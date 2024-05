Iliad e AGCOM hanno comunicato agli utenti l' aggiornamento dei contratti telefonici per fisso e mobile in ottemperanza alla delibera 307/23/CONS . Scopri cosa cambia da luglio

Iliad ha inviato un SMS ai propri clienti di telefonia mobile e per la rete fissa in cui li avvisa che dall’1/6/24 verrà introdotto un aggiornamento dei loro contratti in ottemperanza alla delibera AGCOM 307/23/CONS con cui viene approvato il “Regolamento concernente le disposizioni per la salvaguardia degli utenti finali relativamente ai contratti riguardanti la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche“.

L’operatore low cost assicura “come sempre, nessun aumento e nessun costo nascosto!” ma all’interno dei contratti verranno aggiunte “una serie di informazioni” aggiuntive. Per gli utenti quindi non cambierà nulla, se non una maggiore trasparenza e chiarezza da parte del proprio gestore.

Iliad e AGCOM: le novità per il mobile di maggio 2024

Nuove informazioni nei contratti per la rete mobile 1 Portabilità del numero fisso entro un periodo di 30 giorni dalla cessazione del contratto con il precedente operatore 2 Indicazione dei consumi e credito residuo nell’Area Personale

Nei contratti di Iliad per la telefonia mobile viene messa nero su bianco “la possibilità di richiedere la portabilità del numero mobile entro un periodo di 30 giorni dalla cessazione del rapporto contrattuale“. Sarà quindi possibile richiedere la portabilità entro 30 giorni dalla cessazione del contratto con l’operatore precedente.

La nuova delibera quindi ripristina quanto previsto in precedenza dalla Delibera AGCOM 86/21/CIR per cui la MNP (Mobile Number Portability) era possibile solo se si era in possesso di una SIM funzionante. La modifica era stata introdotta nel novembre 2022 per contrastare il fenomeno della SIM swap, ovvero una pratica illecita che permette di clonare una SIM e accedere ai dati personali dell’utente.

Nei contratti verrà poi chiarito che gli utenti possono “accedere alla propria Area Personale e utilizzare strumenti per tenere traccia dei propri consumi (SMS, MMS, utilizzo dati (GIGA) e visualizzazione del credito residuo“. I clienti possono accedere all’Area Personale da mobile o web utilizzando le credenziali fornite dall’operatore in fase di acquisto. Il login avverrà poi in automatico dopo il primo accesso se connessi alla rete di Iliad.

Le offerte mobile di Iliad

Le offerte di Iliad Costo mensile Minuti, SMS e Gigabyte Voce 4,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 40 MB in 4G Giga 120 7,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 120 GB in 4G Giga 180 9,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 180 GB anche in 5G Dati 300 13,99 €/mese per sempre minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G

Parlando di offerte di telefonia mobile, Iliad propone solo soluzioni senza vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti, potete quindi richiedere il recesso dal piano senza costi aggiuntivi o penali quando volete. Come ribadito dallo stesso operatore, nelle promozioni sono inclusi tutti i servizi di base, compresi un sistema per la verifica di credito e consumi, segreteria telefonica e Hotspot con condividere la connessione con altri dispositivi. Il prezzo, data l’assenza di rimodulazioni, è fisso per sempre.

La portabilità del numero è gratis da qualsiasi operatore e verrà eseguita entro un massimo di tre giorni lavorativi.

A livello di rete, Iliad consente di navigare in 4G/4G+ in oltre il 99% del territorio italiano mentre per le sue offerte 5G la copertura è garantita in oltre 3.000 Comuni in tutta la Penisola. A maggio potete quindi scegliere tra:

Voce

minuti e SMS illimitati

40 MB in 4G/4G+ anche per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 4,99 euro al mese fisso per sempre.

Giga 120

minuti e SMS illimitati

120 GB in 4G/4G+

9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese fisso per sempre.

Giga 180

minuti e SMS illimitati

180 GB anche in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre.

Dati 300

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

300 GB in 4G/4G+

15 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 13,99 euro al mese fisso per sempre.

Per tutte le offerte sopra descritte il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. La collaborazione Iliad e AGCOM è confermata anche dalla possibilità di usufruire gratuitamente dell’app McAfee Safe Family dotata di Parental Control per proteggere i minori dalle principali minacce sul web. Potete anche richiedere online un’eSIM al costo di 9,99 euro.

Iliad nel caso in cui abbiate esaurito il traffico dati incluso nelle sue offerte permette di continuare a navigare su Internet al costo di 90 cent ogni 100 MB. Se invece state pensando di andare all’estero e non volete restare senza Giga potete attivare una delle opzioni per l’estero:

5 GB in roaming in Ue per un mese a 3,99 euro

per un mese a 5 GB in roaming in Svizzera per un mese a 4,99 euro

per un mese a 5 GB in roaming in USA e Canada per un mese a 4,99 euro

Come aggiungere uno smartphone a rate

A tutte le offerte di Iliad potete anche associare l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 35,16 euro al mese per 20 rate. Potete scegliere tra due diverse modalità di finanziamento e addebito su carta di credito o debito:

Findomestic a tasso zero e anticipo zero (salvo approvazione) e rateizzazione in 12 o 24 mesi

(salvo approvazione) e rateizzazione in 12 o 24 mesi Younited a tasso zero e anticipo zero (salvo approvazione) con rateizzazione in 12 o 20 mesi e la promessa di restituire il telefono alla fine del finanziamento. Altrimenti, potete in permuta un vecchio dispositivo di Apple per ricevere uno sconto fino a 825 euro per iPhone 15 Pro

La spedizione è gratuita. In caso di recesso o passaggio ad altro operatore prima della fine del finanziamento, dovrete comunque corrispondere all’operatore tutte le rate residue. Si può scegliere se continuare con la rateizzazione oppure pagare in un’unica soluzione in qualsiasi momento e senza penali facendone richiesta nell’Area Personale. Si può invece esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla consegna e restituire l’iPhone senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori contenuti nella confezione.

Come attivare online le offerte di Iliad

Potete attivare comodamente online le offerte di Iliad confrontandole con quelle di altri operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it. Dopo aver costruito con pochi clic il vostro personale profilo di consumi, avrete tutte le informazioni necessarie per selezionare la promozione più conveniente per le vostre esigenze. Per l’attivazione online vi basterà cliccare sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La SIM viene spedita direttamente a casa tramite Poste Italiane e consegnata nella cassetta delle lettere entro un massimo di cinque giorni lavorativi. Per scaricare l’eSIM, invece, si deve inquadrare con la fotocamera dello smartphone un apposito QR Code presente nell’email di riepilogo dell’ordine. Il codice è comunque presente in qualsiasi momento nell’Area Personale. Per l’attivazione si dovrà poi inserire il codice segreto e poi seguire le indicazioni sullo schermo.

Per l’attivazione dell’offerta è necessario poi effettuare la video identificazione per permettere all’operatore di verificare l’identità dell’intestatario della tariffa. La procedura prevede di realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento e richiederà meno di tre minuti.

Iliad e AGCOM: le novità per la rete fissa di maggio 2024

Nuove informazioni nei contratti per la rete fissa 1 Portabilità del numero fisso entro un periodo di 60 giorni dalla cessazione del contratto con il precedente operatore 2 Indicazione dei consumi nell’Area Personale 3 Descrizione dei passaggi per cambiare operatore e la conferma che il diritto di ripensamento non comporta il ripristino automatico del contratto con il precedente gestore 4 Indicazione della velocità massima raggiungibile con la propria connessione

Iliad nei contratti per la rete fissa inserirà invece le seguenti informazioni:

“la possibilità di richiedere la portabilità del numero fisso entro un periodo di 60 giorni dalla cessazione del rapporto contrattuale“

dalla cessazione del rapporto contrattuale“ “la disponibilità all’interno dell’ Area Personale dei clienti degli strumenti necessari per monitorare il livello dei consumi “

dei clienti degli strumenti necessari per monitorare il livello dei “ “La descrizione del processo di passaggio verso/da un altro operatore e l’informazione che, in caso di cessazione di tutti i servizi con il precedente operatore, l’esercizio del diritto di ripensamento non comporta il ripristino automatico del rapporto contrattuale con lo stesso“

e l’informazione che, in caso di cessazione di tutti i servizi con il precedente operatore, l’esercizio del non comporta il ripristino automatico del rapporto contrattuale con lo stesso“ “L’indicazione, all’interno della sintesi contrattuale, delle informazioni sulla velocità massima e normalmente disponibile per la propria connessione“.

Le offerte di Iliad per la rete fissa

Caratteristiche IliadBox Navigazione fino 5 Gbps in download in FTTH EPON Chiamate illimitate Costo mensile 24,99 €/mese per sempre

19,99 €/mese per sempre con attiva un’offerta mobile da 9,99 €/mese e pagamento automatico Attivazione 39,99 €

Iliad con la sua offerta fibra include una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità in tutte le principali città italiane con l’integrazione di diverse tecnologie in base alla copertura disponibile. Si parla di oltre 14 milioni di unità abitative. Vi ricordiamo che la rete dell’operatore low cost è stata premiata nel 2023 dalla società di analisi indipendente nPerf come la più velocità in Italia in download e upload.

Se poi avete attiva una SIM mobile con un’offerta da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete usufruire di uno sconto di 5 euro al mese sulla rete fissa. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

Il prezzo è di 24,99 euro al mese per sempre o 19,99 euro al mese per sempre per i già clienti mobile. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Si possono aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) per ampliare la portata del segnale e la protezione di McAfee Multi Access per tutti i dispositivi connessi (2,99 euro al mese). L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 31/7/24.

