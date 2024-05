Promozioni carte di credito che scadono a Maggio 2024

Ci sono promozioni carte di credito imperdibili che scadono a maggio 2024 oppure sono a disposizione da questo mese. Ecco perché è il momento opportuno per approfittarne e dotarti di uno strumento di pagamento flessibile e sicuro. Si tratta di carte di credito abbinate a conti correnti online a zero spese, oppure con canoni molto bassi.

Promozioni carte di credito: le offerte imperdibili di maggio 2024

NOME DELLA CARTA DETTAGLI DELLA PROMOZIONE E DELLA CARTA 1 Carta di credito Mastercard Gold con Conto Corrente Arancio di ING Dal 12/5/2024: con il pacchetto di Conto Corrente Arancio Più , la carta è gratuita

, la carta è con il pacchetto di Conto Corrente Arancio Light, la carta costa 2 €/mese ma azzerabili 2 UniCreditCard Flexia Classic con Genius buddy di buddybank con apertura del conto (canone zero) entro il 31/5/2025 , ricevi fino a 150 euro di buoni regalo Amazon.it

, ricevi fino a di buoni regalo carta di credito con canone di 43 €/anno, con fido mensile fino a 5.000 € 3 Carta di credito Prime con Conto BPER On Demand di BPER Banca con apertura del conto (3 mesi di canone gratuito, poi 4,90 €/mese, ma azzerabile) entro il 31/5/2024, ottieni fino a 50 € di cashback in 2 mesi

ottieni fino a in 2 mesi carta di credito con canone di 40 €/anno e fido mensile personalizzabile 4 Carta di credito Nexi Classic con Conto Crédit Agricole Online di Crédit Agricole con apertura del conto (9 mesi di canone gratuito, poi 2 € ma azzerabile) entro il 30/5/2024, ottieni fino a 250 € di buoni regalo Amazon.it

ottieni fino carta di credito con canone di 50 €/anno e fido mensile personalizzabile 5 Cartaimpronta One con Conto Webank di Webank con apertura del conto entro il 22/5/2024, canone gratuito per sempre e remunerazione del 3% sul saldo fino al 31/12/2024 soddisfacendo certe condizioni

canone gratuito per sempre e remunerazione del 3% sul saldo fino al 31/12/2024 soddisfacendo certe condizioni carta di credito con canone gratuito e fido fino a 7.800 €/mese

La carta di credito, che è sempre abbinata a un conto corrente, è ormai uno strumento di pagamento in crescente diffusione anche perché l’importo speso è addebitato sul conto d’appoggio in seguito, di solito entro la metà del mese successivo. Gli acquisti online spingono il suo utilizzo, così come il fatto che ormai l’esito per ottenerne una è immediato. Qui di seguito, una fotografia delle offerte più vantaggiose tra le banche partner a maggio 2024.

Conto Corrente Arancio di ING

Dal 12 maggio 2024 Conto Corrente Arancio di ING mette a disposizione due pacchetti di conti correnti online vantaggiosi e con abbinata la carta di credito Mastercard Gold (con fido mensile di 1.500 euro) a condizioni convenienti.

Il pacchetto Conto Corrente Arancio Light (a canone zero per sempre) permette di avere (a richiesta) la carta di credito Mastercard Gold al costo di 2 euro al mese (azzerabili effettuando almeno 500 euro di spesa o con piano Pagoflex attivo) e con plafond di 1.500 euro. Inoltre Conto Corrente Arancio Light include gratuitamente:

carta di debito Mastercard ;

; prelievi di contanti da ATM in Italia e in Europa al costo di 0,95 euro;

bonifici ordinari SEPA fino a 50.000 euro , mentre il bonifico istantaneo costa 2 euro;

, mentre il bonifico istantaneo costa 2 euro; carta prepagata Mastercard.

Il pacchetto Conto Corrente Arancio Più, con canone mensile di 5 euro, ma azzerabile con accredito di stipendio/pensione, o entrate mensili di almeno 1.000 euro, include gratuitamente la carta di credito Mastercard Gold, oltre a offrire gratis:

carta di debito Mastercard;

prelievo di contante in Italia e in Europa;

bonifico ordinario e istantaneo SEPA fino a 50.000 euro;

carta prepagata Mastercard.

Con Conto Corrente Arancio puoi beneficiare anche del conto deposito “Conto Arancio”, senza vincoli e a zero spese, con un tasso di interessi al 3% lordo annuo per 12 mesi. Questo rendimento è in promozione fino al 20 luglio 2024.

Per saperne di più su Conto Corrente Arancio, vai al link di seguito:

UniCreditCard Flexia Classic di buddybank

Aprendo il conto corrente online “Genius buddy” di buddybank (Gruppo UniCredit), puoi avere la carta di credito UniCreditCard Flexia Classic, con canone di 43 euro l’anno e fido mensile da minimo 1.000 euro a massimo 5.000 euro. Il conto Genius buddy è a canone gratuito (anziché 2,90 euro al mese) se lo si apre entro il 28 febbraio 2025. buddybank, per i nuovi clienti che aprano il conto entro il 31 maggio 2024, offre questa promozione:

buono regalo Amazon.it da 50 euro spendendo almeno 200 euro con carta entro 60 giorni dalla data di apertura del conto corrente;

spendendo con carta entro 60 giorni dalla data di apertura del conto corrente; buono regalo Amazon.it da 100 euro spendendo almeno 1.000 euro con carta entro 60 giorni dalla data di apertura del conto corrente.

Questi due vantaggi possono essere cumulati, così da ottenere una somma complessiva di 150 euro di buoni regalo Amazon.it.

