Il telecomando Sky può, facilmente, essere programmato per diventare l’unico dispositivo da utilizzare per controllare tutto il sistema di intrattenimento casalingo, dal decoder Sky alla TV passando per il sistema Home Theatre. Per programmare il telecomando Sky è sufficiente seguire un procedimento molto semplice che, in pochi passaggi, permetterà al dispositivo di prendere il controllo di tutti gli elementi che costituiscono il sistema di intrattenimento domestico.

Ecco come fare per programmare il telecomando di Sky

Programmare il telecomando Sky non richiede conoscenze specifiche o l’utilizzo di altri dispositivi particolari. Per poter utilizzare il telecomando Sky per gestire la propria TV, oltre che il decoder Sky, e il sistema Home Theatre basterà seguire il procedimento step by step che verrà illustrato successivamente. Completati tutti i passaggi, il telecomando sarà pronto all’utilizzo.

E’ importante sottolineare che Sky propone ai suoi clienti due differenti telecomandi. A seconda della tipologia di abbonamento attivata, infatti, si avrà a disposizione il “telecomando standard” oppure il “telecomando MySky HD”. In entrambi i casi, il procedimento di configurazione è molto semplice e potrà essere completato in pochi minuti.

Per distinguere le varie tipologie di telecomando Sky è sufficiente verificarne la forma (il telecomando MySyHD presenta una forma simmetrica con entrambe le estremità arrotondate) ed il posizionamento del tasto d’accensione (collocato in alto a destra sulle versioni standard e in alto a sinistra sul MySky HD)

Scopri le migliori offerte Sky

Telecomando Standard: configurazione con il televisore

Per poter utilizzare il telecomando Sky di tipo “standard” con il proprio televisore, il primo passaggio da seguire è rappresentato dalla pressione del tasto “TV” del telecomando Sky. A questo punto è necessario mantenere premuti, in contemporanea, il tasto “Ok” ed il tasto rosso fino a quando il LED rosso o la scritta TV sul telecomando non lampeggeranno per due volte.

A questo punto, si dovrà premere, nuovamente, il tasto “TV” e digitare il codice di 4 cifre che identifica, in modo univoco, la marca del proprio televisore. L’elenco di tali codici (un codice di quattro cifre corrisponde ad uno specifico produttore di TV) è disponibile sul sito ufficiale Sky.

Dopo aver inserito il codice, sarà necessario premere il tasto “Accensione e Spegnimento” e verificare che il televisore si spegna. A questo punto, subito dopo che il televisore si sarà spento, premere il tasto “Ok” per memorizzare il codice inserito nel passaggio precedente.

Nel caso in cui il televisore non dovesse spegnersi al termine della procedura illustrata si dovrà premere i tasti “Accensione e Spegnimento” e “TV” in rapida successione e per più volte di fila. Questo procedimento andrà ripetuto sino a quando la TV non si spegnerà. Una volta che il televisore si sarà spento, premere il tasto “Ok” per memorizzare il codice inserito.

Configurare il telecomando Sky “standard” per il decoder

La configurazione del telecomando Sky per il decoder è molto rapida. Per procedere con tale configurazione, infatti, è sufficiente premere il tasto “TV” del telecomando e, successivamente, premere contemporaneamente i tasti “Ok” e “i” attendendo che il tasto TV o il LED rosso lampeggino per due volte.

A questo punto, è necessario inserire un numero (tramite l’apposito tastierino numerico del telecomando Sky che si sta configurando). Il numero da inserire dipende dal tipo di decoder Sky che si sta utilizzando:

premere il tasto 0 se il decoder è Sky Box;

premere il tasto 1 se il decoder è My Sky;

premere il tasto 2 se il decoder è HD;

premere il tasto 3 se il decoder è My Sky HD;

A questo punto, dopo aver inserito il numero relativo al decoder Sky in proprio possesso è necessario premere il tasto “Ok” per confermare il processo di configurazione appena ultimato.

Configura il telecomando Sky per l’Home Theatre

Per procedere con la configurazione del telecomando Sky per l’Home Theatre è necessario premere il tasto “TV” e poi premere in contemporanea i tasti “Ok” e “0” fino a quando il tasto “TV” non lampeggerà per due volte.

A questo punto, per procedere con la configurazione, è necessario inserire il codice identificativo a quattro cifre relativo alla marca Home Theatre. Se il codice verrà riconosciuto, la spia rossa del telecomando Sky lampeggerà per due volte. Se il codice non è corretto, invece, la spia rossa resterà fissa per circa un secondo e sarà necessario inserire il codice successivo.

Una volta completato il procedimento è importante assicurarsi che il telecomando Sky venga riconosciuto in modo corretto andando a verificare che tutti i tasti funzionino a dovere. In caso di problemi, sarà necessario ripetere tutta la procedura di configurazione.

Se la configurazione del telecomando Sky per l’impianto Home Theatre sarà eseguita in modo corretto, sarà subito possibile gestire l’impianto stesso. I tasti da utilizzare sono i seguenti:

Tasti “SU” e “GIU’”: regolano il volume;

Tasto “Freccia destra”: attiva o disattiva l’audio;

Tasto “Freccia sinistra”: accende o spegne l’Home Theatre;

Tasto “Indietro veloce”: funzione Pro Logic;

Tasto “Avanti veloce”: attiva o disattiva gli effetti audio;

Tasto “Stop”: seleziona gli ingressi audio dell’Home Theatre/Hi-Fi;

Configurazione telecomando “My Sky HD” con il televisore

Il procedimento da seguire per configurare il telecomando Sky del tipo “MySky HD” con il televisore è molto semplice. Anche in questo caso è necessario individuare, come prima cosa, il codice di quattro cifre che identifica in modo univoco la marca del televisore. L’elenco dei codici disponibili è disponibile sul sito Sky.

Individuato il codice sarà necessario accendere il televisore e premere in contemporanea i tasti “2” e “8” del telecomando MySky HD. Quando il LED rosso collocato al di sopra del tasto Sky lampeggerà per due volte si dovrà inserire il codice identificativo del televisore individuato in precedenza.

Se il codice è stato inserito correttamente, il LED lampeggerà per due volte. Per procedere con una verifica della configurazione, infine, premere il tasto “On/Off” per circa 1,5 secondi. Nel caso in cui il televisore si spegnerà, il codice inserito è corretto. In caso contrario si dovrà ripetere tutto il procedimento.

Configurazione telecomando “My Sky HD” con l’Home Theatre

Anche in questo caso, la configurazione è molto rapida anche se è importante sottolineare che la configurazione del telecomando con l’Home Theatre è possibile solo su Sky Q. Per prima cosa accendere il televisore e premere il tasto “On/Off”. Successivamente premere contemporaneamente i tasti “2” e “8”.

Quando il LED rosso, posizionato al di sopra del tasto Sky del telecomando, lampeggerà per due volte di fila si dovrà premere il tasto “?”, posizionato in basso a destra, e digitare il codice del sistema Home Theatre in proprio possesso tramite il tastierino numerico. Se il codice inserito è corretto, il LED lampeggerà per due votle di fila.