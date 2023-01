Qual è il valore oggi del PUN a Gennaio 2023?

Il PUN è l’indice di riferimento del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Ecco le migliori offerte luce del Mercato Libero che sfruttano tale valore a Gennaio 2023. Obiettivo? Ricevere bollette sempre in linea con l’andamento del mercato.

Perché quando si parla di prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica si fa riferimento al PUN? Acronimo di Prezzo Unico Nazionale, il PUN è quanto si paga all’ingrosso per l’elettricità sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (IPEX – Italian Power Exchange).

Questo indice è usato dai fornitori del Mercato Libero per determinare il costo finale dell’energia, ovvero quello che il consumatore paga in bolletta. Quando l’indice PUN corre (come successo nell’estate 2022), il costo dell’energia aumenta e le bollette luce sono più salate (a parità di consumi). Al contrario, quando il PUN decelera, il costo dell’elettricità si abbassa e le fatture luce si snelliscono.

L’ultimo indice PUN disponibile (per i consumi di dicembre 2022) si attesta a 0,294 euro al kilowattora. Ma quali sono le offerte del Mercato Libero che sfruttano l’indice PUN per calcolare il prezzo della materia prima energia a gennaio 2023? Si tratta delle offerte a prezzo indicizzato, individuabili grazie al comparatore di SOStariffe.it.

Questo strumento digitale e gratuito consente ai clienti domestici di mettere a confronto le soluzioni per illuminare casa proposte dai brand dell’energia e scegliere quella che più si adatta al fabbisogno energetico del proprio nucleo familiare.

Clicca al link qui sotto per accedere direttamente al comparatore di SOStariffe.it:

Le offerte a prezzo indicizzato più vantaggiose a Gennaio 2023

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,304 €/kWh 93,79 euro al mese 2 wekiwi Energia alla Fonte 0,307 €/kWh 98,78 euro al mese 3 Octopus Energy Octopus Flex 0,304 €/kWh 102,20 euro al mese

Setacciando il comparatore di SOStariffe.it abbiamo individuato le offerte a prezzo indicizzato (basate sull’indice PUN) con il miglior rapporto-qualità prezzo per una “famiglia tipo” che consumi 2.700 kWh di energia elettrica in un anno (con potenza impegnata di 3 kW). Chi volesse calcolare una stima dei propri consumi annuali, può farlo impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it (accessibili dal widget qui sotto):

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

L’offerta luce di Sorgenia scommette sui seguenti punti di forza:

prezzo indicizzato in base al PUN + un contributo al consumo di appena 0,010 €/kWh per il primo anno. Poi 0,041 €/kWh ;

in base al PUN + un contributo al consumo di appena per il primo anno. Poi ; contributo fisso per spese di commercializzazione a scalare per i clienti più fedeli : 85 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: 85 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; bonus di benvenuto pari a 60 euro con attivazione della promozione online;

pari a 60 euro con attivazione della promozione online; offerte dedicate per chi fa parte di Greeners , la community dei clienti Sorgenia “paladini” dell’ambiente;

, la community dei clienti Sorgenia “paladini” dell’ambiente; possibilità di accumulare sconti fino a 3mila euro in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia;

energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che volesse attivare la fornitura luce con Sorgenia spenderebbe 93,79 euro al mese in bolletta. Maggiori informazioni al link di seguito:

Energia alla Fonte di wekiwi

L’offerta della web company wekiwi contempla:

prezzo indicizzato (in base al PUN) a cui si deve sommare un contributo al consumo pari a 0,013 €/kWh ;

(in base al PUN) a cui si deve sommare un contributo al consumo pari a ; contributo fisso annuale per costi di commercializzazione (indipendenti dal consumo) pari a 90 euro ;

; bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta in esclusiva con SOStariffe.it per quanti attivino l’offerta online con il codice “SOSW22”;

di 30 euro in bolletta in esclusiva con SOStariffe.it per quanti attivino l’offerta online con il codice “SOSW22”; prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi acquistabili con una riduzione del 10%.

È possibile attivare l’offerta luce firmata wekiwi, il cui costo mensile è pari a 98,78 euro, cliccando sul pulsante verde qui sotto:

Octopus Flex di Octopus Energy

Octopus Energy, il brand dell’energia sostenibile nato nel Regno Unito e con all’attivo oltre 3 milioni di clienti nel mondo, propone un’offerta con il seguente passaporto:

prezzo indicizzato in base al PUN “ricaricato” di un contributo al consumo di soli 0,010 €/kWh ;

in base al PUN “ricaricato” di un contributo al consumo di soli ; contributo fisso annuale pari a 80,40 euro a copertura dei costi di commercializzazione (quindi slegato dai consumi);

tariffazione trioraria per beneficiare del costo più basso dell’energia in determinate fasce orarie;

fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Attivare Octopus Flex si tradurrebbe in una spesa mensile in bolletta di 102,20 euro. Per saperne di più, segui il link di seguito:

