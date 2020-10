Quali sono i migliori conti correnti online a ottobre 2020

Conti veloci e snelli, app per gestirli da remoto e con maggiore autonomia e tagli dei costi di canone e operatività, queste sono solo alcune delle ragioni per le quali gli utenti scelgono i conto correnti online. Ecco un'analisi delle migliori offerte per chi apre un conto digital ad Ottobre

Oltre alle tasse e ad un costo della vita in costante crescita, gli utenti si devono confrontare anche con un aumento dei costi di canone e di gestione dei conti correnti. In un solo anno solo la retta del conto corrente tradizionale può costare 55 euro ad un utente.

Anche i canoni dei conti correnti online hanno subito un rialzo, nonostante un incremento che ha visto passare la spesa annuale da 6 euro a circa 25 euro restano comunque la soluzione più economica per gestire i propri risparmi.

Una spesa che poi si va a sommare ad eventuali commissioni sulle operazioni sostenute, al versamento delle imposte di bollo e ad altri costi per carte di credito e altri servizi. Trovare il conto online che offre le condizioni giuste per le esigenze della famiglia può essere un’operazione lunga e difficile, soprattutto se non si ha esperienza con i contratti bancari.

Come valutare qual è il conto online più conveniente

Nel leggere i contratti si devono sempre ricercare le informazioni sui costi apertura e chiusura del conto, eventuali promozioni, le condizioni di commissioni per prelievi e bonifici. Ci sono poi da considerare eventuali requisiti di fido, i tassi di interesse sulle somme in giacenza e i vincoli per aprire conti deposito.

Un sistema che semplifica il confronto delle offerte per aprire i migliori conti correnti online è la comparazione online. Gli strumenti di questo tipo filtrano i contratti proposti, restituiscono poi uno schema delle principali condizioni ed evidenziano le spese da sostenere.

Il comparatore di SosTariffe.it inserisce nello schema riassuntivo anche le promozioni e programmi a premi, servizi di home banking, centro di assistenza e funzioni disponibili. Tra le offerte per i nuovi clienti possono esserci prodotti e device tecnologici o voucher, sconti sul canone.

Tra gli elementi che possono modificare l’offerta attivabile ci sono l’età dell’intestatario, la scelta di accreditare lo stipendio o la pensione e la creazione del profilo online. Solo per citarne alcuni.

Confronta le promozioni per aprire i migliori conti online »

I migliori conti online di Ottobre

Utilizzando lo strumento di analisi online abbiamo individuato i 5 migliori conti correnti digital di Ottobre:

My Genius

Widiba

Conto Corrente Smart

WeBank

Conto Crédit Agricole

1. My Genius

La banca UniCredit è il conto modulare a zero spese My Genius. La particolarità di questo prodotto sta nella possibilità di associare al conto base dei moduli con servizi e operatività personalizzata. I moduli possono essere attivati a seconda delle esigenze del singolo mese e senza alcun costo aggiuntivo. Oppure i clienti possono decidere di sfruttare solo il conto My Genius.

I servizi del pacchetto base sono:

bonifici e giroconti senza commissioni

opzione Multicanale gratis (canone di 3 euro al mese azzerato)

l’emissione senza costi di una carta di debito My One

I moduli da poter abbinare , il conto Silver (canone di 9 euro al mese) adatto a chi vuole effettuare bonifici online, avere una prepagata (UniCredit Card Click) e un carnet di assegni senza costi di emissione.

Il conto Gold (canone di 12 euro) aggiunge alle caratteristiche del pacchetto precedente anche una carta di credito a canone zero. La carta è a zero spese per 1 anno e si può azzerare il canone anche degli anni successivi spendendo 2 mila euro l’anno.

Il prodotto più completo è il conto Platinum (canone di 22 euro) che include i seguenti servizi:

due carte di credito (circuito Mastercard o Visa) a canone zero

canone annuo di una seconda carta di debito internazionale

prelievi ATM senza alcun costo presso le altre banche in Italia e all’estero

nessuna commissione per i bonifici sia online che in filiale

carnet di assegni senza limiti

nessuna commissione per il servizio di pagamento Telepass

La banca azzera i costi dei moduli a coloro che hanno un patrimonio di almeno 150 mila euro, ci sono anche degli sconti parziali per chi ha in giacenza su conti UniCredit somme inferiori.

Fino alla fine del 2020 è in corso una promozione che premia i nuovi clienti con un bonus da 150 euro. Il bonus sarà riconosciuto, e versato sui conti, a chi:

accredita lo stipendio o la pensione

mantiene una giacenza media a fine 2020 di almeno 500 euro

Un servizio comodo e tecnologico fornito ai clienti My Genius è Bancomat Pay, un sistema di pagamento e ricezione di denaro tramite il proprio smartphone. Per attivare questa funzione si dovrà scaricare l’app UniCredit e ci si dovrà recare in banca per certificare il proprio cellulare. Dopodiché si potranno pagare i conti nei negozi convenzionati semplicemente inquadrando il QR Code alla cassa.

Attiva il conto modulare My Genius »

2. Conto corrente Widiba

Banca Widiba offre un conto snello e con zero burocrazia, per aprire il conto Widiba occorrono solo pochi minuti e si deve avere la propria carta d’identità, il codice fiscale e una videocamera. Per completare la sottoscrizione online infatti la banca deve essere in grado di verificare l’identità dell’intestatario, come prescritto dalle norme antiriciclaggio.

Il conto Widiba è a zero spese e può essere gestito tramite un’app per tablet e smartphone. Nell’offerta per i nuovi clienti sono inclusi una carta di debito e l’attivare gratuita di conti deposito liberi o vincolati.

