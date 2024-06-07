La Serie A si è conclusa a fine maggio con la vittoria del ventesimo Scudetto dell’Inter mentre il Real Madrid ha festeggiato la scorsa settimana la vittoria della quindicesima Champions League della sua storia. Dalla prossima stagione il formato della più importante competizione calcistica per club si rinnoverà però radicalmente. Non cambierà solo il numero delle squadre (da 32 a 36) ma anche i criteri di qualificazione. La fase a gironi scomparirà per sempre per essere sostituita da un girone unico in cui i partecipanti giocheranno 8 partite (4 in casa e 4 in trasferta) stabilite tramite un sorteggio con divisione in fasce.

Dove vedere la Serie A e Champions League nel 2024-2025

Calcio in TV Dove vedere le partite Serie A tutte le partite su DAZN (10 su 10 per giornata)

su (10 su 10 per giornata) 3 partite su 10 per giornata su Sky e NOW TV Champions League 185 partite su 203 su Sky e NOW TV

su e la migliore partita del mercoledì su Amazon Prime

su è possibile che sarà disponibile la migliore partita del martedì su Canale 5 o alcuni incontri su TV8

Dove si potrà vedere la Champions League nel 2024/2025? Sky ha acquisto i diritti per trasmettere in esclusiva 185 delle 203 di Champions League. Si tratta di un miglioramento notevole, considerando che per il triennio 2021-2024 sulla pay TV si potevano vedere 121 delle 137 partite ma senza esclusiva. Le stesse partite infatti erano disponibili in streaming sulla piattaforma Infinity+ di Mediaset. La Champions League si potrà ovviamente seguire in streaming anche su NOW TV.

Grazie alla funzione Pause&Rewind, disponibile per tutti i canali sportivi tra cui Eurosport, potete mettere in pausa la partita anche in se in diretta, riavvolgere la trasmissione fino alle due ore precedenti, riprendere la visione dall’inizio e rivedere gli eventi salienti.

Su Amazon Prime invece si potrà continuare a vedere la migliore partita del mercoledì fino alla stagione 2026-2027. Nello specifico si tratta di 18 partite per stagione in diretta ed esclusiva con in campo una squadra italiana, se qualificata, a partire dalla fase a gironi fino alle semifinali.

La situazione è invece da definire per quanto riguarda le gare in chiaro. Quest’anno su Canale 5 era trasmessa la migliore partita del martedì. Tecnicamente la delibera dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) sugli eventi di rilevanza per il pubblico per i quali deve essere assicurata la copertura in chiaro fa riferimento solo a “finale e semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane“. Questo significa che Sky in teoria potrebbe decidere di non condividere le partite con terzi ma non si esclude che possa seguire la stessa strategia degli anni passati e lasciare qualche incontro a Mediaset.

Non si esclude che la pay TV possa trasmettere in chiaro qualche incontro di Champions League sul digitale terrestre al canale TV8, già utilizzato per la visione delle partite di Europa League e Conference League.

Per quanto riguarda la Serie A, invece, la situazione rimarrà sostanzialmente la stessa fino al 2029. DAZN ha infatti acquisito nuovamente i diritti per trasmettere tutte le partite del campionato italiano in esclusiva (10 su 10 per giornata). Su Sky si potranno invece seguire 3 incontri su 10 per giornata, ovvero quelle del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45. Si parla di un totale di 114 incontri di cui 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione.

Le offerte per Serie A e Champions League di giugno 2024

Le offerte per Serie A e Champions League Costo mensile Cosa vedere Pass Sport di NOW TV

14,99 €/mese per i primi 2 mesi , poi 24,99€/mese

, poi 24,99€/mese 14,99 €/mese con vincolo di 12 mesi 3 partite su 10 di Serie A per giornata e tutti gli incontri di Euro 2024

Champions League, Europa League e Conference League

Formula 1, Moto GP, tennis, basket

Premium a 5 €/mese Sky TV + Sky Calcio

14,90 €/mese per 18 mesi 3 partite di Serie A per giornata ed Euro 2024

10 canali di Eurosport con tennis e le Olimpiadi di Parigi 2024 Sky TV + Sky Sport 24,90 €/mese per 18 mesi tutti gli incontri di Euro 2024

Champions League, Europa League e Conference League

Formula 1, Moto GP, tennis, basket

10 canali di Eurosport con tennis e le Olimpiadi di Parigi 2024 DAZN Standard

34,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 40,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 359 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e altri sport DAZN Plus 59,99 €/mese con vincolo di 12 mesi o con disdetta entro 30 giorni

con vincolo di 12 mesi o con disdetta entro 30 giorni 599 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse

tutta la Serie A e Serie BTK, Europa League, i migliori match di Conference League e altri sport Prova Sky Q

9 € per un mese tutti i pacchetti di Sky

Per vedere la Serie A su Sky potete attivare la seguente offerta:

Sky TV + Sky Calcio

Tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original

3 partite per giornata di Serie A fino al 2029

tutta la Serie BTK , compresi playout e playoff

, compresi playout e playoff tutta la Serie C (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione)

(1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione) le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1

e rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ incluso per 12 mesi

Dal 26/7/24 all’ 11/8/24 disponibili 10 canali di Eurosport con le Olimpiadi di Parigi 2024 di cui uno in 4K (sono compresi Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD)

all’ disponibili con le di cui uno in 4K (sono compresi Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD) App Sky Go per vedere i contenuti della pay TV in streaming su dispositivi mobili

Il prezzo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese, acquistandola online. Il contributo per l’attivazione è a partire da 19 euro con Sky Stream.

Se invece siete interessati soprattutto alla Champions League e altre coppe europee potete attivare:

Sky TV + Sky Sport

Sky TV

Champions League , Europa League, Europa Conference League e d Euro 2024 (tutte le 51 partite di cui 20 in esclusiva) grazie anche a Diretta Gol

, e (tutte le 51 partite di cui 20 in esclusiva) grazie anche a Diretta Gol tutte le gare, qualifiche e prove libere di Formula 1, MotoGP e la World SuperBike

e la ATP Tour e il WTA Tour fino al 2028 , Wimbledon, Nitto ATP Finals, WTA Finals e Davis Cup by Rakuten

, Wimbledon, Nitto ATP Finals, WTA Finals e Davis Cup by Rakuten oltre 500 partite a stagione di basket mondiale ed europeo

mondiale ed europeo altri sport come rugby, atletica, golf con il DP World Tour e i Grandi Major

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ incluso per 12 mesi

Dal 26/7/24 all’ 11/8/24 disponibili 10 canali di Eurosport con le Olimpiadi di Parigi 2024 di cui uno in 4K (sono compresi Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD)

all’ disponibili con le di cui uno in 4K (sono compresi Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD) App Sky Go

Il prezzo è di 24,50 euro al mese per 18 mesi, invece di 51,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è a partire da 19 euro con Sky Stream.

Le offerte di NOW TV

NOW TV invece vi permette di avere in un solo pacchetto Sky Sport e Sky Calcio senza abbonamento alla pay TV:

Pass Sport

Serie A (3 partite per giornata fino al 2029)

(3 partite per giornata fino al 2029) tutta la Serie BTK e Serie C NOW

e Champions League (121 partite su 137 a stagione)

(121 partite su 137 a stagione) Europa League

Conference League

I motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

e canale dedicato Sky Sport Tennis con Roland Garros, Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

con Roland Garros, Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250 basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

(regular season, playoff, finals e All Star Weekend), ed rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Il prezzo è di 14,99 euro al mese per i primi 2 mesi, poi si rinnova a 24,99 euro al mese. In alternativa, potete attivare l’offerta con vincolo di permanenza minima di 12 mesi per avere il prezzo scontato a 14,99 euro al mese per un anno e non solo per i primi due mesi. Con soli 5 euro al mese in più avete inclusa l’opzione Premium con inclusi la visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.

Ad ogni abbonamento si possono abbinare fino a sei dispositivi. NOW TV è compatibile con smartphone, tablet, PC, smart TV, console per videogiochi, Apple TV, Fire TV e NOW TV Smart Stick.

Le offerte di DAZN

DAZN è la piattaforma giusta per chi vuole seguire la Serie A e permette di scegliere tra due diversi abbonamenti:

DAZN Standard con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stesa rete domestica a 34,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio) o 40,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti si può pagare 359 euro l’anno (132,88 euro di risparmio)

DAZN Plus con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 59,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o con la possibilità di disdetta con trenta giorni di preavviso. Altrimenti si può pagare 599 euro l’anno (120,88 euro di risparmio)

Con entrambi gli abbonamenti potete vedere i seguenti contenuti:

tutta la Serie A fino al 2029

Serie BTK , compresi playoff e playout

, compresi playoff e playout Europa League

i migliori incontri della Conference League

tutta la Serie BTK

La Liga

una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

FA CUP, Carabao Cup e Community Shield

e il calcio femminile con la Serie A eBay e UEFA Women’s Champions League

con la Serie A eBay e UEFA Women’s Champions League una selezione di partite di NFL

basket italiano ed europeo (Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League)

(Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League) boxe, UFC e altri sport di combattimento grazie alla partnership con Matchroom Boxing

e altri sport di combattimento grazie alla partnership con freccette

i canali tematici di Juventus, Inter e Milan

Eurosport 1 e 2 HD con tennis, ciclismo e sport invernali

con tennis, ciclismo e sport invernali Serie A Elite di rugby

Redbull TV

programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano

Chi ha un abbonamento a Sky o dispone di un decoder tivùsat può attivare l’offerta ZONA DAZN per vedere sul canale 214 una selezione di eventi tra cui 7 partite di Serie A per giornata (massimo 2 in contemporanea). Il prezzo è di 7,50 euro al mese e potete attivarla dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account”.

DAZN lo avete incluso anche in alcune delle offerte di TIMVISION a partire da 30,90 euro al mese. Avrete inclusi anche film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana e Disney+. Il pacchetto comprende poi il TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito. L’attivazione è gratis se si acquista l’offerta online. Potete scegliere di abbinare a qualsiasi offerta mobile o per la rete fissa di TIM o acquistare un SIM che verrà utilizzata solo per l’addebito del costo mensile dall’abbonamento.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico