FIVE

Il listino di offerte TIM include l’ottima tariffa TIM Wonder FIVE. Quest’offerta mette a disposizione:

minuti illimitati

SMS illimitati

70 GB in 4G; per i già clienti TIM di rete fissa, inoltre, ci sono Giga illimitati senza costi aggiuntivi

L’offerta di TIM presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese e può essere attivata solo con portabilità del numero da operatori virtuali selezionati. Da notare che il primo mese e l’attivazione sono gratis. L’offerta è attivabile solo online, dal link qui di seguito.

Scopri TIM Wonder Five »

Giga 120 di Iliad

Tra le migliori offerte del mese di aprile, per completezza e disponibilità, troviamo Giga 120 di Iliad. La proposta dell’operatore include:

minuti illimitati verso tutti in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati

120 GB in 4G e 5G

Giga 120 presenta un costo di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta proposta da Iliad è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore. Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Scopri Giga 120 di Iliad »

TIM Wonder SIX

Da segnalare anche la possibilità di attivare TIM Wonder SIX. L’offerta proposta da TIM include:

minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB in 4G; per i già clienti TIM di rete fissa, inoltre, ci sono Giga illimitati senza costi aggiuntivi

TIM Wonder SIX presenta un costo di 9,99 euro al mese con attivazione e primo mese gratis. L’offerta, attivabile in esclusiva online, è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale selezionato. Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Scopri TIM Wonder SIX »

Tutte le migliori offerte mobile di aprile: il riepilogo

La tabella qui di seguito riassume quelle che sono le migliori offerte del momento da attivare per accedere ad una tariffa particolarmente conveniente per il proprio smartphone. Ecco le migliori proposte:

Offerta Minuti, SMS e Giga Costo Attivabile da spusu 50 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G; Riserva Dati da 100 GB, possibilità di richiedere la eSIM 5,98 euro al mese con attivazione di 9,90 euro tutti, con o senza portabilità Kena 5,99 Special minuti illimitati, 500 SMS, 50 GB in 4G fino a 60 Mbps 5,99 euro al mese con attivazione gratuita con portabilità da Iliad o da un MVNO selezionato ho,5,99 di ho. Mobile minuti ed SMS illimitati, 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro al mese con attivazione di 0,99 euro con portabilità da Iliad o da un MVNO selezionato Special 50 Digital Edition di Vodafone minuti illimitati, 1000 SMS e 50 GB in 4G (100 GB con Smart Pay) 7,99 euro al mese con attivazione gratuita con portabilità da Iliad o da un MVNO selezionato Kena 7,99 Special di Kena Mobile minuti illimitati, 500 SMS e 130 GB in 4G fino a 60 Mbps 7,99 euro al mese con attivazione di 4,99 euro con portabilità da Iliad o da un MVNO selezionato Giga 80 di Iliad minuti ed SMS illimitati e 80 GB in 4G 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro tutti, con o senza portabilità TIM Wonder Five minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G (Giga illimitati per i clienti TIM di rete fissa 7,99 euro al mese con attivazione e primo mese gratis con portabilità da un MVNO selezionato Giga 120 di Iliad minuti ed SMS illimitati e 120 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro tutti, con o senza portabilità TIM Wonder SIX minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G (Giga illimitati per i clienti TIM di rete fissa) 9,99 euro al mese con attivazione e primo mese gratis con portabilità da Iliad o da un MVNO selezionato

« notizia precedente Nuove offerte Sky: le promo per nuovi clienti e già clienti a Aprile 2022