I conti deposito sono dei prodotti che permettono di accantonare delle somme, i prodotti liberi permettono di prelevare i depositi in qualsiasi momento e gli interessi riconosciuti sono in genere dell’0,10% (come stabilito dalla BCE). I conti vincolati invece fissano un periodo in cui il denaro sarà bloccato nel deposito e sono delle soluzioni che offrono rendimenti più elevati.

I tassi applicati ai conti deposito vincolati con Widiba sono i seguenti:

vincolo 3 mesi 0,30%

vincolo 6 mesi 0,50%

vincolo 12 mesi 0,70%

vincolo 18 mesi 0,90%

vincolo 24 mesi 1,10%

La promozione per incentivare le nuove apertura offre un deposito a 6 mesi con un tasso lordo annuo di 1,40% sulle somme vincolate.

Fino al 20 Ottobre inoltre i nuovi clienti potranno ricevere un buono Amazon fino a 150 euro se portano un amico in Widiba. Questo programma per premierà i correntisti prevede un voucher da 50 euro per i clienti che convincono un amico ad aprire un conto e una linea vincolata. Anche l’amico che apre il conto con Widiba ricevere un buono di benvenuto, il valore del voucher sarà di 25 euro. Il buono potrà essere riconosciuto anche a chi attiva l’accredito dello stipendio.

Le commissioni operative con i prodotti di questa banca sono:

bonifici e giroconto online gratuiti

bonifici SEPA presso sportelli bancari 2 euro

prelievi presso gli ATM di MPS 1 euro per le operazioni di importo inferiore o uguale a 100 euro

prelievi in territorio extra UE 2 euro

Banca Widiba azzera i costi del canone a chi accredita almeno 600 euro al mese di pensione o stipendio; si avrà diritto al canone zero anche mantenendo una giacenza media trimestrale pari a 5 mila euro.

Scopri le condizioni per attivare il conto Widiba »

3. Conto corrente Smart di BNL

Il prodotto online di BNL è il Conto Smart, si tratta di un conto a zero spese che offre ai clienti una carta di debito, garanzia di accesso a home e mobile banking e una serie di funzioni digitali.Per sfruttare al massimo i servizi di BNL sarà necessario certificare il proprio numero di telefono o associare i device smart. La banca permette di effettuare pagamenti con smartphone o smartwatch.

Le condizioni contrattuali garantiscono il canone zero ai clienti fino al compimento del 30esimo anno d’età. Per gli altri clienti il costo annuale è di 6 euro ma sono previste diverse formule di sconto per permettere l’azzeramento totale dei costi. In funzione dell’anzianità di rapporto tra la banca e gli utenti saranno riconosciuti ulteriori bonus da spendere anche per pagare le spese del conto.

Smart è solo uno dei modulo a disposizione con il conto BNL, si tratta della soluzione per i clienti che operano agli ATM e prevede le commissioni ordinarie per i bonifici e i giroconti e anche per i prelievi da altre banche.

Le commissioni applicate alle operazioni con questo sono:

1 euro per i bonifici

bonifico allo sportello 6,50 euro

2 euro prelievo ATM

prelievo ATM BNL gratis

prelievo all’estero 2,50 euro

L’attivazione del modulo Powered offre ai clienti bonifici e giroconti illimitati, se compiuti online, purché si rientri nei limiti di plafond. Con il conto Full sono comprese nel canone le più comuni operazioni compiute tramite i canali della internet, mobile, ATM e filiale. Sono esclusi in ogni caso dai canoni i servizi di bonifico o pagamenti internazionali.

La promozione in corso per chi apre il conto, accredita 500 euro sul proprio prodotto e attiva la carta prepagata di BNL entro il 21 Ottobre avrà in regalo le Samsung Galaxy Buds, cuffie senza fili.

Scopri il conto BNL Smart »

4. WeBank

La quarta soluzione è il conto WeBank, con l’apertura di questo prodotto i clienti riceveranno:

carta di credito Cartaimpronta One

attivazione gratuita home banking

La banca virtuale si offre di pagare per 1 anno l’imposta di bollo (pari a 34,20 euro per i clienti fisici). Con WeBank alle operazioni online o presso gli ATM saranno applicate le seguenti commissioni:

bonifici online senza commissioni in UE

bonifici in filiale 3 euro

bonifici verso paesi extra SEPA 15 euro

prelievi in Italia gratuiti

ricariche carta pregata 1 euro online

Una delle funzioni più comode fornito a chi scarica l’applicazione della banca è il comando vocale, si tratta di un software che permette di effettuare operazioni sul conto e controllare i propri movimenti dallo smartphone.

Ecco come aprire il conto WeBank »

5. Conto Crédit Agricole

Chiudiamo questa panoramica con il prodotto online del Crédit Agricole, prodotto a canone zero che include nel contratto base una carta di debito senza spese di emissione.

L’offerta attiva in questo periodo per i nuovi correntisti prevede l’invio di un buono Amazon da 100 euro. Le condizioni per avere il voucher da spendere online sono:

spendere 500 euro con la carta di debito in 2 mesi

oppure, fare 10 transazioni minimo da 10 euro l’una

Sarà possibile avere un buono Amazon (sempre da 100 euro) attivando due polizze Crédit Agricole.

Con questa banca e la sottoscrizione del conto online saranno gratis i prelievi dagli ATM di Crédit Agricole, sono offerti senza commissioni anche i primi 24 prelievi dagli sportelli di altre banche (poi 2,10 euro ad operazione). Presso gli sportelli delle filiali il costo dei prelievi sarà di 2,50 euro.

Per i bonifici fatti tramite mobile o internet verso conti della stessa banca la commissione sarà di 0,75 euro, per le operazioni di versamento verso conti di altre banche si pagherà 1 euro.

Attiva il conto corrente Crédit Agricole »