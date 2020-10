C'è ancora poco tempo però sfruttare l'offerta Vodafone riservata a chi attiva una nuova linea fibra ottica. Sino alla mezzanotte di oggi 12 ottobre , infatti, tutti i nuovi clienti che scelgono la fibra Vodafone riceveranno in regalo un buono spesa da 100 Euro da utilizzare per fare acquisti presso alcune delle principali catene di supermercati. Ecco i dettagli dell'offerta.

Vodafone Fibra: in scadenza l'offerta con buono spesa da 100 Euro in regalo

Attivando entro oggi 12 ottobre un nuovo abbonamento Internet casa di Vodafone con tecnologia fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) sarà possibile accedere ad una promozione davvero ottima. I nuovi clienti raggiunti dalla fibra FTTH, infatti, riceveranno, oltre a tutti i vantaggi normalmente proposti dall’operatore, anche un buono spesa da 100 Euro da utilizzare presso i negozi dei principali marchi di supermercati sparsi in Italia.

Ecco i dettagli dell’offerta:

Internet Unlimited con buono spesa da 100 Euro in regalo

L’offerta principale da tenere in considerazione per sfruttare la promozione con buono spesa da 100 Euro in regalo è Internet Unlimited. L’abbonamento include le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali; le chiamate gratis dall’Italia verso i fissi internazionali sono sbloccabili grazie ad una specifica opzione da 5 Euro al mese

L’offerta è, inoltre, personalizzabile con le seguenti opzioni:

SIM dati con 150 GB al mes e e modem 4G Mobile Wi-Fi incluso a 5 Euro al mese

e e modem 4G Mobile Wi-Fi incluso a 5 Euro al mese Happy Black , programma esclusivo per i clienti Vodafone che mette a disposizione buoni sconto e promozioni con partner dell’azienda al costo di 1,99 Euro al mese

, programma esclusivo per i clienti Vodafone che mette a disposizione buoni sconto e promozioni con partner dell’azienda al costo di 1,99 Euro al mese Chiamate gratis dal telefono di casa ai fissi internazionali al costo di 5 Euro al mese

Solo per i clienti raggiunti dalla fibra FTTH, inoltre, Internet Unlimited include:

un buono spesa da 100 Euro da utilizzare presso uno store dei marchi Ali Aliper, Bennet, Carrefour, Conad, Despar, Iper, Maxidi, Megamark, Pam, Super W; le informazioni per riscattare il buono saranno inviate dall’operatore tramite e-mail al cliente

con box TV incluso; 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime (successivamente 3,99 Euro al mese con possibilità di disdetta)

Internet Unlimited presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese. Nel canone sono inclusi sia il costo del contributo di attivazione (1 Euro per 24 mesi) che quello relativo al servizio Vodafone Ready (6 Euro al mese per 48 mesi). In caso di recesso anticipato andranno pagate tutte le rate residue. Dal 25°, dopo aver pagato tutto il contributo di attivazione, l’abbonamento costerà 28,90 Euro al mese

Con il servizio Vodafone Ready, inoltre, è inclusa la nuova Vodafone Wi-Fi 6 Station, la nuova generazione di Vodafone Station che, grazie al supporto al Wi-Fi 6, garantisce un ulteriore miglioramento delle prestazioni della rete wireless di casa. La Station viene spedita all’indirizzo fornito dall’utente entro 10 giorni lavorativi.

La nuova offerta Vodafone è attivabile, dopo la verifica della copertura, tramite procedura online accessibile dal sito Vodafone cliccando sul box qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

