Promozione conto Credem Link con 200 euro di buoni Amazon in regalo

La promozione ribattezzata “Conto link ti premia – SUMMER EDITION” è rivolta ai nuovi clienti che apriranno il conto corrente Credem Link entro il 30 giugno 2024, inserendo nell’apposito campo di pagamento il codice promozionale SUMMER200.

Per ottenere il buono è necessario rispettare uno dei due requisiti (da raggiungere entro i 22 settembre) riportati di seguito:

almeno 1.000 euro di acquisti con la carta di debito abbinata

abbinata accredito di stipendio o pensione

La comunicazione della vincita e la distribuzione del relativo buono regalo Amazon.it del valore di 200 euro avverrà tramite email all’indirizzo indicato in fase di apertura conto.

Inoltre, invitando fino a 10 amici a diventare clienti Credem puoi ottenere fino a 250 euro: un buono Amazon.it da 25 euro per ogni amico presentato che attiverà, oltre al conto corrente e all’internet banking, altri due prodotti/servizi a scelta tra accredito stipendio/pensione, carta Ego Classic, carta Credemcard, investimento in titoli amministrati, investimento in Fondi Comuni o Sicav, investimento in gestioni patrimoniali.

Promozione conto Credem Link: che cosa prevede l’offerta a giugno 2024

CONTO CORRENTE CARATTERISTICHE Credem Link di Credem Banca canone annuo gratuito per sempre

carta di debito su circuito nazionale gratuita

carta di debito internazionale gratuita il primo anno, poi 1,50 €/mese

bonifico online con commissione di 0,50 €

prelievo gratuito su ATM Credem

200 € di buono regalo Amazon.it con apertura entro il 30/6/2024 e soddisfacendo alcuni requisiti stabiliti dalla banca

Conto Credem Link è un conto corrente online a zero spese che si caratterizza per i seguenti servizi e prodotti:

carta di debito su circuito nazionale PagoBancomat e Bancomat a canone zero;

a canone zero; carta di debito Credemcard Internazionale (circuito Mastercard) con canone azzerato per 12 mesi (poi canone di 1,5 euro al mese). Questa carta puoi usarla sia in Italia sia all’estero per pagare nei negozi e prelevare contanti dagli ATM aderenti al circuito di tutto il mondo. Inoltre collegamento ad Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay;

(circuito Mastercard) con canone azzerato per 12 mesi (poi canone di 1,5 euro al mese). Questa carta puoi usarla sia in Italia sia all’estero per pagare nei negozi e prelevare contanti dagli ATM aderenti al circuito di tutto il mondo. Inoltre collegamento ad Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay; prelievo di contante da ATM Credem gratuito, mentre il prelievo da altri ATM è gratis per un anno, poi 1,90 euro per operazione;

bonifico online in area SEPA con una commissione di 0,50 euro;

possibilità di avere la carta di credito EGO Classic (facoltativa) con canone zero per un anno, poi costo di 39 euro l’anno;

con canone zero per un anno, poi costo di 39 euro l’anno; Internet banking a canone zero, da pc e App Credem, per gestire e monitorare le tue finanze;

firma elettronica gratuita.

Conto deposito Credem: tasso del 4% per 6 mesi a giugno 2024

CONTO DEPOSITO RENDIMENTO E SIMULAZIONE Conto Deposito Più di Credem Banca vincolo di 6 mesi

tasso del 4% lordo annuo

lordo annuo 138,38 € guadagno netto su 10.000 €

Con il conto Credem Link, puoi avere anche Conto Deposito Più sempre a zero spese. L’offerta prevede:

tasso di interesse del 4% lordo annuo a scadenza;

lordo annuo a scadenza; vincolo di 6 mesi;

importo minimo di 5.000 euro;

138,38 euro di guadagno netto, investendo 10.000 euro.