Il conto di buddybank include i seguenti servizi:

carta di debito internazionale MyOne (circuito Mastercard) con canone gratuito, per la versione fisica costo di emissione di 3,50 euro;

(circuito Mastercard) con canone gratuito, per la versione fisica costo di emissione di 3,50 euro; prelievi di contanti da ATM di UniCredit senza commissioni sia in Italia che all’estero, da altra banca c’è un costo di 2 euro sia in Italia che all’estero (prelievo in euro)

da ATM di UniCredit senza commissioni sia in Italia che all’estero, da altra banca c’è un costo di 2 euro sia in Italia che all’estero (prelievo in euro) bonifici ordinari online in area SEPA senza commissioni;

online in area SEPA senza commissioni; assistenza bancaria 24/7 via chat;

possibilità di richiedere una carta prepagata;

accredito di stipendio o pensione.

Per saperne di più su quest’offerta e aprire Genius buddy, clicca sul link che trovi qui sotto:

Carta di credito Prime di BPER Banca

Con possibilità di richiedere una Carta di credito Prime (canone annuo 40 euro e fido mensile personalizzabile), se entro il 31 maggio 2024 apri il conto BPER On Demand di BPER Banca a cui la carta è abbinata, puoi beneficiare della promozione per ricevere in modo automatico sul conto, per i primi due mesi, 25 euro al mese (in totale 50 euro) di cashback. È sufficiente usare la tua carta di debito Plus (a canone gratuito e sia fisica che virtuale) per pagare le spese mensili per un totale minimo di 250 euro.

Conto BPER On Demand è un conto corrente online a canone gratuito per 3 mesi, poi rimane a zero spese con accredito di stipendio/pensione oppure bonifico mensile di 1.000 euro, se l’apertura avviene entro il 30 giugno 2024 (anziché 4,90 euro al mese). Questo conto è sempre gratuito per gli under 30. Altre caratteristiche del conto sono:

prelievi di contanti gratuiti da ATM di BPER Banca;

bonifici online in area SEPA illimitati e gratuiti;

assicurazione “Servizi SiSalute” per risparmiare fino al 30% sulle prestazioni mediche;

assicurazione “Copertura UnipolSai” sui biglietti eventi acquistati con la carta di debito fino a 600 euro di rimborso;

consulenza dedicata online e in filiale.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di BPER Banca e aprire il conto, clicca sul link qui di seguito:

Carta di credito Nexi Classic con Crédit Agricole

Con possibilità di richiedere una carta di credito Nexi Classic, con fido mensile personalizzabile e un canone annuo di 50 euro, termina a fine maggio 2024 la promozione del Conto Crédit Agricole Online, che offre i primi 9 mesi a canone gratuito. Poi è previsto un costo di 2 euro al mese, ma azzerabile con:

età inferiore ai 35 anni;

accredito dello stipendio o della pensione;

patrimonio superiore a 5.000 euro;

deposito titoli e strumenti finanziari attivi.

Se apri il conto entro il 30 maggio 2024 e inserisci il codice promozionale “VISA”, poi sottoscrivendo e usando la carta di debito Crédit Agricole VISA, hai la possibilità di ottenere fino a 100 euro in buoni regalo Amazon.it. Ecco come:

effettua spese con importo totale tra 500 euro e 999,99 euro nei primi 60 giorni e puoi avere un buono Amazon da 50 euro;

nei primi 60 giorni e puoi avere un buono Amazon da 50 euro; esegui spese con importo totale superiore a 999,99 euro nei primi 60 giorni e puoi beneficiare di un buono Amazon da 100 euro.

In aggiunta, puoi avere fino a 150 euro sempre di buoni regalo Amazon.it se inviti i tuoi amici (fino a un massimo di 6) ad aprire il conto di Crédit Agricole e a utilizzare la carta di debito per i pagamenti. In totale, puoi ricevere fino a 250 € di buoni Amazon.it.

Le principali caratteristiche del conto di Crédit Agricole sono:

carta di debito Crédit Agricole Visa con canone gratuito per i primi 2 anni (poi 2 euro al mese) e collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

con (poi 2 euro al mese) e collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay; prelievi di contanti gratis da ATM della banca, da altra banca costo di 2,10 euro;

da ATM della banca, da altra banca costo di 2,10 euro; bonifico ordinario in area SEPA senza commissioni;

in area SEPA senza commissioni; bonifico istantaneo in area SEPA, con commissione dello 0,05% dell’importo del bonifico (commissione minima di 0,90 euro);

conto deposito abbinato con tasso del 4% lordo per 3 mesi di vincolo.

Scopri al link qui sotto i dettagli dell’offerta di Crédit Agricole:

Cartaimpronta One di Webank

Con canone gratuito, un fido mensile minimo di 500 euro e massimo di 7.800 euro, addebito a saldo e appartenente ai circuiti Visa o MasterCard, Cartaimpronta One di Webank si appoggia al conto corrente online di Webank. Questo conto offre la seguente promozione con apertura entro il 22 maggio 2024: canone zero per sempre e 3% lordo annuo di remunerazione fino al 31 dicembre 2024 sulle giacenze dai 3.000 euro a 100.000 euro, con accredito stipendio o pensione. Questo conto, inoltre, si contraddistingue per:

carta di debito internazionale gratuita;

gratuita; prelievo di contante gratuito da tutti gli ATM in Italia e area Euro;

bonifico ordinario in Italia e area SEPA senza commissioni.

Per conoscere più informazioni sull’offerta di Webank, segui il link qui di seguito:

