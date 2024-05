Scopri la promozione SelfyConto riservata ai nuovi clienti che aprono il conto corrente online entro il 31 maggio 2024 . Accreditando stipendio/pensione o addebitando spese per 500 euro al mese per tre mesi, c'è la possibilità di avere a scelta un premio fra i sei in palio. Trova su SOStariffe.it le altre offerte vantaggiose di maggio 2024 .

Per i nuovi clienti che aprono SelfyConto entro il 31 maggio 2024, il conto corrente online di Banca Mediolanum, in via promozionale c’è la possibilità di ricevere in regalo uno smartphone Samsung Galaxy A25 5G, oppure sostituirlo con un altro dei cinque premi in palio. SelfyConto è gratuito sempre per gli under 30, mentre per tutti gli altri il canone è gratis solo per i primi 12 mesi, poi 3,75 euro al mese, ma azzerabili.

Per scoprire altre soluzioni convenienti a maggio 2024, c’è il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it che mette a confronto le proposte più vantaggiose fra le banche partner. Clicca sul pulsante verde per avere una panoramica delle offerte:

SCOPRI I CONTI CORRENTI DI MAGGIO 2024»

Promozione SelfyConto: fino a 6 premi in palio a maggio 2024

Per ricevere uno dei premi previsti dalla promozione SelfyConto, è necessario aprire entro il 31 maggio 2024 ed effettuare entro il 7 settembre 2024 l’accredito dello stipendio o della pensione sul conto, oppure con addebiti sul conto corrente, per tre mesi, di un importo complessivo pari almeno a 500 euro al mese per ciascun mese, relativi a:

carte di credito o carte di debito, oltre alle ricariche disposte a favore di carte prepagate distribuite da Banca Mediolanum;

addebiti diretti attivi sul conto corrente (SDD -SEPA Direct Debit). Soddisfacendo una di queste condizioni, si riceverà uno smartphone Samsung Galaxy A25 5G. Il cliente avrà la possibilità, entro 7 giorni, di sostituire questo premio scegliendo in alternativa uno tra i seguenti: Microsoft Xbox Serie S 512Gb;

Samsung Smart Monitor M5 – M50C da 27”;

Apple AirPods 3° Generazione;

Garmin Smartwatch Forerunner 55;

buono regalo Amazon.it del valore di 150 euro.

Promozione SelfyConto: conto corrente online conveniente a maggio 2024

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA SelfyConto di Banca Mediolanum canone zero al primo anno , poi 3,75 € ma azzerabile in via promozionale

, poi 3,75 € ma azzerabile in via promozionale possibilità di ricevere un premio tecnologico a scelta aprendo il conto entro il 31/5/2024 e soddisfacendo alcune condizioni poste dalla banca

a scelta aprendo il conto entro il e soddisfacendo alcune condizioni poste dalla banca carta di debito inclusa nel conto

inclusa nel conto prelievi di contanti gratuiti in area Euro

bonifici ordinari senza costi

carta di credito Mediolanum Credit Card (facoltativa): 12 €/anno di canone e fido a partire da 1.500 €/mese

Banca Mediolanum offre SelfyConto, un conto corrente online a canone gratuito per il primo anno, poi è previsto un costo di 3,75 euro al mese, ma azzerabile successivamente rispettando una delle seguenti condizioni:

attivare un prestito o un mutuo o un prodotto assicurativo di protezione;

essere titolari di un patrimonio gestito pari ad almeno 15.000 euro;

effettuare 48 operazioni di compravendita titoli.

C’è da osservare che per gli under 30, SelfyConto è sempre a canone gratuito. L’apertura di questo conto di Banca Mediolanum è più veloce con lo SPID. Per aprire online SelfyConto, c’è solo bisogno di:

documento di identità e codice fiscale;

tenere a portata di mano il cellulare;

avere un indirizzo email.

Questo conto corrente online di Banca Mediolanum si caratterizza per:

carta di debito Mediolanum Card (circuito Mastercard) a canone gratuito;

(circuito Mastercard) a canone gratuito; prelievi di contanti da ATM dalla stessa banca e anche da altra banca gratuiti in area Euro;

bonifici online senza commissioni ;

; domiciliazione delle bollette gratuita;

pagamento gratuito di F23, F24, MAV, RAV;

ricariche telefoniche a costo zero;

possibilità di trading online con 24 mercati nel mondo.

C’è, infine, da notare che con SelfyConto puoi anche avere a richiesta la carta di credito Mediolanum Credit Card (circuito Visa o Mastercard). Questa carta ha un canone di 12 euro l’anno (pari a 1 euro al mese), un fido a partire da 1.500 euro mese e prevede un collegamento a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Puoi anche ottenere una carta prepagata Mediolanum Prepaid Card abbinata al conto corrente.

