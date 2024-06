Rate mutui in calo dopo il taglio dei tassi deciso dalla BCE . I mutui a tasso variabile scenderanno e per le surroghe ci sarà un’ulteriore spinta. Scopri cosa cambia e come trovare un’ offerta mutuo conveniente a giugno 2024.

Rate mutui più leggere,dopo che la BCE ha deciso di ridurre di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della Banca centrale europea. Di conseguenza, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la Banca centrale saranno ridotti rispettivamente al 4,25%, al 4,50% e al 3,75%, con effetto dal 12 giugno 2024.

Come previsto dai mercati, l’Eurotower ha messo mano alle forbici e abbassato i tassi, facendo respirare tante famiglie alle prese con la difficoltà di pagare ogni mese la rata del mutuo (a tasso variabile) per la casa.

Con gli interessi più bassi, per trovare un mutuo conveniente a giugno puoi affidarti al comparatore di SOStariffe.it che seleziona e confronta le migliori offerte tra i partner sia per un nuovo mutuo, sia per la surroga di un mutuo in corso allo scopo di risparmiare sulla rata mensile. Per avere una panoramica delle varie offerte, premi il pulsante verde qui sotto:

SCOPRI I MUTUI DI GIUGNO 2024 »

Rate mutui in diminuzione, dopo i tagli dei tassi della BCE a giugno 2024

LE MOSSE DELLA BCE LE CIFRE Tassi di interesse: riduzione 25 punti base Nuovo tasso sulle operazioni di rifinanziamento 4,25% Nuovo tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale 4,50% Nuovo tasso sui depositi presso la Banca centrale 3,75% Inflazione media nell’Eurozona: previsioni 2,5% nel 2024

nel 2024 2,2% nel 2025

nel 2025 1,9% nel 2026

La BCE ha detto sì a un allentamento della stretta di politica monetaria dopo nove mesi di tassi di interesse invariati. Dalla riunione del Consiglio direttivo di settembre 2023 l’inflazione è diminuita di oltre 2,5 punti percentuali e le prospettive sono migliorate notevolmente. Secondo gli analisti dell’Istituto di Francoforte, l’inflazione resterà probabilmente al di sopra dell’obiettivo del 2% nell’Eurozona fino a gran parte del 2025. Stando alle ultime proiezioni formulate dagli esperti dell’Eurosistema, l’inflazione complessiva si collocherebbe in media:

al 2,5% nel 2024;

al 2,2% nel 2025;

all’1,9% nel 2026.

Mentre ci si attende che la crescita economica aumenti:

allo 0,9% nel 2024;

all’1,4% nel 2025;

all’1,6% nel 2026.

“Il Consiglio direttivo– si legge in una nota della BCE – è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione al suo obiettivo del 2% a medio termine. Manterrà i tassi di riferimento su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario a conseguire questo fine”.

Alla luce di queste previsioni dell’andamento economico, la Banca centrale europea ha deciso di ridurre di 25 punti base i tassi di interesse. I nuovi valori di riferimento per le banche, a partire dal 12 giugno 2024, saranno i seguenti:

4,25% per i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali;

per i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali; 4,50% per i tassi sulle operazioni di rifinanziamento marginale;

per i tassi sulle operazioni di rifinanziamento marginale; 3,75% per i tassi sui depositi presso la Banca centrale.

Richiedi un preventivo per il tuo prestito Durata del finanziamento 12 Mesi 15 Mesi 18 Mesi 24 Mesi 30 Mesi 36 Mesi 42 Mesi 48 Mesi 54 Mesi 60 Mesi 66 Mesi 72 Mesi 78 Mesi 84 Mesi 90 Mesi 96 Mesi 108 Mesi 120 Mesi CALCOLA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Rate mutui: come trovare un’offerta conveniente a giugno 2024

In conseguenza di questa riduzione dei tassi varata dalla BCE, nelle prossime settimane dovrebbe esserci una discesa ulteriore dei tassi sul mercato, un calo già cominciato negli ultimi mesi e destinato a proseguire anche durante l’estate 2024. Diminuiranno i tassi fissi, ma i benefici maggiori sono attesi sui tassi variabili che torneranno a essere competitivi sia per i nuovi mutui, sia per la surroga, dopo gli aumenti della rate causati dai dieci rialzi consecutivi del costo del denaro da luglio 2022 a settembre 2023. Un valido alleato del risparmio è il comparatore di SOStariffe.it che confronta le offerte più convenienti fra i partner a giugno 2024.

In particolare, ricordiamo che la surroga è la portabilità di un mutuo in corso, ovvero la possibilità di spostarlo da una banca a un’altra per avere condizioni più favorevoli e abbassare la rata mensile. Il trasferimento da un istituto di credito a un altro è un’operazione completamente gratuita. Con il tool digitale e gratuito di SOStariffe.it, puoi individuare, con pochi e veloci passaggi, una soluzione adatta alle tue esigenze. È sufficiente:

andare sul comparatore mutui di SOStariffe.it;

cliccare su “ Sostituzione mutuo “;

“; indicare il tipo di tasso desiderato (fisso o variabile);

inserire l’importo del mutuo da richiedere;

valutare le offerte più convenienti.

Per aiutarti nella scelta è anche disponibile un servizio di assistenza telefonica gratuita e senza impegno, chiamando il numero verde 800.99.99.95. Per consultare il comparatore di SOStariffe.it, premi sul bottone verde qui sotto:

SCOPRI I MUTUI DI GIUGNO 2024 »

Offerte in evidenza Acquista la tua casa Confronta 60 banche con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA