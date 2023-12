L’ App di NOW è ora disponibile sugli smart TV di Hisense, il produttore cinese di televisori. Tutte le novità su SOStariffe.it e le migliori offerte pay tv per accedere ai contenuti di calcio e sport sulle varie piattaforme a dicembre 2023.

L’App di NOW, la piattaforma di streaming on-demand di Sky, debutta sugli smart TV con sistema operativo VIDAA di Hisense, arricchendo così l’offerta di contenuti a cui gli utenti possono accedere con un semplice tocco sul telecomando.

Prima di analizzare la novità introdotta sui televisori di ultima generazione del produttore cinese e accendere i riflettori sulle offerte calcio e sport di NOW ora disponibili, ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it per offerte pay Tv è una vera e propria “bussola” dei prezzi che aiuta ad orientare il radar della convenienza verso i migliori pacchetti di intrattenimento, calcio e sport, cinema e serie tv a dicembre 2023.

L’App di NOW debutta sulle smart TV Hisense a Dicembre 2023

NOW: I CONTENUTI NOW: I PACCHETTI ATTIVABILI NOW: IL CANONE MENSILE Cinema & Entertainment Pass Entertainment

Pass Entertainment + Pass Cinema

Pass Entertainment + Pass Cinema + opzione Premium 6,99 €/mese per 12 mesi

per 12 mesi 9,99 €/mese per 12 mesi

per 12 mesi 11,99 €/mese per 12 mesi Calcio e Sport Pass Sport

Pass Sport + opzione Premium 9,99 €/mese per 12 mesi

per 12 mesi 15,99 €/mese per 12 mesi

Come spiega il produttore cinese di televisori nel suo blog ufficiale, l’app di NOW è ora disponibile sugli smart TV dotati di sistema operativo VIDAA di Hisense. Questa nuova integrazione (che arriva dopo il recente debutto di Paramount+ sugli stessi schermi) permette di ampliare il palinsesto di titoli già a disposizione degli utenti. In particolare, grazie all’App di Now, è possibile attivare pacchetti per accedere ai contenuti di intrattenimento e sport:

Cinema & Entertainment prevede i Pass Entertainment e Pass Cinema con l’accesso a serie TV internazionali firmate HBO, show esclusivi e produzioni Sky Original, oltre ai film più attesi. I prezzi partono da 6,99 euro al mese ;

prevede i Pass Entertainment e Pass Cinema con l’accesso a serie TV internazionali firmate HBO, show esclusivi e produzioni Sky Original, oltre ai film più attesi. I prezzi partono da ; Pass Sport, con canoni mensili da 9,99 euro, permette di vivere tutto lo Sport di Sky con le 3 grandi coppe europee UEFA, la Serie A TIM con 3 partite su 10 a turno, tutta la Serie BKT e Serie C NOW e poi: Formula 1, MotoGP, tennis, basket e tanto altro. E con le offerte Premium si possono visualizzare i contenuti su due dispositivi in contemporanea.

Premendo il link sul pulsante verde qui sotto è, invece, possibile saperne di più sul pacchetto Cinema & Entertainment e le sue modulazioni tariffarie. NOW offre infatti l’opportunità di attivare solo il Pass Entertainment, oppure il Pass Entertainment e il Pass Cinema, o ancora il Pass Entertainment e il Pass Cinema comprensivo anche dell’opzione Premium per guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea.

TIMVISION DAZN: le offerte sport attivabili a Dicembre 2023

NOME DEL PACCHETTO COSTO DEL PACCHETTO COSA INCLUDE IL PACCHETTO TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ 25,99 €/mese fino al 24/08/24, poi 30,99 €/mese DAZN Standard

Infinity+

intrattenimento di TIMVISION

Disney+ (piano standard)

È possibile avere accesso ai contenuti di calcio e sport anche associando alla propria fibra casa TIM il pacchetto TIMVISION Calcio e Sport con Disney+. Questo pacchetto, dal costo di 25,99 euro al mese fino al 24 agosto 2024 (poi il canone mensile sale a 30,99 euro), consente la visione dei seguenti contenuti:

DAZN Standard per guardare la Serie A TIM con 10 partite su 10 per ogni turno (di cui 7 in esclusiva);

per guardare con 10 partite su 10 per ogni turno (di cui 7 in esclusiva); Infinity+ con le 104 partite della UEFA Champions League e altri contenuti anche in 4K;

con le 104 partite della e altri contenuti anche in 4K; TIMVISION con film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali oltre a una selezione dei migliori programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, tutta la Serie A femminile;

con film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali oltre a una selezione dei migliori programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, tutta la Serie A femminile; Disney+: piano standard con pubblicità.

Il pacchetto TIM Vision Calcio e Sport con Disney+ è abbinabile all’offerta TIM WiFi Power Smart per avere la fibra ultraveloce di TIM a casa al costo di 30,90 euro al mese per nuovi clienti e 24,90 euro al mese per già clienti TIM Mobile:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH;

e 1 Gbps in upload su rete FTTH; chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali per 24 mesi (ma solo con attivazione online della promozione);

verso tutti i fissi e mobili nazionali per 24 mesi (ma solo della promozione); modem TIM HUB+ con WiFi 6 già incluso nell’offerta (10 euro al mese per 24 mesi);

TIM navigazione sicura per accedere alla Rete protetto dalle principali minacce del web;

zero costi di attivazione (con un risparmio di 39,90 euro) per chi sottoscriva l’offerta entro il 7 gennaio 2024.

