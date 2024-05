Scopri l'offerta Sky WiFi con TV per avere una connessione in fibra FTTH ad alta velocità insieme a Sky TV e Sky Sport con tutte e coppe europee di calcio, tennis, motori e molto altro ancora a meno di 40 euro al mese

Sky WiFi è tra le soluzioni più convenienti per la connessione di casa con il vantaggio di potete aggiungere anche un abbonamento alla pay TV a un prezzo più conveniente che acquistando separatamente entrambi i servizi. Oggi l’infatti l’offerta Sky WiFi con TV vi permette di guardare film, serie TV e produzioni originali oltre a calcio, tennis, motori, golf, rugby e tantissimo altro sport a un prezzo imperdibile fino alla fine del mese.

Sky WiFi con TV: le offerte di maggio 2024

Le offerte di Sky WiFi Costo mensile Servizi inclusi Sky WiFi 25,90 €/mese per 12 mesi, poi 29,90 €/mese connessione fino a 1 Gbps in download in FTTH

chiamate a consumo

modem Sky Wi-Fi hub Sky WiFi + Sky TV + Sky Sport 39,90 €/mese per 18 mesi fino al 31/5/24, poi 74,90 €/mese connessione fino a 1 Gbps in download in FTTH

chiamate a consumo

modem Sky Wi-Fi hub

Sky TV e Sky Sport

app Sky Go

Sky WiFi vi permette di abbinare a una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) anche il meglio della programmazione di Sky. In alternativa è possibile attivare un collegamento in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la cabina stradale e la vostra abitazione. Fino alla fine di maggio potete quindi acquistare:

Sky WiFi + Sky TV + Sky Sport

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH con Wi-Fi sferico

chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più altri 19 cent al minuto verso mobili)

modem Sky Wi-Fi hub

opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese

con chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese Sky TV e Sky Sport

possibilità di aggiungere Sky Cinema (+ 10 euro al mese), Sky Calcio (+ 5 euro al mese) e Sky Kids (+ 5 euro al mese)

(+ 10 euro al mese), (+ 5 euro al mese) e (+ 5 euro al mese) app Sky Go

Il prezzo è di 39,90 euro al mese per 18 mesi fino al 31/5/24, poi 74,90 euro al mese. La fibra con Sky WiFi quindi costa 20,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione della fibra è gratis, invece di 49 euro mentre quello di Sky Q via Internet è di 19 euro, invece di 148 euro. I contratti per l’abbonamento a TV e rete fissa sono tra loro separati e autonomi.

Sky TV include tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original come Cucine da Incubo. Sky Sport invece vi permette di vedere:

Champions League (121 partite su 137 a stagione), tutta l’Europa League ed Europa Conference League grazie anche a Diretta Gol

tutte le gare, qualifiche e prove libere di Formula 1 e MotoGP e la World SuperBike

ATP Tour e il WTA Tour fino al 2028, Wimbledon, Nitto ATP Finals, WTA Finals e Davis Cup by Rakuten

oltre 500 partite a stagione di basket mondiale ed europeo

altri sport come rugby, atletica, golf con il DP World Tour e i Grandi Major

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ incluso per 12 mesi

Se siete interessati solo alla fibra potete attivare:

Sky WiFi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH con Wi-Fi sferico

chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più altri 19 cent al minuto verso mobili)

modem Sky Wi-Fi hub

opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese

Il prezzo è di 25,90 euro al mese per 12 mesi, poi 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, acquistandola online.

Le migliori offerte fibra dal comparatore di SOStariffe.it di maggio 2024

Offerte fibra anche con TV Costo mensile Navigazione Chiamate Attivazione Internet Unlimited di Vodafone 24,90 €/mese

22,90 €/mese per i già clienti mobile fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 19,95 € con acquisto online

con acquisto online 39,90 € per i già clienti mobile Super Fibra di WindTre 24,99 €/mese

22,99 €/mese per i già clienti mobile fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate Gratis TIM WiFi Power Smart 27,90 €/mese con Promo Limited Edition fino al 21/5/24

con fino al 21/5/24 24,90 €/mese con attiva un’offerta dati mobile da 9,99 €/mese fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate (con acquisto online) Gratis fino al 24/5/24 IliadBox 24,99 €/mese per sempre

19,99 €/mese per sempre con attiva un’offerta mobile da 9,99 €/mese e pagamento automatico fino 5 Gbps in download in FTTH EPON illimitate 39,99 €

Oltre a Sky WiFi con TV anche altri operatori permettono di avere una connessione in fibra ad alta velocità a cui abbinare un’offerta TV. A maggio, ad esempio, potete scegliere tra:

Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

L’offerta di Vodafone costa 24,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione della linea è scontato a 19,95 euro acquistandola online. Se siete già clienti dell’operatore per la telefonia mobile il prezzo per la fibra senza chiamate incluse è di 22,90 euro al mese. Il contributo inziale per l’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura.

