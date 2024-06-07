Promozione conto Credem Link: 200€ di Buoni Amazon in regalo a giugno 2024

di Paolo Marelli

La promozione conto Credem Link permette ai nuovi clienti di ricevere in regalo un buono Amazon.it da 200 euro. Per avere questo omaggio devi aprire il conto corrente online di Credem Banca entro fine giugno 2024. Scopri su SOStariffe.it questa offerta che include anche una carta di debito e un conto deposito per far fruttare i tuoi risparmi.  

Promozione conto Credem Link, scopri che cosa prevede l’offerta a giugno 2024:
  • Conto corrente online a canone zero per sempre
  • Con apertura entro il 30/6/2024 buono Amazon.it di 200 € soddisfacendo alcune condizioni
  • Carta di debito internazionale gratuita per il primo anno (poi canone di 1,50 €/mese)
  • Conto deposito abbinato con tasso lordo annuo del 4% per 6 mesi di vincolo
  • Con SOStariffe.it, le altre offerte conto corrente vantaggiose di giugno 2024
Promozione conto Credem Link: 200€ di Buoni Amazon in regalo a giugno 2024

Credem Banca offre la promozione conto Credem Link riservata ai nuovi clienti. Il canone annuo è gratuito per sempre e, se lo apri entro il 30 giugno 2024, puoi ottenere un buono regalo Amazon.it del valore di 200 euro se fai acquisti con la carta di debito o accrediti stipendio/pensione sul conto. Per saperne di più e aprire il conto Credem Link, premi il pulsante verde qui sotto:

Per conoscere maggiori dettagli di quest’offerta e di altre proposte vantaggiose, c’è il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it che confronta le soluzioni più economiche tra i partner a giugno 2024. Per una fotografia delle offerte, premi il bottone verde qui di seguito:

Promozione conto Credem Link con 200 euro di buoni Amazon in regalo

La promozione ribattezzata “Conto link ti premia – SUMMER EDITION” è rivolta ai nuovi clienti che apriranno il conto corrente Credem Link entro il 30 giugno 2024, inserendo nell’apposito campo di pagamento il codice promozionale SUMMER200.

Per ottenere il buono è necessario rispettare uno dei due requisiti (da raggiungere entro i 22 settembre) riportati di seguito:

  • almeno 1.000 euro di acquisti con la carta di debito abbinata
  • accredito di stipendio o pensione 

La comunicazione della vincita e la distribuzione del relativo buono regalo Amazon.it del valore di 200 euro avverrà tramite email all’indirizzo indicato in fase di apertura conto. 

Inoltre, invitando fino a 10 amici a diventare clienti Credem puoi ottenere fino a 250 euro: un buono Amazon.it da 25 euro per ogni amico presentato che attiverà, oltre al conto corrente e all’internet banking, altri due prodotti/servizi a scelta tra accredito stipendio/pensione, carta Ego Classic, carta Credemcard, investimento in titoli amministrati, investimento in Fondi Comuni o Sicav, investimento in gestioni patrimoniali.

Promozione conto Credem Link: che cosa prevede l’offerta a giugno 2024

CONTO CORRENTE CARATTERISTICHE
Credem Link di Credem Banca
  • canone annuo gratuito per sempre
  • carta di debito su circuito nazionale gratuita
  • carta di debito internazionale gratuita il primo anno, poi 1,50 €/mese
  • bonifico online con commissione di 0,50 €
  • prelievo gratuito su ATM Credem
  • 200 € di buono regalo Amazon.it con apertura entro il 30/6/2024 e soddisfacendo alcuni requisiti stabiliti dalla banca

Conto Credem Link è un conto corrente online a zero spese che si caratterizza per i seguenti servizi e prodotti:

  • carta di debito su circuito nazionale PagoBancomat e Bancomat a canone zero;
  • carta di debito Credemcard Internazionale (circuito Mastercard) con canone azzerato per 12 mesi (poi canone di 1,5 euro al mese). Questa carta puoi usarla sia in Italia sia all’estero per pagare nei negozi e prelevare contanti dagli ATM aderenti al circuito di tutto il mondo. Inoltre collegamento ad Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay;
  • prelievo di contante da ATM Credem gratuito, mentre il prelievo da altri ATM è gratis per un anno, poi 1,90 euro per operazione;
  • bonifico online in area SEPA con una commissione di 0,50 euro;
  • possibilità di avere la carta di credito EGO Classic (facoltativa) con canone zero per un anno, poi costo di 39 euro l’anno;
  • Internet banking a canone zero, da pc e App Credem, per gestire e monitorare le tue finanze;
  • firma elettronica gratuita.

Per conoscere altri dettagli del Conto Credem Link e per la sua apertura, clicca sul bottone verde qui di seguito:

Conto deposito Credem: tasso del 4% per 6 mesi a giugno 2024

CONTO DEPOSITO RENDIMENTO E SIMULAZIONE
Conto Deposito Più di Credem Banca
  • vincolo di 6 mesi
  • tasso del 4% lordo annuo
  • 138,38 € guadagno netto su 10.000 €

Con il conto Credem Link, puoi avere anche Conto Deposito Più sempre a zero spese. L’offerta prevede: 

  • tasso di interesse del 4% lordo annuo a scadenza;
  • vincolo di 6 mesi;
  • importo minimo di 5.000 euro;
  • 138,38 euro di guadagno netto, investendo 10.000 euro.
Paolo Marelli
Specializzato in Energia, Conti e Carte
Da cronista per Il GiornoIl Giornale e il Corriere della Sera, a copywriter e brand journalist a Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivere news specializzate per alcuni siti come CorCom e SpacEconomy360, oltre che testate online del gruppo NetworkDigital360, contenitore di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione Imprenditoriale. Per SOStariffe.it scrive testi in ambito conti, carte di credito, internet e telefonia, tv e luce e gas, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022.