Alla fibra potete aggiungere anche l’offerta Vodafone TV con un abbonamento incluso un NOW TV un decoder TV Box 4K compatibile con lo standard DVB T2 del digitale terrestre. Con il Pass Sport potete vedere tutto il calcio e lo sport di Sky mentre il Pass Entertainment offre la visione di film, serie TV, documentari, programmi per bambini e Sky Originals. Il prezzo per fibra e TV è a partire da 36,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione di Vodafone TV è di 9,99 euro.

I clienti di Vodafone per la rete fissa e mobile con Infinito Insieme possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi. Si può pagare con domiciliazione in bolletta o addebito su conto corrente, carta di credito e borsellino.

Super Fibra di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

Amazon Prime per 12 mesi

possibilità di abbinare Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potrete attivare l’offerta di WindTre al prezzo di 24,99 euro al mese, invece di 27,99 euro. Per chi è già cliente dell’operatore per il mobile, il prezzo per la fibra è di 22,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,99 euro. Potete poi aggiungere un piano Netflix Standard per avere fibra e TV al costo totale di 33,99 euro al mese.

TIM WiFi Power Smart

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta di TIM costa 27,90 euro al mese con domiciliazione e conto online, invece di 30,90 euro al mese, con la Promo Limited Edition fino al 21/5/24 o 24,90 euro al mese con attiva una SIM con offerta dati a partire da 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online, invece di 39,90 euro.

Alla fibra potete aggiungere anche un pacchetto TIMVISION con film, serie TV, produzioni originali e tanto sport. Il piano più completo è TIMVISION Gold con incluso il meglio dell’ultima settimana della programmazione di Mediaset, Eurosport e Discovery+, tutta la Serie A fino al 2029 su DAZN, la Champions League su Infinity+, un piano Standard con pubblicità di Netflix e Disney+ oltre ad Amazon Prime al costo di 40,99 euro al mese. Avrete compreso anche il TIMVISION box in comodato d’uso gratuito. Acquistando l’offerta online non c’è un contributo per l’attivazione.

Potete poi ulteriormente arricchire la vostra offerta passando a uno dei seguenti piani per lo streaming:

Disney+ Standard senza pubblicità a 3 euro in più al mese

a Disney+ Premium (4K e visione su 4 dispositivi in contemporanea) a 6 euro in più al mese

(4K e visione su 4 dispositivi in contemporanea) a Netflix Standard senza pubblicità (visione in contemporanea su 2 dispositivi in contemporanea) a 7,5 euro in più al mese

(visione in contemporanea su 2 dispositivi in contemporanea) a Netflix Premium (4K e visione in contemporanea su 4 dispositivi in contemporanea) a 12,5 euro in più al mese

(4K e visione in contemporanea su 4 dispositivi in contemporanea) a DAZN Plus (visione in contemporanea su 2 dispositivi in contemporanea collegati a reti differenti) a 15 euro in più al mese

I già clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM oltre a 6 GB in più al mese per il roaming in Ue con l’attivazione di TIM Unica Power. La promozione include anche altri vantaggi come sconti su alcuni modelli di smartphone ed è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se la si attiva entro l’8/6/24.

IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

L’offerta di Iliad costa 24,99 euro al mese per sempre o 19,99 euro al mese per sempre con attiva un’offerta mobile da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Si possono aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi 7 Extender (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione di McAfee Multi Access (2,99 euro al mese).

Per avere lo sconto di 5 euro al mese sulla fibra potete oggi attivare Giga 180 con:

minuti e SMS illimitati

180 GB in 5G

Il costo è di 9,99 euro al mese per sempre. Sono inclusi anche 11 GB in roaming in Ue. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa si può richiedere anche online un’eSIM al costo di 9,99 euro.

